株式会社アーバンリサーチ

長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設「TINY GARDEN 蓼科」を背景に、

「海でもなく山でもなく、湖へ」というコンセプトを掲げ、日常と自然をシームレスにつなぐアイテムを展開するブランド「EKAL （エカル）」。

2026 SUMMER LOOKを公開しました。

先日公開し好評いただいた「2026 SPRING/SUMMER LOOK」に加えて

今シーズン２回目のLOOK公開となります。

今夏はEKAL定番商品をアップデートし、メッシュ素材の切り替えや新柄

「LAKE FLOWER(レイクフラワー)」を落とし込んだ鮮度のある商品ラインナップを提案。

フェスなどのアクティブシーンから日常でも活躍必至な機能性アイテムをお届けします。





ぜひ、EKAL 2026 SUMMERにご注目ください。

> EKAL 2026 SUMMER LOOK(https://media.urban-research.jp/feature/ekal_2026ss/02/)

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/ekal?_ga=2.207677461.660809119.1778460162-37372211.1772172439)

EKAL 公式Instagram(https://www.instagram.com/ekal_lake_official/)

長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設

「TINY GARDEN 蓼科」を背景に、

「海でもなく山でもなく、湖へ」というコンセプトを掲げ、

日常と自然をシームレスにつなぐアイテムを展開するブランド

「EKAL（エカル）」