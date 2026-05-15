TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」と「ROUND1」全国コラボキャンペーン開催のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、株式会社ラウンドワンジャパン（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：川口 英嗣）が運営する複合エンターテインメント施設「ROUND1（ラウンドワン）」と、TVスペシャルアニメ『五等分の花嫁＊』とのコラボキャンペーンを、2026年5月29日（金）～2026年8月30日（日）にて開催することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

本キャンペーンでは、五つ子姉妹それぞれのキャラクターカラーと、各キャラクターのイメージフラワーを取り入れた華やかなパーティードレス姿の描き下ろしビジュアルを使用。大人になった五つ子の、可愛さの中にも大人っぽさを兼ね備えた特別な姿で展開いたします。ボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツといったラウンドワンならではの多彩なアクティビティを横断し、コラボ限定パック、コラボドリンク・フード、コラボルーム、ボウリングスコア登録キャンペーン、Xフォロー＆リポストキャンペーンなどを展開いたします。

さらに、前半・後半の二期間でノベルティ、デザイン、特典映像等を切り替えて展開するほか、館内LED・モニター・サイネージ等での映像放映、一部店舗でのオリジナルグッズ販売およびカプセルトイ展開も予定しております。オリジナルグッズは、ECサイト「ココアニ（https://cocoani.jp/）」にてオンライン販売も行います。

■コラボキャンペーン概要

タイトル：「五等分の花嫁＊×ROUND1 コラボキャンペーン」

開催期間：2026年5月29日（金）～2026年8月30日（日）［計94日間］

前半期間：2026年5月29日（金）～2026年7月14日（火）

後半期間：2026年7月15日（水）～2026年8月30日（日）

開催店舗：ラウンドワン各店舗 ※グッズ取り扱い店舗は6店舗

グッズ予約受注期間：2026年6月5日（金）12：00～2026年8月30日（日）

発送予定：2026年9月以降順次（オンライン販売分）

キャンペーン特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/5hanayome2026/index.html

■キャンペーン内容

＜開催内容＞

・オリジナルグッズの販売（6店舗）

・コラボ限定パックの販売（ボウリング・カラオケ・ビリヤード・ダーツ・スポッチャ）

・コラボドリンク・フードの販売

・スポッチャ施設内アレンジドリンク／コラボポップコーンの販売

・コラボルームの展開（4店舗）

・アミューズメントクレーンゲームコラボプライズ販売

・カプセルトイ販売

＜施策（キャンペーン）＞

・ボウリングエキサイタ演出

・ボウリングスコア登録キャンペーン

・アミューズメントマストバイキャンペーン

・ラウンドワンオリジナルプリント機「Rism」特別フレーム

・Xフォロー＆リポストキャンペーン

・フォトスポット設置

・館内サイネージ・LED等での映像放映

など

※キャンペーンによって実施店舗が異なります。

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はキャンペーン特設サイトをご確認ください。

詳細は特設サイトをご覧ください

キャンペーン特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/5hanayome2026/index.html

■オリジナルグッズ

ラウンドワンの一部店舗にて、描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

・販売店舗：合計6店舗

ダイバーシティ東京 プラザ店（コラボルーム有）

池袋店

千日前店（コラボルーム有）

中川1号線店（コラボルーム有）

仙台泉店

横須賀さいか屋店（2026年5月28日(木)OPEN予定 コラボルーム有）

※開催店舗は追加・変更になる場合がございます。

※混雑状況に応じて整列入場や整理券配布を実施する場合もございます。

※近隣の方の迷惑となりますので、深夜・早朝からのご集合はご遠慮ください。

※店舗での予約はお受けしておりません。

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

・予約販売：ECサイト「ココアニ」

https://cocoani.jp/

・グッズ紹介特設サイト

https://creativeplus.co.jp/special/5hanayome-round1/

グッズ予約受注期間：2026年6月5日（金）～2026年8月30日（日）

発送は、2026年9月以降 順次予定

■オリジナルグッズ詳細

・色付き等身アクリルスタンド（全5種）各1,980円（税込）

・描き下ろしタペストリー（全6種）各3,850円（税込）

・描き下ろしクリアファイル（全5種）各880円（税込）

・チケット風クリアカード（全5種）各990円（税込）

・トレーディング描き下ろし缶バッジ（全5種）単品660円（税込）/ BOX3,300円（税込）

・ミニキャラ缶バッジ（全7種）各550円（税込）

・ミニキャラゆらゆらオーロラアクリルブロック（全7種）各1,320円（税込）

【購入特典】

税込2,500円以上お買い上げごとにランダムでポストカード全10種から1枚プレゼント！

※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■「五等分の花嫁」について

「五等分の花嫁」は、春場ねぎ氏による大人気ラブコメディ作品。週刊少年マガジン（講談社）にて2017年から2020年まで連載され、TVアニメ第1期（2019年）、第2期（2021年）、劇場版アニメ（2022年）、TVスペシャルアニメ『五等分の花嫁∽』（2023年）、『五等分の花嫁＊』（2024年）と、多岐にわたるメディア展開で多くのファンを魅了し続けている作品です。中野家の五つ子姉妹（一花・二乃・三玖・四葉・五月）と家庭教師・上杉風太郎が織りなす学園ラブコメディを描きます。

■権利表記

(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤 宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤 周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、

ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/



・株式会社ラウンドワンジャパン

代表取締役社長 川口 英嗣

本社 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号 なんばスカイオ23F

事業内容 ボウリング・アミューズメント・カラオケ・スポッチャ等を中心とした

屋内型複合レジャー施設の運営

URL https://www.round1.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エムアップホールディングス

ＩＲ担当E-Mail ：ir-support@m-upholdings.co.jp