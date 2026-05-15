頭皮アートメイクによる「後遺症抜け毛治療」。放射線治療・頭部の怪我・コロナ等の後遺症での抜け毛に悩む方への治療を。薬による育毛との並行治療も可能。頭皮アートメイク専門の看護師 月乃なつ

One Beauty Clinic

頭皮アートメイクに特化したブランド「One Hair Artmake」（代表：頭皮アートメイク専門の看護師 月乃なつ）が運営する、薄毛・抜け毛に特化したクリニック「One Beauty Clinic」は、放射線治療・頭部の怪我・コロナ等での抜け毛で悩む方に向けて、「後遺症抜け毛治療」を開始いたします。

One Beauty Clinicでは、頭皮アートメイクだけでなく、育毛のための水光注射（ハイコックス）によるミノキシジルの皮内注入も行っております。

時間を掛けずに見た目を変えられる頭皮アートメイクと、時間を掛けて髪を再生させる外用薬を併用することで、患者様のQOLを高めていくために治療・施術をしてまいります。

患者様からのご相談は、LINEから無料でお受けしております。

無料相談を希望の方は、QRコードか、URLからLINE登録していただき、「無料相談希望」とメッセージをお送りください。

https://lin.ee/aXpmBP3

頭皮アートメイクを正しく理解していただくために、頭皮アートメイクに関する取材、月乃への取材をお受けしております。

■メディア向け取材受付フォーム

https://forms.gle/334TEKcgyU4pbMFm8

治療後・罹患後の脱毛の現状

治療後・罹患後の脱毛については、多くの方が悩まれています。

コロナ禍においては、新型コロナウイルス感染者のうち4人に1人が後遺症として脱毛の報告がありました。

https://www.nature.com/articles/s41598-021-95565-8

また、「がん化学療法に伴う脱毛体験が患者の日常生活へ及ぼす影響」という論文も出ています。

出典：

がん化学療法に伴う脱毛体験が患者の日常生活へ及ぼす影響

https://www.tokushima-u.ac.jp/fs/1/9/0/4/5/6/_/Vol_11-2.pdf

治療後・罹患後の脱毛が与える影響

●心理面への影響

脱毛による心理面への見た目の変化へのショックが大きく、自分らしさを失ったように感じることがあります。

人前に出ることが怖くなり、外出や学校・仕事を避けるようになることがあります。鏡を見るのがつらくなり、自己肯定感が大きく下がる方もいます。

「いつ戻るのか」「このままだったらどうしよう」という不安から、落ち込みやうつ状態、不安症状が強くなることがあります。



●人間関係への影響

周囲の視線が気になり、帽子やウィッグなしでは会えないと感じる方も多いです。

家族やパートナーに「どう見えているか」が怖くなり、距離を置いてしまうことがあります。

●職場や学校への影響

「見た目」を気にして集中しづらくなったり、パフォーマンスが落ちたりすることがあります。

接客業や人前に立つ仕事の場合、復職や復学のハードルが高く感じられます。

月乃なつの思い

疾病関連の脱毛によるストレスは、身体的負担を抱える患者さまにとって大きな心理的負担になり得ます。「いつか戻る」という希望があったとしても、「今」にフォーカスされる方が多いのも現実です。

頭皮アートメイクは、即時性がひとつの強みです。今の状況を変えて、その後、ゆっくり考えていくことも、治療のひとつだと思っています。

治療後・罹患後の脱毛に限ったことではありませんが、頭皮や髪に悩みを持っていらっしゃる方が、勇気をもってクリニックを訪問してくださったとき、カウンセリングでどんなことをお聞きするのか？ 悩みをどう受け止め、頭皮アートメイクでどこまでその悩みを解消できるかを常に考えています。

薄毛・抜け毛に特化したブランド「One Hair Artmake」について

私たちは、まずは“相談”から始められる安心の体制を整え、誰もが気軽に安心して髪の悩みに話せる場所を目指しています。

「One Hair Artmake」が行うこと。

・毛髪診断士(R)（日本毛髪科学協会認定）でもある月乃なつ、吉田れいによる髪に関する相談（オンライン・面）

・頭皮アートメイク施術者の育成「One Hair Academy」

・自然な頭皮アートメイク施術の提供

代表：月乃なつ

副代表：吉田れい

Webサイト：https://onehair.jp/

薄毛・抜け毛に特化したクリニック「One Beauty Clinic」について

名称：One Beauty Clinic（読み：ワン ビューティ クリニック）

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木7丁目14-10 誠志堂ビル４階

電話番号：03-6821-2186

休診日：木曜日

診療時間：10：00 ～ 19：00（完全予約制）

アクセス：日比谷線 六本木駅 徒歩1分／都営大江戸線 六本木駅 徒歩1分

院長：高山 桃華

頭皮アートメイクとは？

頭皮アートメイクは、薄毛や脱毛の気になる部位の頭皮の表層に対して、毛根に見立てた点を専用の色素と針で描くことで 「薄く見せない」 ことを目的とした医療技術です。投薬での改善が男性よりも難しいと言われる女性の髪の悩みを、1～2時間ほどの施術を平均2～3回受けることで、ダウンタイムもほぼなく改善することを目指した技術です。

頭皮アートメイクを正しく理解していただくために、頭皮アートメイクに関する取材、月乃への取材をお受けしております。

■メディア向け取材受付フォーム

https://forms.gle/334TEKcgyU4pbMFm8

メール：media@8-p.inc（月乃なつ広報事務局） 担当：伊藤

Webサイト：https://onehair.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/artmake.smp_natsu/

代表：月乃なつプロフィール

頭皮アートメイク専門の看護師

看護師資格取得後、看護師として勤務。自身や家族の薄毛の悩みから頭皮アートメイクと出会い、解決策を求めて単身韓国に渡り技術を習得。帰国後も計11回にわたり欧州含め短期留学を重ね、多彩な技法を習得。患者一人ひとりの頭皮状態に合わせた最適なアプローチと自然で精緻な仕上がりを実現できる技術者として評価され、多くの支持を得ている。最新技術と医学的根拠に基づく安全性を追求し、東京を拠点に年間843件（2024年8月から2025年7 月実績）の施術を担当。自然な頭皮アートメイクの第一人者として活動している。また、国際大会の頭皮アートメイク部門において日本代表として審査員を務めるなど、グローバルな舞台でもその技術と知見が認められている。 国内外の患者や専門家から信頼を集めるとともに、施術者の育成や学術的発信を通じて、頭皮アートメイクの社会的認知と医療的価値の向上に尽力している。

2025年7月、薄毛・抜け毛に特化したブランド「One Hair」を設立。

公式Instagram：https://www.instagram.com/artmake.smp_natsu/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@OneHairArtmake

副代表：吉田れいプロフィール

看護師として医療現場を経験したのちイギリス・韓国・日本で頭皮アートメイクの技術を学ぶ。

2002年に英国で発祥した技術を開発者から直接学び、日本では数少ない「英国式頭皮アートメイク修了証」を持つ施術者として活動している。

「髪の悩みを、もっと安心して相談できる世の中へ」という想いのもと、心に寄り添うカウンセリングと高品質な施術をご提供。長期的な視点で綺麗に定着する“英国式”の技術を軸に、自然で繊細な仕上がりを追求している。

30～50代の経営者や人前に立つ機会の多い男性からは「人に気づかれにくい、即効性のある透け感解消施術」として高く評価されている。

さらに、講師としても活動しており、日本全国に生徒を抱え、技術指導を通じて国内の頭皮アートメイク水準の向上にも力を注いでいる。

公式Instagram：https://www.instagram.com/rei_smp.artmake

【水光注射（ハイコックス）によるミノキシジルの皮下注入】

◻︎治療内容：育毛効果のあるミノキシジルを皮内注射により注入します。

◻︎通常の治療期間：6～12ヶ月 コース終了後もメンテナンスとして年数回の施術継続をおすすめしています

◻︎通常の治療回数：6～12回

◻︎標準的な費用 ：15～30万円 ※自由診療 回数による

◻︎主なリスクや副作用：顔面の多毛、毛嚢炎などの副作用が報告されています。その他、初期脱毛が多くの方で見られますが、発毛には問題ない経過です。



水光注射機器（ハイコックス）について

※本治療に用いるハイコックスは未承認医療機器です。

※当院で使用しているハイコックスは韓国NOBAMEDI社で製造されたものを、医師の判断により個人輸入しています。個人輸入に関する注意事項は以下をご確認ください。

https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html

※国内においてハイコックスと同一性能を有する承認医療機器はありません。

※ハイコックスは韓国MFDSと欧州CEにおいて薬事承認を取得しています。

※ハイコックスを用いた治療は医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。



ミノキシジルについて

※本治療に用いるミノキシジルは未承認医薬品です。

※当院で使用しているミノキシジルはイタリアのMESOTECH社で製造されたものを、医師の判断により個人輸入しています。個人輸入に関する注意事項は以下をご確認ください。

https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html

※ミノキシジル成分を有する医薬品は国内で承認されていますが、承認されている効能・効果および用法用量と当院での使用目的・方法は異なります。

※ミノキシジルは外用薬としてアメリカなど世界90カ国以上で薬事承認されています。一方、内服薬は重大なリスクが明らかになっていない可能性があります。

※ミノキシジルを用いた治療は医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

【頭皮アートメイクの概要】

◻︎治療内容：薄毛部位に対し、専用の針を用いて黒いインクを挿入することで細かい点を多く描き薄毛を目立たせなくする治療（SMP）

１.医師による診察

アートメイクを行う前に、ご記入いただいた問診票をもとに医師により健康状態やアレルギーの有無等の診察を行います。

２．カウンセリング

患者様の薄毛の程度や希望、今までの治療歴等を確認し、最適な施術プランを提案します。

３．施術

頭皮の真皮の上層部に微細な点を入れて、1点1点手動で頭皮に色素を注入します。施術時間は1～2時間半程度で行います。

４．アフターケア

施術後は紫外線対策等アフターケアの遵守のご協力をいただくことで、色素の定着を助けます。

◻︎通常の治療期間：1週間～3ヶ月

◻︎通常の治療回数：2～3回

◻︎完成までの費用 ※自由診療（施術希望範囲の広さや部位によって金額は変動します）

11万円～40万円

◻︎主なリスクや副作用

赤み・腫れ・感染・アレルギー反応・まれに使用する針や色素によるアレルギーが出現する可能性があります。

◻使用している色素〔ADVENCER〕について

KTR「韓国科学融合試験研究院」で安全確認対象の生活科学製品〔適合〕を確認済。「韓国環境産業技術員」で安全基準接合確認マークを取得。グローバル検査・認証企業「SGS」にて国際標準テスト〔適合〕判定を確認済。

安全確認対象生活化学製品表示事項〔申告番号〕FB23-20-0006

※本施術に用いる色素〔ADVENCER〕は、未承認医薬品です。

※治療に使用する色素は、韓国ADVENCER社で製造されたものを医師の判断の元、個人輸入にて手続きを行っております。

ご参考：https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html

（個人輸入に関する厚生労働省の案内）

※国内においてADVENCERと同一成分や性能を有する承認医薬品はありません。

※諸外国における安全性等に係る情報については、重大なリスク・副作用などが明らかになっていない可能性があります。

※国の医薬品副作用被害救済制度の対象外となります