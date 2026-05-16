【徳洲会体操クラブ】岡慎之助・杉野正尭の世界制覇は、”4年前のプレゼンから決まっていた”。次なる勝利を現実にする『自己宣言』ワークを実施

アチーブメント株式会社

アチーブメント株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役会長 兼 社長：青木仁志）は、2026年5月31日、徳洲会体操クラブに向けて、チームビルディング研修を開催いたします。5月に行われた代表選考会（全日本選手権・NHK杯）を経て、新体制で始動するこの時期。10月の第53回世界体操競技選手権大会や2028年の大舞台に向けて、チーム全員で「達成」をつくる体験型ワークや選手一人ひとりのプレゼンテーションを通じて、世界一のチームの土台を築く1日をお届けします。

■「本当にこの通りになった」世界制覇の岡慎之助選手が証明した、自己宣言の力

「あの時次の世界大会に向けて宣言した、『世界一をつかむ』という決意。本当にあのプレゼンの通りになった感覚があります」。

2024年、世界大会で三冠を手にした岡慎之助選手は、栄光の瞬間をそう振り返りました。 その起点の一つとなったのは、世界大会の4年前、弊社と実施した研修での一幕です。当時、岡選手は「金メダルを獲得する」という明確なビジョンを描き、そこに向かって「一途」に、そしてどんな逆境も「プラス思考」に変えて突き進むことを仲間の前で宣言しました。

10月の第53回世界体操競技選手権大会や2028年の世界大会に向けた新体制がスタートする今。徳洲会体操クラブは今回の研修においても、次なる未来を誓う『自己宣言』ワークを行います。

▼岡選手、2021年の自己宣言ワークの様子

https://youtu.be/35iDkwEQtbE?si=ptmHnrzqvu_EBT80

■全選手が次なる勝利を誓い、組織の結束をつくる自己宣言

本研修の集大成として実施する、全選手による『自己宣言』ワーク。このワークの最大の特徴は、未来の勝利を単なる「目標」ではなく、必ず成し遂げる「事実」として扱う点です。勝利した瞬間、自分はどんな心境で、どう競技に向き合ってきたのか。それを自らの言葉で宣言することで、理想の未来を「必ず実現する事実」として書き換えます。

「私は次の世界大会で、団体2連覇を達成し、関わるすべての人を幸せにすることができました。人生の道しるべとなる人間を目指し、一直線に歩んできたからこそ、今、挑戦する人たちの原動力となれています。」 （2025年6月杉野選手・自己宣言）

こうした個人の覚悟を仲間の前で宣言し、互いに受け止め合う。このプロセスを通じて互いへの理解や結束が高まり、揺るぎない一枚岩の組織を築き上げるのです。

■世界2連覇に向けて、組織の土台をさらに固める1日

本研修は、2026年5月31日(日)の10時～18時、徳洲会体操クラブジムナスティクスアリーナにて行います。対象は、岡選手や杉野選手ら徳洲会体操クラブの全選手です。

前半は、米田監督のメッセージやクラブの歴史や理念を振り返るセッション。後半では、チームパフォーマンスを最大化させる体験型ワークに加え、次なる世界制覇を見据えた『自己宣言』ワークを実施。組織の土台をより強固なものへと再構築します。

【当日のタイムライン】

１．オリエンテーション（10:00～）

研修の幕開けは、米田監督からのメッセージです。昨シーズンの成果を振り返りつつ、さらなる飛躍のために「今、チームに何が必要か」という問いを共有し、本研修のゴールを明確にします。

２．クラブの歴史に触れ、「未来の徳洲会体操クラブ」を考える（10:45～）

世界2連覇というさらなる高みを目指すからこそ、まずはクラブの原点に立ち返ります。クラブの指針をまとめた『コーポレートデザインブック』を選手全員で読みながら、米田監督のメッセージをもとにクラブの歩みや理念を再確認。その後、直近の半年間で取り組んできたことや学びを共有し、個々の気づきをもとに「これからの徳洲会」を全員で描きます。クラブの過去・現在・未来を考えるセッションです。

３．チームワークを高める体験型ワーク（13:00～）

午後は、高いレベルのチームワークが求められる体験型ワークに全選手で挑戦します。何度も挑戦を繰り返し、全員が主体となって声を掛け合いながら、一人ひとりのリーダーシップがチームの大きな力へとつながっていくという当事者意識を育み、組織が一枚岩となるための確信を得る時間です。

４．プレゼンテーション形式の『自己宣言』ワーク（16:45～）

全選手が「徳洲会体操クラブの歴史に刻む 私の挑戦」をテーマに決意表明を行います。仲間の前で目標達成を宣言することで、個人の決意を組織全体の揺るぎないコミットメントへとつなげる時間です。

５．クロージング（17:45～）

一日の学びを締めくくる総括を行い、世界一へ向けた覚悟を全員で分かち合います。

■世界一への飛躍の起点は10年前。「ぬるま湯」を脱し、世界を制する一枚岩を築いた歩み

現在、日本体操界を牽引するチームとして飛躍を続ける徳洲会体操クラブですが、2013年の米田功監督就任当時は、組織としての過渡期にありました。 当時は練習もトレーニングも最低限。不摂生な生活を送る選手が大半を占め、2016年には代表選手を一人も輩出できないという厳しい結果に終わったのです。

当時漂っていた”ぬるま湯”の空気を根本から変革し、勝ち続けるチームをつくる。そのために、2015年から弊社とタッグを組み、10年以上にわたって継続してきたのが人間力向上を目的とした研修です。年に2回の研修などを通じて、選手・スタッフ全員が一枚岩になれる「最高の環境」づくりに心血を注いできた結果、2024年の大舞台での世界一、そして日本4連覇という大きな成果につながりました。

そして今回、チームが世界一に向けて再出発する今だからこそ、その土台をさらに強固にすべく開催するのが本研修です。次なる世界制覇に向けて「真の一枚岩」を再構築する1日をお届けします。

■アチーブメント株式会社について

創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は53万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2025年に東京商工会議所議員企業に選出。2026年版日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門第3位にランクイン。2016年～2026年まで11年連続ベストカンパニーを獲得。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。

■ 本件に関するお問い合わせ先

本研修に関して、講師をはじめ米田功監督や参加される選手の皆様へのインタビューも可能です。

素材提供なども可能ですのでお気軽にお申しつけください。

アチーブメント株式会社 広報担当：河島

電話：03-6858-3788 FAX：03-6858-3781

メールアドレス：press@achievement.co.jp