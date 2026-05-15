業界シェアを牽引する『あずかりくん』から、待望のソフトウェア版『あずかりくん＠ｐｃ』が誕生【株式会社ライト】

株式会社ライト

株式会社ライト（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：中村 健太郎、以下「ライト」）は、今春、クリーニング店向けPOSシステム『あずかりくん』の新ラインナップとして、Windows PCやタブレットで利用可能なソフトウェア単体提供モデル『あずかりくん＠ｐｃ』を正式にリリースいたしました。

■ 開発の背景：変わりゆく現場の「声」を形に

クリーニング業界は今、激動の時代を迎えています。人手不足、衣類点数の減少、そして世界的なデバイス価格の高騰。経営者の皆様が抱える課題は、より複雑で多様なものとなりました。

これまでライトは、専用ハードウェアとシステムを一体化した「安心のパッケージ」として『あずかりくん』を提供し、さらに「5年保証」を掲げることで、多くの店舗様から「壊れにくく、使いやすい」と厚い信頼をいただいてまいりました。このハードウェア一体型モデルは、今後もライトの主力として、安定した店舗運営を支え続けます。

一方で、「お店のカウンターをスマートに見せたい」「すでに持っているPCを活用したい」「初期投資を抑えて、もっと軽やかに新しいサービスを試したい」という、みなさまの声も無視できません。そこでライトは、信頼性はそのままに、今の時代に即した「もう一つの選択肢」としてソフトウェア版のリリース決定いたしました。

お店のカウンターがスマートに見えるタブレットレジ

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■ 『あずかりくん＠ｐｃ』が提供するモノ

ライトクラウドサービスユーザーで、Windows11搭載のPCやタブレットがあれば、月額課金（サブスクリプション）で即座に導入が可能。専用機への初期投資を抑えることで、浮いた資金を「スタッフの待遇改善」や「新たな販促活動」へと回せます。

私たちライトは、クリーニング業界のインフラの一部を担っているという自覚を持ち、業界全体が値上げやコスト増に苦しむ今だからこそ、サブスク利用という選択肢をご用意いたしました。常に新しいサービス、製品をスピーディーに投入し続ける姿勢を通じて、経営者の皆様に「やりたかったことが実現できる」という期待をお届けします。

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■ 製品概要：『あずかりくん＠ｐｃ』

・特徴：Windows11搭載PC（デスクトップ・ノート・タブレット）にインストールして利用可能。

・対象：ライトクラウドサービスユーザー向け

・料金体系：月額：6,000円/式（税別） ※月額課金制（サブスクリプション）他、インストールサポート費等。

・周辺機器:：伝票プリンタ、キャッシュドロア、スキャナ等は、ライトが動作確認済みの専用品を提供。

※詳細は弊社営業担当まで

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■ 株式会社ライトについて -- 伝統と革新で、業界を照らす。

株式会社ライトは、クリーニング資材のトップメーカーとしての顔と、最新のITソリューションを提供する開発者の顔を併せ持つ企業です。「現場の課題を理解し、技術で解決する」という合言葉のもと、変化を恐れず、クリーニング業界の新しいスタンダードを創造し続けています。

・ 代表者：代表取締役社長 中村 健太郎

・ 所在地：東京都江戸川区西瑞江4-12

・ 公式サイト：https://www.right.jp/

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