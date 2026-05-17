TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』が愛媛県内最大級の花火大会「伊予彩まつり」とコラボレーション決定!!

写真拡大 (全7枚)

株式会社インフィニット


昨年10月から12月にかけてTVアニメが放送され、大きな反響を呼んだ、電撃マオウ・カドコミにて大好評連載中の『私を喰べたい、ひとでなし』。



この度、マチ★アソビ vol.30でのステージ「わたたべトークセッション！×苗川采先生ライブドローイング」内にて、昨年に引き続き、作品舞台である愛媛県伊予市で毎年多くの観客を魅了する、県内最大級の花火大会「伊予彩まつり」とのコラボレーション情報が解禁となりました。



コラボレーションの第一報として、キャラクターデザイン・郁山想描き下ろしのコラボビジュアルが公開！


大輪の花を咲かせる伊予彩まつりの花火をバックに、振り向きこちらに手を伸ばす比名子の先には……。


コラボビジュアルは、今年の伊予彩まつりのポスターとして、伊予市内の各所にも掲出予定。


会場では、録り下ろしの花火大会キャラクターボイスアナウンスの放送や、グッズ販売等も予定しております。



この夏、ますます伊予市と「私を喰べたい、ひとでなし」を楽しめる伊予彩まつり。続報をお待ちください。



【コラボビジュアルクレジット】


作画：郁山 想


彩色：水野多恵子　スタジオ・ロード


背景：工藤義隆　スタジオちゅーりっぷ


撮影：志賀 傑


第14回伊予彩まつり開催情報



日時：2026年7月25日(土)・26日(日)


　＊花火大会は26日(日)20:00～（打上発数約10,000発を予定）


場所：伊予港埠頭・伊予市灘町商店街周辺 他



客席と打上場所の距離が近く、打上には2つの防波堤を使用。


全長約350メートルにもなる会場を、美しい大輪の花火が埋め尽くす。


目玉は、海に面した広大な立地を活かした「金色柳特大スターマイン」。


開花直径約120メートルの「水中花火」も必見。


原作情報

「電撃マオウ」にて大好評連載中！5月27日発売・電撃マオウ7月号にて特集記事も掲載！


コミックス第1巻～第12巻、ノベライズが大好評発売中！




＜コミックス＞


著：苗川 采「私を喰べたい、ひとでなし」


発行：KADOKAWA（電撃コミックスNEXT）



カドコミWEB（旧コミックウォーカー）掲載中！


https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S(https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S)







＜ノベライズ＞


「私を喰べたい、ひとでなし ノベライズ ～かしましい夜、君は隣に～」


著：古河 樹


原案&作画：苗川 采


https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000416/







Blu-ray情報




TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』Blu-rayが上下巻で好評発売中！



初回生産特典はキャラクターデザイン・郁山想描き下ろし


収納スリーブや、原作・苗川采先生書き下ろし漫画など盛り沢山。


※初回生産限定につき、なくなり次第終了となります。



ご購入はこちらから


https://www.toei-video.co.jp/special/wata-tabe/


TVアニメ作品概要



＜配信情報＞


ABEMA・dアニメストア・PrimeVideoほか各サイトにて好評配信中！



＜キャスト＞


八百歳比名子：上田麗奈


近江汐莉：石川由依


社 美胡：ファイルーズあい　ほか



＜スタッフ＞


総監督：葛谷直行


監督：鈴木裕輔


シリーズ構成・脚本：広田光毅


キャラクターデザイン：郁山 想


色彩設計：水野多恵子


美術監督：工藤義隆


撮影監督：武原健二


3DCG：志田じしろ


編集：瀧川三智


音響監督：納谷僚介


音響効果：斎藤みち代


音楽：井内啓二


アニメーションプロデューサー：高木秀仁


プロデュース：インフィニット


アニメーション制作：スタジオリングス



＜主題歌＞


オープニング主題歌：吉乃 「贄-nie-」


エンディング主題歌：八百歳比名子（CV:上田麗奈）「リリィ」


第4話エンディング主題歌：社 美胡（CV:ファイルーズあい）「太陽、なってあげよっか？(ハート)」


第11話エンディング主題歌：近江汐莉（CV:石川由依）「リリィ［Another ver.］」



＜イントロダクション＞


「私は君を喰べに来ました。」


突如現れた人魚の少女・汐莉は 海辺の街に独り暮らす比名子の手を取り、優しく語りかける。


比名子の持つ血肉は、特別に美味しいという。


それは数多の妖怪を惹きつけるほどに…。


汐莉は、成熟し、最高の状態を迎えるまで比名子を守り “いずれ自分が喰べる”と約束する。


比名子の胸には 「このひとなら私の願いを叶えられるかもしれない」 という


切なる想いが浮かび―。



＜各種詳細＞


アニメ公式HP：https://wata-tabe.com/(https://wata-tabe.com/)


アニメ公式X：https://x.com/wttb_tv(https://x.com/wttb_tv) @wttb_tv (ハッシュタグ #watatabe )


アニメ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@wttb_tv @wttb_tv



(C)2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会