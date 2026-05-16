“この服、誰に着せる？”まで選べる。 ModaAI、モデル選択・背景生成機能を新搭載

株式会社antiquaANTIQUA AI :https://antiqua.ai/index.html#modaai商品写真1枚から、モデル・背景・シチュエーション違いのビジュアルを生成。アパレルECの画像制作をさらに高速化

株式会社ANTIQUA AI（本社：大阪府和泉市、代表取締役：フッサム ワファ）が

提供するアパレルEC向けAIサービス「ModaAI（モダエーアイ）」は、

新たに“モデル選択機能”および“背景生成機能”を追加アップデートいたしました。

これにより、商品写真1枚から、異なるモデル・背景・シチュエーションの着用ビジュアルを複数生成することが可能になります。

EC商品ページだけでなく、SNS投稿・広告クリエイティブ・LP用ビジュアルなど、多用途に対応した画像制作をオンライン上で完結できます。

「誰に着せるか」まで選べる時代へ

ModaAIは、平置き写真や商品画像をアップロードするだけで、AIがモデル着用画像を生成するアパレルEC特化型AIです。

今回のアップデートでは、新たにモデル選択機能を追加。

ブランドイメージやターゲットに合わせて、異なる雰囲気の着用ビジュアルを生成できるようになりました。

「同じ商品でも、見せ方で印象が変わる」

そのビジュアル設計を、撮影なしで行うことが可能になります。

背景・シチュエーション変更にも対応

さらに、背景生成機能にも対応。

スタジオ風・街中・屋内・自然光風など、用途に応じた背景へ変更できるため、1つの商品画像から複数の世界観を展開できます。

これにより、

EC掲載用 Instagram投稿用 広告バナー用 特集ページ用 など、媒体ごとに異なるクリエイティブ制作が可能になります。

1商品から、複数パターンの画像展開

実際セッティングされた背景modaAIで生成された背景

ModaAIでは、

モデル着用イメージ生成 スタイリング変更 ポーズバリエーション 背景変更 シチュエーション生成

などをオンライン上で完結できます。

従来必要だった、

モデル手配 撮影スケジュール調整 ロケーション準備 レタッチ作業

といった工程を削減しながら、複数パターンのビジュアル制作が可能になります。

Before / Afterで見る、画像制作の変化

● Before（従来）

モデル手配 → 撮影調整 → ロケ準備 → レタッチ → 納品まで数日

● After（ModaAI）

商品画像アップロード → AI生成 → 最短数秒で複数パターン出力

商品登録スピードを落とさず、ビジュアル展開数を増やせる点も大きな特長です。

ECだけでなく、SNS・広告運用にも

近年のアパレル運営では、

「EC用画像だけ」ではなく、

SNS更新 広告クリエイティブ 特集LP シーズン訴求

など、継続的なビジュアル制作が求められています。

ModaAIは、商品画像1枚から複数の表現を生成できるため、“撮影ありき”ではない新しい制作フローを実現します。

modaAIで画像全て作成したサイト :https://www.antiqua.co.jp/view/page/collection_2026ss

フリープランも利用可能

ModaAIは、無料のフリープラン（最大10枚）から利用可能です。

まずは実際の商品画像を使いながら、生成クオリティや使い勝手を体験できます。

■料金プラン（すべて税込）

ベーシック：6,800円／50枚

スタンダード：55,000円／500枚

プロ：100,000円／1,000枚

エンタープライズ：230,000円／3,000枚

プレミアム：350,000円／5,000枚

プラチナ：580,000円／10,000枚

公式Instagramについて

無料でお試し :https://moda.antiqua.ai/

ModaAIの最新活用事例や、

実際に生成したモデル着用画像の紹介は、公式Instagramでも発信しています。

説明会参加前の参考情報として、ぜひご覧ください。

● ModaAI公式Instagram：@antiqua_ai_official

サービス情報

サービス名：ModaAI（モダエーアイ）

概要：商品画像からAIがモデル着用画像を生成するアパレルEC向けAIサービス

サービスサイト：https://moda.antiqua.ai/

運営会社：株式会社ANTIQUA AI

所在地：大阪府和泉市和気町一丁目6-11

お問い合わせ：press@antiqua.co.jp

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

関連URL

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/