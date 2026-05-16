【新商品／福岡空港発着】スカイマークで行く！「スカイステイション　宮古島・シギラセブンマイルズリゾート」を販売開始！スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』ではクーポンセール実施中

スカイパックツアーズ株式会社

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品「スカイステイション 宮古島・シギラセブンマイルズリゾート」【福岡空港発着】（2026年5月8日出発～2026年10月24日帰着）の販売を開始しました。スカイマークだけを取り扱う専売店だからできるスペシャルプライス！早めのご予約がお得です。宮古島の絶景ビーチや透明度抜群の海で、自然の美しさを体感しながらリゾート気分を満喫しませんか？

スカイマークでお得に沖縄・離島を満喫！

「スカイステイション 宮古島・シギラセブンマイルズリゾート」

スカイマークを利用して福岡空港から沖縄離島・宮古島へ。ホテルはスカイパックツアーズがおすすめするシギラセブンマイルズリゾートの７ホテル。パンフレット限定特典や早割の設定もありますので今すぐチェック！空港からそのままレンタカーを借りて出発できるオプションレンタカーもGOOD！さあ、あなたの宮古島旅行をさらに充実させましょう！

【デジタルパンフレット】

https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet/

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《たす旅》＊たす旅で検索

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

スカイステイション 宮古島・シギラセブンマイルズリゾート沖縄の海とシーサー17END池間大橋西平安名崎展望台与那覇前浜ビーチ砂山ビーチスカイマーク１.スカイマーク２.スカイマーク３.

【商品概要】

・商品名：スカイマークで行く「スカイステイション 宮古島・シギラセブンマイルズリゾート」【福岡空港発着】

・設定期間：2026年5月8日（金）出発～2026年10月24日（土）帰着

【商品特色】

・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。

・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。

・パンフレット限定のポイントが満載。

・旅行期間を2～14日間まで予約可能です。

スカイマーク専売店

ホテル シギラミラージュ

アラマンダ スプレンディド

シギラベイサイドスイート アラマンダ

アラマンダ インギャーコーラルヴィレッジ

ホテルブリーズベイマリーナ

ホットクロスポイント サンタモニカ

ホテル シーブリーズコーラル

【ご旅行のお申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551

【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」で「まだ見ぬ日本の魅力に出会う｜フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテル29施設・クーポンSALE」を開催♪最大40,000円OFFクーポン配布中

たす旅

【キャンペーン概要】

予約対象期間：2026年5月12日（火）11:00 ～ 2026年5月27日（水）18:00

旅行対象期間：2026年5月13日（水）出発 ～ 2026年10月24日（土）帰着

対象ホテル：全国29施設のフェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテル

※割引クーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。

《北海道》フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道えにわ

《北海道》フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園

《北海道》フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野

《栃木》フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮

《栃木》フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ

《栃木》フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光

《岐阜》フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃

《岐阜》フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上

《岐阜》フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜高山白川郷

《岐阜》フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園

《三重》フェアフィールド・バイ・マリオット・三重奥伊勢おおだい

《三重》フェアフィールド・バイ・マリオット・三重熊野古道みはま

《京都》フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ

《京都》フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波

《京都》フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立

《奈良》フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道

《和歌山》フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみ

《和歌山》フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本

《兵庫》フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島福良

《兵庫》フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島東浦

《兵庫》フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫但馬やぶ

《兵庫》フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫神鍋高原

《岡山》フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山津山

《岡山》フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山蒜山高原

《広島》フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅

《福岡》フェアフィールド・バイ・マリオット・福岡うきは

《佐賀》フェアフィールド・バイ・マリオット・佐賀嬉野温泉

《熊本》フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇

《鹿児島》フェアフィールド・バイ・マリオット・鹿児島たるみず桜島

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。