EKAL 2026 SUMMER LOOK
株式会社アーバンリサーチ
長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設「TINY GARDEN 蓼科」を背景に、
先日公開し好評いただいた「2026 SPRING/SUMMER LOOK」に加えて
> EKAL 2026 SUMMER LOOK(https://media.urban-research.jp/feature/ekal_2026ss/02/)
長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設
長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設「TINY GARDEN 蓼科」を背景に、
「海でもなく山でもなく、湖へ」というコンセプトを掲げ、日常と自然をシームレスにつなぐアイテムを展開するブランド「EKAL （エカル）」。
2026 SUMMER LOOKを公開しました。
先日公開し好評いただいた「2026 SPRING/SUMMER LOOK」に加えて
今シーズン２回目のLOOK公開となります。
今夏はEKAL定番商品をアップデートし、メッシュ素材の切り替えや新柄
「LAKE FLOWER(レイクフラワー)」を落とし込んだ鮮度のある商品ラインナップを提案。
フェスなどのアクティブシーンから日常でも活躍必至な機能性アイテムをお届けします。
ぜひ、EKAL 2026 SUMMERにご注目ください。
> EKAL 2026 SUMMER LOOK(https://media.urban-research.jp/feature/ekal_2026ss/02/)
> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/ekal?_ga=2.207677461.660809119.1778460162-37372211.1772172439)
EKAL 公式Instagram(https://www.instagram.com/ekal_lake_official/)
長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設
「TINY GARDEN 蓼科」を背景に、
「海でもなく山でもなく、湖へ」というコンセプトを掲げ、
日常と自然をシームレスにつなぐアイテムを展開するブランド
「EKAL（エカル）」