レンタルスペースプラットフォーム「インスタベース」にリージャス4ブランド国内全拠点 計702ワークスペースを掲載開始

日本リージャス株式会社

三菱地所グループの日本リージャス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西岡真吾、以下：当社）は、株式会社Rebase（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤海）が運営するレンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase（インスタベース）」において、当社が運営する4ブランド「Signature（シグネチャー）」「Regus（リージャス）」「SPACES（スペーシズ）」「Openoffice（オープンオフィス）」の国内全拠点 計702ワークスペースの掲載を開始しました。あわせて、「Regus」ブランドのクオリティを体感いただけるキャンペーンを2026年5月1日（金）より実施します。

インスタベースではこれまで、商談・会議・社内外の交流など、法人利用を含む幅広いビジネスシーンで多様なスペースが活用されています。近年、働き方の多様化や出張・分散勤務の増加により、全国どこでも一定の品質を備えたワークスペースを、必要な時間だけ柔軟に利用したいというニーズが高まっています。

当社はこうした社会的背景を受け、より多くのお客様が利便性高く当社のワークスペースを利用できる環境を整えるため、今年2月より「Regus」のスペース掲載を順次開始しておりますが、好評によりこのたび当社が運営する4ブランドの国内全拠点へと掲載を拡大しました。

これまでインスタベースのビジネスにおける利用は、東京・大阪などの大都市圏が中心でした。しかし近年は地方都市にも広がりを見せており、特に甲信越・北陸エリア、北海道・東北エリアでは、前年同月比で利用数が大きく伸びています。出張先や外出先で短時間利用できるワークスペース・コワーキングスペースへのニーズが、地方でも高まっていると考えられます。今回の当社全拠点の掲載により、全国各地で利用できるワークスペースの選択肢を拡充し、ビジネスシーンにおけるさらなる利便性向上に取り組んでまいります。

「Regus」「Signature」「SPACES」「Openoffice」4ブランド全拠点の掲載先はこちら(https://www.instabase.jp/list/regus?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=reguscampaign)

あわせて、「Regus」ブランド拠点のクオリティを体感いただけるよう、カフェマシンのドリンクを無料でご利用いただくキャンペーンを期間限定で実施いたします。

■キャンペーン概要

対象：「Regus」のスペースのみ

対象スペース一覧：https://www.instabase.jp/list/reguscampaign

期間：2026年5月1日（金）～7月31日（金）

内容：各拠点に設置されたカフェマシンのドリンク（コーヒー等）を無料でご利用いただけます。

■ 「instabase」について

インスタベースは、日本最大級のレンタルスペースのマッチングプラットフォームです。貸し会議室、セミナー会場、レンタルスタジオ、レンタルキッチン、レンタルサロンなど、30分間からどなたでも簡単に予約できるレンタルスペースを全国で46,000件以上掲載しています。年間サイト訪問者数は、3,100万人を超え、幅広い年代の方々にご利用いただいています。

公式サイト：https://www.instabase.jp

法人向けプラン「instabase for Business」：https://go.instabase.jp/business

■リージャスについて

リージャスは、世界120カ国、4,500拠点以上のネットワークを持つ世界最大のワークスペースプロバイダーであるIWG plc（本社：スイス、CEO：Mark Dixon、以下 IWG）のビジネスモデルを日本に持ち込み、新しいワークスタイルを日本全国に普及させた、フレキシブルオフィス事業のリーディングカンパニーです。1998年に日本での事業を開始し、2023年2月から三菱地所グループとして更なる成長を目指し、現在までに国内53都市・215拠点以上にてフレキシブルオフィスを展開しています。

洗練された空間を提供する大人のコワーキング「Signature（シグネチャー）」、創造的なコラボレーションを実現する「SPACES（スペーシズ）」、 上質なワークスペース、多彩なロケーション、柔軟なプランを提供する「Regus（リージャス）」、働くをもっとシンプルに、を目指したコンパクトで機能的な「Openoffice（オープンオフィス）」の4つのブランドを運営することで、多様なお客様のニーズにフィットするフレキシブルオフィスソリューションを提供しています。

■日本リージャス株式 会社概要

本社所在地：〒163-1030 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 新宿パークタワー30階

代表者名：西岡 真吾

事業内容：フレキシブルオフィスの管理、運営

公式サイト：https://www.regus-office.jp