紫陽花と宝石のきらめきを閉じ込めた初夏の限定スイーツ！5月15日より販売開始

メルティングポットハラペコラボ株式会社

「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社（所在地：福岡県福岡市、以下 ハラペコラボ）から、梅雨の季節を彩る初夏限定スイーツが登場。「宝石と紫陽花のカッサータ」と、「紫陽花のこうぶつヲカシ キャンドルセット 4粒箱」「紫陽花のこうぶつヲカシ キャンドルセット 9粒箱」を、2026年5月15日正午より公式オンラインストアにて販売開始いたします。梅雨の景色を閉じ込めたような幻想的な色合いで、じめじめとした季節にも心がふっと軽くなるような、涼やかで華やかなラインナップです。

ハラペコラボ公式オンラインストア

URL：https://harapecolab.com/

雨の季節に咲く紫陽花を、宝石のようなスイーツに

今回登場する初夏限定作品は、雨上がりの紫陽花にきらめく雨粒や、しっとりとした梅雨の景色から着想を得て制作しました。ハラペコラボの代表作である琥珀糖「こうぶつヲカシ」と「宝石のカッサータ」は、職人がひとつひとつ手作業で切り出し、鉱物や宝石のような美しい色合いと形に仕上げています。紫陽花の花びらのような淡いグラデーション、雨粒のように透き通る青、涼しげな水晶や蛍石を思わせる色合いを組み合わせ、雨の季節ならではの特別な世界観を表現しました。

商品紹介

宝石と紫陽花のカッサータ

宝石のようにきらめくアイスケーキ「宝石のカッサータ」に、梅雨の季節を彩る初夏限定のカッサータが登場しました。リコッタチーズとこだわりの生クリームで仕上げた、爽やかな口どけのクリームに、色とりどりのドライフルーツとチョコレートを合わせ、食感と味わいのアクセントを加えました。トッピングには、紫陽花と宝石をモチーフに、職人がひとつひとつ切り出した幻想的な色合いの寒天菓子をあしらいました。雨の季節に咲く紫陽花のように、涼やかで華やかな佇まい。切り分けた断面には、色とりどりの素材がきらめき、まるで小さな宝石を散りばめたような美しさをお楽しみいただけます。じめじめとした季節でも、心がふっと軽くなるような、見た目も味わいも癒しのスイーツです。冷凍のままではアイスケーキのように、半解凍ではなめらかな口どけに、全解凍ではクリームの風味をより感じながらお楽しみいただけます。季節の贈り物や、ご自宅での特別なティータイムにもおすすめです。

【商品概要】

商品名：宝石と紫陽花のカッサータ

販売価格： 5,400円（税込）

重量：400ｇ

缶サイズ：ヨコ16.8cm×タテ8.9cm×高さ5.4cm

賞味期限：出荷日より1カ月以上あるものを発送（冷凍 -18℃以下保管）

商品URL：https://harapecolab.com/products/%E5%86%B7%E5%87%8D%E4%BE%BF-%E5%AE%9D%E7%9F%B3%E3%81%A8%E7%B4%AB%E9%99%BD%E8%8A%B1%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%BF-%E6%9C%9F%E9%96%93%E9%99%90%E5%AE%9A

切り分けた断面は光を透してステンドグラスのようオリジナル缶にリボンをかけてお届けする

紫陽花のこうぶつヲカシ キャンドルセット 4粒箱

雨に濡れた紫陽花のきらめきを、小さな宝石箱に閉じ込めたような、季節限定のこうぶつヲカシセットです。青から水色へと移ろう涼しげな水晶、ピンクと白のグラデーションが美しい紫陽花色の宝石、かぼす味の水晶や蛍石、雨粒のような青いサファイア、そして小さな紫陽花のこうぶつヲカシを詰め合わせました。さらに、紫陽花を思わせる色合いの鉱物キャンドルを1粒セットに。梅雨の静かな景色や、雨上がりに光る雫の美しさを感じられる、幻想的なひと箱です。贈り物にはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。

【商品概要】

商品名：紫陽花のこうぶつヲカシ キャンドルセット4粒箱

販売価格： 2,980円（税込）

重量：菓子35g、ジェルキャンドル1個

※ドライフラワーとキャンドルには透明プラスチック製カバーをかけてお届けします

箱サイズ：横×縦×高さ11.5cm×11cm×3.5cm（外寸）

賞味期限：出荷日より4週間以上あるものを発送

商品URL：https://harapecolab.com/products/%E7%B4%AB%E9%99%BD%E8%8A%B1%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E3%83%B2%E3%82%AB%E3%82%B74%E7%B2%92%E7%AE%B1-%E6%9C%9F%E9%96%93%E9%99%90%E5%AE%9A-%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC

紫陽花のこうぶつヲカシ キャンドルセット 9粒箱

雨上がりの紫陽花にきらめく雨粒を、宝石のような琥珀糖で表現した、季節限定のこうぶつヲカシセットです。紫、水色、青――梅雨の景色を閉じ込めたような幻想的な色合いを、ひと粒ひと粒丁寧に仕上げました。箱の中には、雨粒が宝石になったような鉱物キャンドルを1粒、爽やかな色合いのドライフラワーを2マス分セットに。さらに、琥珀糖と相性のよい、カネロク松本園こだわりの和紅茶「和紅茶あかり」1包を詰め合わせました。すっきりとしたやさしい味わいのお茶とともに、雨の季節ならではの特別なティータイムをお楽しみいただけます。まるで宝石箱を開けるような気分で楽しめる、幻想的なひと箱。贈り物にはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。

【商品概要】

商品名：紫陽花のこうぶつヲカシ キャンドルセット9粒箱

販売価格： 4,980円（税込）

重量：菓子60g、和紅茶ティーバッグ1包、ジェルキャンドル1個、ドライフラワー2マス

※キャンドル・ドライフラワーにはカバーをかけ、「食べられません」の注意書きシールを貼ってお届けいたします。

箱サイズ：横×縦×高さ13cm×12.8cm×3.5cm（外寸）

賞味期限：出荷日より4週間以上あるものを発送

商品URL：https://harapecolab.com/products/%E7%B4%AB%E9%99%BD%E8%8A%B1%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E3%83%B2%E3%82%AB%E3%82%B79%E7%B2%92%E7%AE%B1-%E6%9C%9F%E9%96%93%E9%99%90%E5%AE%9A

購入方法

＜オンライン＞

販売時期 ： 2026年５月15日正午より販売開始。

配送について： 送料別途・全国発送

購入方法 ： 下記のハラペコラボ公式オンラインストアにて販売。

オンラインURL：https://harapecolab.com/

【店頭販売】

ハラペコラボ 福岡店

販売時期 ： 2026年５月15日より販売開始。

所在地 ： 〒815-0073 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1F

営業時間 ： 10：00～17:00

定休日 ： 日、祝日（不定休）

TEL ： 092-710-1136

Instagram： https://www.instagram.com/harapecolab/(https://www.instagram.com/harapecolab/)

(@harapecolab)

ハラペコラボについて

ハラペコラボは、福岡を拠点に活動する女性中心のクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けています。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数メディアでも話題に。贈り物として、また自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、全国のファンから支持を得ています。

【会社概要】

会社名 ： メルティングポットハラペコラボ株式会社

所在地 ： 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1階

代表者 ： 代表取締役 野尻 知美

設立 ： 2019年11月

URL ： https://harapecolab.com/

事業内容： 菓子製造販売・ケータリング・オードブル制作・ オリジナルグッズ企画開発販売など