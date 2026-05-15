産業用製品比較販売サービス「メトリー」、佐々木希さん出演の新CMを、出身地・秋田県のJR秋田駅にて掲出開始

ZAZA株式会社

ZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、所在地：愛知県名古屋市）が運営する、産業用製品比較販売サービス「メトリー」（https://metoree.com/）は、佐々木希さん出演の新CM「産業用製品ほしいの見つかる！編」を、2026年5月1日より、JR秋田駅中央改札口の7面連続デジタルサイネージにて、掲出を開始しました。

◼︎JR秋田駅での広告掲出の背景

現在放映中の地上波テレビCMやTVer、YouTube等のデジタル広告に加え、佐々木希さんの出身地・秋田県において地域との親和性を活かしたオフラインでの接点を創出するため、秋田県最大の交通拠点であるJR秋田駅にて、デジタルサイネージ広告の掲出を開始しました。佐々木希さんの出身地として親しまれる秋田県の玄関口、JR秋田駅への掲出により、デジタル広告だけではリーチしきれない層との接点を創出し、さらなる認知拡大を図ります。

◼︎広告掲出概要

掲出媒体：JR秋田駅 中央改札口 デジタルサイネージ

掲出期間：2026年5月1日～5月31日

掲出箇所：JR秋田駅 中央改札口（LED発車標上部）

画面サイズ：70インチ 7面連続

会社ニュース：https://metoree.com/company/news/408215/

◼︎新CM概要

【タイトル】「産業用製品ほしいの見つかる！編」

【出演】佐々木希

【尺】15秒

【動画】https://www.youtube.com/watch?v=AiHzlc6HIBo

◼︎新CMの見どころ

今回の新CMでは「産業用製品探すならメトリー」というメッセージを、佐々木希さんの華やかな存在感とテンポ感のある音楽で届けます。メトリーのブランドカラーであるブルーの衣装に身を包んだ佐々木希さんが、ランウェイを歩くように次々とポーズを決めながら「産業系！」とチャーミングにアピール。工作機械やセンサー等が並ぶ画面を背景に、佐々木希さんがスタイリッシュに歩くという、「BtoB×ファッションショー」の異色の組み合わせが最大の見どころです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AiHzlc6HIBo ]

◼︎佐々木希さんプロフィール

1988年2月8日生まれ、秋田県出身。2006年芸能界デビュー。

以降映画やドラマ、CM、雑誌など多岐に渡り活躍。

自身がプロデュースを行うワンマイルウェア「INTIMITE（アンティミテ）」も大好評。

2024年にYouTubeチャンネル「佐々木希(仮)」を開設。

今年デビュー20周年を迎える。

◼︎メトリーについて

ZAZA株式会社は産業用製品の比較販売サービス「メトリー」を運営しております。エンジニアや研究者、購買担当者向けに計測器、加工・工作機器、電子部品、試験機、梱包材等の7,000以上のカテゴリで、メーカー・代理店など80,000社以上を掲載しています。日本語の他にも、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語の5つの主要言語にグローバル展開しております。

◼︎ZAZA株式会社 会社概要

ZAZA株式会社は、「未来を実装する。」をミッションに、業界の課題解決と価値創造に挑戦します。

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津 豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営、旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営

所属団体：新経済連盟、日本航空宇宙学会、日本熱測定学会、応用物理学会、日本流体力学会、計測自動制御学会、レーザー加工学会

会社HP ：https://zazainc.co.jp/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

公式SNS

・X：https://x.com/metoree55

・Instagram：https://www.instagram.com/metoree_jp/

・Pinterest：https://www.pinterest.com/metoree/

・Threads：https://www.threads.net/@metoree_jp?hl=ja

・YouTube：https://www.youtube.com/@metoree

【本件に関するお問い合わせ】

ZAZA株式会社 メトリー事業部

Email: info@metoree.com

TEL: 050-1791-4317