TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』が愛媛県内最大級の花火大会「伊予彩まつり」とコラボレーション決定!!

株式会社インフィニット

昨年10月から12月にかけてTVアニメが放送され、大きな反響を呼んだ、電撃マオウ・カドコミにて大好評連載中の『私を喰べたい、ひとでなし』。

この度、マチ★アソビ vol.30でのステージ「わたたべトークセッション！×苗川采先生ライブドローイング」内にて、昨年に引き続き、作品舞台である愛媛県伊予市で毎年多くの観客を魅了する、県内最大級の花火大会「伊予彩まつり」とのコラボレーション情報が解禁となりました。

コラボレーションの第一報として、キャラクターデザイン・郁山想描き下ろしのコラボビジュアルが公開！

大輪の花を咲かせる伊予彩まつりの花火をバックに、振り向きこちらに手を伸ばす比名子の先には……。

コラボビジュアルは、今年の伊予彩まつりのポスターとして、伊予市内の各所にも掲出予定。

会場では、録り下ろしの花火大会キャラクターボイスアナウンスの放送や、グッズ販売等も予定しております。

この夏、ますます伊予市と「私を喰べたい、ひとでなし」を楽しめる伊予彩まつり。続報をお待ちください。

【コラボビジュアルクレジット】

作画：郁山 想

彩色：水野多恵子 スタジオ・ロード

背景：工藤義隆 スタジオちゅーりっぷ

撮影：志賀 傑

第14回伊予彩まつり開催情報

日時：2026年7月25日(土)・26日(日)

＊花火大会は26日(日)20:00～（打上発数約10,000発を予定）

場所：伊予港埠頭・伊予市灘町商店街周辺 他

客席と打上場所の距離が近く、打上には2つの防波堤を使用。

全長約350メートルにもなる会場を、美しい大輪の花火が埋め尽くす。

目玉は、海に面した広大な立地を活かした「金色柳特大スターマイン」。

開花直径約120メートルの「水中花火」も必見。

原作情報

「電撃マオウ」にて大好評連載中！5月27日発売・電撃マオウ7月号にて特集記事も掲載！

コミックス第1巻～第12巻、ノベライズが大好評発売中！

＜コミックス＞

著：苗川 采「私を喰べたい、ひとでなし」

発行：KADOKAWA（電撃コミックスNEXT）

カドコミWEB（旧コミックウォーカー）掲載中！

https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S(https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S)

＜ノベライズ＞

「私を喰べたい、ひとでなし ノベライズ ～かしましい夜、君は隣に～」

著：古河 樹

原案&作画：苗川 采

https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000416/

Blu-ray情報

TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』Blu-rayが上下巻で好評発売中！

初回生産特典はキャラクターデザイン・郁山想描き下ろし

収納スリーブや、原作・苗川采先生書き下ろし漫画など盛り沢山。

※初回生産限定につき、なくなり次第終了となります。

ご購入はこちらから

https://www.toei-video.co.jp/special/wata-tabe/

TVアニメ作品概要

＜配信情報＞

ABEMA・dアニメストア・PrimeVideoほか各サイトにて好評配信中！

＜キャスト＞

八百歳比名子：上田麗奈

近江汐莉：石川由依

社 美胡：ファイルーズあい ほか

＜スタッフ＞

総監督：葛谷直行

監督：鈴木裕輔

シリーズ構成・脚本：広田光毅

キャラクターデザイン：郁山 想

色彩設計：水野多恵子

美術監督：工藤義隆

撮影監督：武原健二

3DCG：志田じしろ

編集：瀧川三智

音響監督：納谷僚介

音響効果：斎藤みち代

音楽：井内啓二

アニメーションプロデューサー：高木秀仁

プロデュース：インフィニット

アニメーション制作：スタジオリングス

＜主題歌＞

オープニング主題歌：吉乃 「贄-nie-」

エンディング主題歌：八百歳比名子（CV:上田麗奈）「リリィ」

第4話エンディング主題歌：社 美胡（CV:ファイルーズあい）「太陽、なってあげよっか？(ハート)」

第11話エンディング主題歌：近江汐莉（CV:石川由依）「リリィ［Another ver.］」

＜イントロダクション＞

「私は君を喰べに来ました。」

突如現れた人魚の少女・汐莉は 海辺の街に独り暮らす比名子の手を取り、優しく語りかける。

比名子の持つ血肉は、特別に美味しいという。

それは数多の妖怪を惹きつけるほどに…。

汐莉は、成熟し、最高の状態を迎えるまで比名子を守り “いずれ自分が喰べる”と約束する。

比名子の胸には 「このひとなら私の願いを叶えられるかもしれない」 という

切なる想いが浮かび―。

＜各種詳細＞

アニメ公式HP：https://wata-tabe.com/(https://wata-tabe.com/)

アニメ公式X：https://x.com/wttb_tv(https://x.com/wttb_tv) @wttb_tv (ハッシュタグ #watatabe )

アニメ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@wttb_tv @wttb_tv

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