東伊豆・吉祥CAREN【ほたる観賞の夕べ】往復送迎付きの宿泊プランを発売。「静岡のみずべ100選」大川竹ヶ沢公園＜5月29日～6月7日＞

株式会社H.P.D.コーポレーション「ほたる鑑賞の夕べ」イメージ

東伊豆・北川温泉（ほっかわおんせん）の高台から、海に昇る朝日を望む吉祥ＣＡＲＥＮ（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、2026年5月29日（金）～6月7日（日）の10日間、「大川竹ヶ沢公園」で開催されるご当地イベント「ほたる観賞の夕べ」への往復送迎付き宿泊プランをご用意いたします。

清流のほとりで蛍めぐり

吉祥CAREN :https://www.kissho-caren.com/

「ほたる観賞の夕べ」が開催される東伊豆・大川竹ヶ沢公園は「静岡のみずべ100選」にも選ばれるほどの清い水が流れ、蛍が生息できる貴重な環境です。毎年地域の人々により、蛍が大切に育てられ、春には5,000匹もの蛍の幼虫が放流されます。

静岡のみずべ100選「大川竹ヶ沢公園」

ホタルが生息できる環境を守る為に、マイカーでは行けません

「大川竹ヶ沢公園」イメージ吉祥CAREN

会場は自然環境を守る為、自家用車が駐車できません。吉祥ＣＡＲＥＮから会場へは、無料で送迎をいたします（約5分）。ディナーはイベントに間に合うように、17:30にスタートします。

ディナーはフレンチ懐石コース

「蛍カクテル」で余韻に浸る

フレンチ懐石「相模湾の旅」コース「蛍カクテル」イメージ

「ほたる鑑賞の夕べ」から宿にお戻りになられたら、蛍をイメージしたオリジナル特製カクテルで、蛍の余韻をお愉しみください。

10日間だけの自然のエンターテインメント

「大川竹ヶ沢公園」イメージ

自家源泉かけ流しの湯にくつろぎ、伊豆幸グルメを堪能し、10日間しか見ることができない自然のエンターテインメントを楽しむ初夏の旅はいかがですか。

温泉大浴場の露天風呂「碧海（へきかい）」

【初夏の風物詩「ほたる観賞の夕べ」】往復送迎付き宿泊プラン

■期間：2026年5月29日（金）～6月7日（日）

■料金：ご一泊 夕食・朝食付き、お一人さま（税・サービス料込、入湯税300円別）

・30,500円～（2名1室）

・28,500円～（3名1室）

・27,500円～（4名1室）

■食事

・夕食はフレンチ懐石「相模湾の旅」コース

・朝食は「和食膳」または「鉄板ブレックファースト」

■内容

・夕食の時間は17:30をご確約

・「ほたる観賞の夕べ」会場まで、往復無料送迎（ホテル発19:30、会場発21:00）

・ご帰館後には、オリジナル「蛍カクテル」をプレゼント

※その他、吉祥のおもてなし

ウェルカムパンケーキのアフタヌーンティー、選べる色浴衣（女性約40種/男性約25種）、帯、下駄、夕方の湯上りビール＆ところてん、ライブラリーラウンジで珈琲＆ティー、公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り、お休み前のスイーツ、記念日のお祝い、連泊のランチ特典ほか、嬉しい無料のおもてなし。さらに5/7～6/30は、レイニーキャンペーン開催中。

第24回 大川竹ヶ沢公園「ほたる鑑賞の夕べ」

「大川竹ヶ沢公園」イメージ

＜開催日＞2026年5月29日（金）～6月7日（日）

＜時間＞19:30～21:00（雨天中止）

大川竹ヶ沢公園は「静岡のみずべ100選」に選ばれています。池の水面に蛍の光が映り、幻想的な風景が広がります。また、人口の光を嫌う蛍の為に、入り口で1グループに付き1つ、提灯をお貸し出しします。提灯を片手に暗闇の中、蛍を探して歩いてみましょう。

会場には、ワサビやミカンなどの特産品が並ぶ「ほたる市」があり、お楽しみ抽選会などで賑わいます。

今年は、期間中の平日に、浴衣でのご来場者へ「ムーンロード クラフトビール」1名1本がプレゼントされます。吉祥CARENで選べる色浴衣（女性約40種/男性約25種）を装い、お出かけするのもステキですね。

「ムーンロード クラフトビール」イメージ

・ほたる育成金300円は、お客さまのご負担となります

・会場にはマイカーは駐車できません

・園内でのフラッシュ撮影は禁止です

【雨の日も嬉しいレイニーキャンペーン】 5月7日（木）～6月30日（火）

チェックインの時に雨が降っていた場合、館内利用券を1室に付き1,000円分プレゼント。レストランで夕食と一緒に楽しむティーペアリング、ワインペアリング、日本酒スパークリング、また、客室内のミニバー利用のお支払いにもご使用いただけます。

・ショップ、吉祥スパではご利用いただけません

・宿泊プランの先頭に「Ｒ」マークの表記がある商品が対象です

レイニーキャンペーン :https://www.kissho-caren.com/news/234【紫陽花テラス】2026年5月1日（金）～6月30日（火）アペリティフ イメージ

ご夕食の前にはテラスガーデンにて、美しい海絶景と紫陽花を愛でながら、紫陽花ソーダやスパークリングワインのアペリティフをお楽しみください。

■日時：2026年5月1日（金）～6月30日（火）15:00～17:00

■メニュー例

・紫陽花ソーダ

・バイオレットフィズ

・スパークリングワイン（赤・白）

・山桃ジュース

※雨天時はロビーラウンジで開催します

紫陽花テラス :https://www.kissho-caren.com/news/235■フレンチ懐石「相模湾の旅」コース（お品書き例）フレンチ懐石 イメージ

・アミューズ：初鰹のタルタル

・造り：相模湾より旬の地魚3種盛り合わせ

・魚料理：金目鯛と春野菜のカルタファタ包み

・伊勢海老料理：伊勢海老のソテー トマトとピストソース

・サラダ：蛍イカとルッコラ バルサミコドレッシング

・メイン：静岡産白糸ポーク肩ロース、天城産鹿肉のロティ、鴨胸肉のロティ、黒毛和牛リブロースより一品

・食事：アサリの炊き込みごはん、赤出汁、香の物

・デザート：苺のロールケーキとフルーツ盛り

フレンチ懐石 :https://www.kissho-caren.com/cuisine/fourseasons/

【選べる朝食】「鉄板ブレックファースト」イメージ「和食膳」イメージ

・ふわふわオムレツと焼きたてのフレンチトーストなど、シェフが目の前で焼き上げる「鉄板ブレックファースト」

・炭火で焼いた地元の干物、鯵なめろう、出汁巻き玉子など、カラダに優しい「和食膳」

選べる朝食 :https://www.kissho-caren.com/cuisine/breakfast/

【吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし】「アフタヌーンティー」イメージ「ナイトスイーツ」イメージ

・季節のパンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）

・アペリティフテラス（15:00～17:00）

・お休み前のスイーツ＆カクテル（20:30～22:00）

・湯上りのアイスキャンデー（24時間）

・朝夕の湯上りところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）

・ロビーラウンジでのティーサービス（7:00～23:00）

・選べる色浴衣（女性約40種/男性約25種）、帯、パジャマ

・オリジナルアロマポット＆オイル、ネイルケアセット、画材や書道セット、将棋やオセロほか

・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り

・結婚記念や誕生日ご長寿祝い、連泊にはランチ特典のほか、嬉しい無料のおもてなし

おもてなし :https://www.kissho-caren.com/hospitality/

【吉祥ＣＡＲＥＮ（きっしょうかれん）】日本百名月「ムーンロード」

静かな海沿いの北川温泉（ほっかわおんせん）の高台から、海に昇る朝日と満月の夜に現れる月の光の道「ムーンロード」を望む、全室オーシャンビューの大人の隠れ家リゾート。自家源泉かけ流しの露天風呂からは、空と海の青が溶けあうような絶景をご覧いただけます。

鉄板焼「青竹」

フレンチ懐石と本格的な鉄板焼のレストラン、タラソテラピーと伊豆大島産の椿オイルに癒される「吉祥スパ」など、非日常の旅をお過ごしください。

ウェルカムパンケーキのアフタヌーンティー、結婚記念や誕生日ご長寿祝い、連泊ランチ特典ほか、無料のおもてなしが好評です。伊豆急行「伊豆熱川駅」から、無料の送迎バスで約10分。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z3skQ_6LHpA ]