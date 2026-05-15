セキュア、顔認証累計導入件数、12,000件突破！

株式会社セキュア

「AI（画像解析）×セキュリティ」で企業の課題解決のためのビジネスソリューションを提供する株式会社セキュア（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：谷口 辰成、証券コード：4264、以下「セキュア」）は、提供している顔認証関連ソリューションの累計導入件数が12,000件を突破（※）したことをお知らせします。

※2026年3月末時点

セキュアは2002年に個人向けのセキュリティ企業として創業しました。2010年に法人向けのセキュリティシステムの販売を開始して以降、入退室管理システム、監視カメラシステムを顧客の課題に合わせて提案し、幅広い業界に導入いただき着実に事業を拡大してまいりました。ソフト、ハード両面の提案、設計、施工、保守まで一貫して対応できることもセキュアの強みです。

AIを活用した顔認証による入退室管理システムはオフィス需要に加え、データセンターやフィットネス施設、工場など活用の場面が広がっています。また、万引き防止やカスハラ対策、介護施設等における入居者の安全管理など、顔認証とAI、監視カメラを組み合わせたソリューションが社会課題解決に役立っています。

2025年4月に累計導入件数10,000件を突破して以降、セキュリティ意識の高まりや労働安全衛生・カスタマーハラスメント対策の法制化の動きを背景に、導入ペースは一段と加速しています。10,000件到達からわずか1年で新たに2,000件を積み上げ、このたび12,000件に到達しました。業種・業態を問わず、顔認証を起点とした空間のスマート化へのニーズは着実に広がりを見せています。

今後も、あらゆる業界・シーンの課題に向き合い、業務効率化・DX化を実現するビジネスソリューション提供に取り組み、セキュアが目指すスマートシティ、スマートビルディングの実現に向けて邁進してまいります。

■ 顔認証による入退室管理システムの導入事例（一部）

阪急阪神不動産株式会社さま（https://secureinc.co.jp/case/detail.html?id=2737）

ケイテック株式会社さま（https://secureinc.co.jp/case/detail.html?id=2662）

株式会社映像センターさま（https://secureinc.co.jp/case/detail.html?id=2451）

■ セキュアについて

会社名 ： 株式会社セキュア

所在地 ： 〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル20階

代表者 ： 代表取締役社長 谷口 辰成

設 立 ： 2002年10月16日

URL ： https://www.secureinc.co.jp/

「AI×セキュリティで新しい価値を創る」をビジョンに掲げ、入退室管理システムや監視カメラシステムに、AI（画像認識）技術を掛け合わせた付加価値の高いセキュリティソリューションを提供しています。顔認証による入退室管理システムでは、数量ベースにおいて 2020 年以降連続してマーケットシェア No.1 を獲得。中小から大手企業まで過去 14,000社以上の導入実績があり、性能・コスト・安定性を考慮したシステムの設計や設置環境までの最適化をサポート。あらゆる空間の安心・安全と最適なソリューションをご提案します。

＜報道関係者からのお問合せ先＞

株式会社セキュア 広報：栢菅（かやすが）・谷村（やむら）

お問合せフォーム： https://secureinc.co.jp/contact/press/