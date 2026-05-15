表紙＆特別記事　ピカチュウ（ポケモン）／AERA 5月18日発売

株式会社朝日新聞出版

5月18日発売のAERA 5月25日増大号の表紙に、ポケモンのピカチュウが登場します。今年、誕生30周年を迎えたポケモンが、世代も国・地域も越えて愛され続ける理由を取材しました。花に囲まれたピカチュウを撮影したのは、AERA表紙フォトグラファー・蜷川実花。思わず微笑んでしまう愛らしさにご注目ください。巻頭特集は「だから大学は面白い」。答えのない問いに挑み、世界の見方を更新する大学の研究室を訪問。ユニークな研究の最前線から、未来を変える知の力の魅力に迫ります。さらに、教室を飛び出して実践的な学びに挑戦する学生、そしてその挑戦を支える大学の取り組みも取材しました。人物ルポルタージュ「現代の肖像」では、電動キックボードのシェアサービスで急成長するLuup代表取締役CEOの岡井大輝さんを取り上げます。人気連載「THE ALFEE 奇跡の軌跡」も掲載。［女性×働く］連載は、均等法世代の女性たちのシリーズが始まります。多彩な記事に出合える読み応えある一冊です。ぜひご覧ください！

表紙＋特別記事：ピカチュウ(ポケモン)

2026年2月27日に30周年を迎えたポケモンから、ピカチュウが表紙に登場します。花に囲まれたピカチュウは格別の愛らしさ。特別記事では、なぜポケットモンスターが世界で世代を超えて愛され続けるのかに迫りました。ポケモン30年の歩みを振り返る年表は必見！ ポケモン誕生から今日までをたどる永久保存版です。

巻頭特集 だから大学は面白い／社会を変える知の力

巻頭特集「だから大学は面白い」では、まだ答えのない問いに挑み、社会の課題解決を目指す大学の研究室や、学生たちの実践的な学びに焦点を当てました。植物が匂いで"おしゃべり"する仕組みを解明する龍谷大学の塩尻かおり教授の研究室、献血システムのないイヌやネコを救う「人工血液」を開発した中央大学の小松晃之教授の研究室、電気の力で減塩食をおいしく感じさせる「電気味覚」の研究など、ユニークな研究に取り組む明治大学の宮下芳明教授の研究室、ESG経営などを通じて社会課題解決に挑む慶應義塾大学の保田隆明教授の研究室を訪問。社会を変える「知の力」の最前線に迫ります！ さらに近畿大学の学生が経営するラーメン店や、立教大学が地域社会での奉仕活動を通じて学ぶ「サービスラーニング」など、教室を飛び出し、体当たりで学ぶ現場も取材しました。ぜひご覧ください！

現代の肖像 Luup代表取締役CEO 岡井大輝

「現代の肖像」では、電動キックボードのシェアサービスで急成長するLuupの創業者、岡井大輝氏の人物像をジャーナリスト・ノンフィクション作家の大鹿靖明氏が描きました。「街じゅうを『駅前化』する」という壮大な理念を掲げ、祖母の介護経験をきっかけに事業を着想した経緯をたどります。売り上げがない中で2年間も実証実験を重ね、自ら業界団体を立ち上げて規制緩和を実現させた、そのスピーディーな行動力と周囲を惹きつける人柄に迫りました。免許返納後の高齢者なども見据えた次世代車「ユニモ」の開発の舞台裏など新たな一歩にも光を当てます。

THE ALFEE 連載「奇跡の軌跡」

THE ALFEEの歴史をひもとく本連載、今回は1982年後半です。この年、坂崎幸之助さんの「オールナイトニッポン」が第1部に昇格。3人の人気は全国区になっていきます。現在まで続く「夏イベ」の原点となった、埼玉・所沢航空記念公園での初の野外ライブ秘話も収録。アルフィートーク、ご期待ください！

ほかにも、

・向井康二が撮る 白熱カメラレッスン feat. 伊藤篤志（Boys be）

・アイドル音楽フェス「The ONE～一音一生～」レポート

・ジャン・レノ「自分のことが好きではなかった」

・「君のクイズ」対談 主演・中村倫也×原作・小川 哲

・部活の遠征は「ギリギリ」生徒の安全を守るには

・学童職員の低給 手取り月13万円 20年間で児童は3倍増、施設も職員も足りない

・中卒賃金急上昇 大卒は不要か

・［時代を読む］遺伝病当事者と障害者の架け橋 下山進（作家）×深澤友紀（AERA誌面編集長）対談

・［トップの源流］旭化成 小堀秀毅

・［女性×働く］均等法世代の女性たち

・［やさしくなりたい］ソーシャルインパクト 「外食の壁」破ったスープストックトーキョー

・巻頭コラム［eyes］内田 樹、ブレイディみかこ

・鈴木忠平［沖縄の英雄 島人たちの甲子園］

・あきやあさみの「愛せる服」と生きていく

・佐藤 優の実践ニュース塾

・武田砂鉄［今週のわだかまり］

・田内 学の経済のミカタ

・ジェーン・スーの先日、お目に掛かりまして

・沖 昌之の今週の猫しゃあしゃあ

・松崎ケイリーン［日本のいいもの かわいいもの］

ほか

などの記事を掲載しています。ぜひご覧ください！

※発売日の5月18日（月）午後5時から約30分間、公式インスタグラム（@aera_net）で、最新号の特集や内容を紹介する「#アエライブ」を行います。ぜひこちらもチェックしてください。

AERA（アエラ）2026年5月25日増大号

特別定価：700円（本体636円＋税10％）

発売日：2026年5月18日（月曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTTJ1SW2/