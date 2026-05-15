ORPHE、国際スポーツイノベーションイベント「THE SPOT 2026」AI & Roboticsピッチコンテストで準優勝

株式会社ORPHE

株式会社ORPHE（本社：東京都渋谷区、代表取締役 菊川裕也、以下「ORPHE」）は、スイス・ローザンヌにて開催された国際スポーツイノベーションイベント「THE SPOT 2026」内のピッチコンテスト「Sport Innovation Challenge 2026 - AI & Robotics」において、準優勝（2nd Place）を獲得したことをお知らせいたします。

本Challengeは、AI・ロボティクス領域におけるスポーツテクノロジーの革新的スタートアップを対象とした国際コンペティションであり、世界各国から選出された企業が最終審査に登壇しました。

ORPHEは、スマートインソール「ORPHE INSOLE」を活用した、リアルタイム歩行解析および足部センシング技術のスポーツ分野への応用可能性についてプレゼンテーションを実施しました。

ORPHE INSOLEは、足裏圧力や足部の動きをリアルタイムで取得し、歩行・姿勢・身体動作を可視化できるスマートインソールです。スポーツパフォーマンス分析だけでなく、医療、リハビリテーション、転倒予防、産業安全など幅広い分野への応用を進めています。

ORPHE INSOLE 製品ページ： https://orphe.io/insole

プレゼンテーションでは、以下のようなORPHE INSOLEの特徴について紹介を行いました。

- 日常利用可能な薄型・軽量のインソール型ウェアラブル設計- 足裏圧力とモーションセンシングを統合したセンシング技術- スポーツ・医療・産業領域へ展開可能な応用性- JavaScript / Python SDKによるオープンプラットフォーム戦略- あらゆるシューズに適応可能な柔軟なセンサー構造

また、フットボール、バスケットボール、自転車競技などへの展開可能性について紹介を行い、スポーツ関係者や投資家、国際スポーツ団体関係者から高い関心が寄せられました。

ORPHEは今後も、足元のセンシングを核としたスマートフットウェアプラットフォームの普及を進め、スポーツ・医療・産業分野における新たな価値創出を目指してまいります。

THE SPOT 2026について

THE SPOT 2026 は、スポーツ、ヘルスケア、AI、ロボティクス、ウェアラブルなどをテーマに、世界中のスタートアップ、研究機関、投資家、国際スポーツ団体が集う国際イベントです。スイス・ローザンヌのOlympic Museumを中心に開催され、スポーツ産業の未来を形づくるイノベーション創出を目的としています。

公式サイト（THE SPOT）：https://web-eur.cvent.com/event/8f3a2e7c-3556-46ee-bacb-fdec94209b5f/summary

公式サイト（ThinkSport）：https://thinksport.org

株式会社ORPHEについて

ORPHEは、センサ技術とフットウェアを融合したスマートフットウェアプラットフォームを開発する企業です。独自開発のスマートインソールおよびモーションセンシング技術を活用し、スポーツ、ヘルスケア、医療、産業分野に向けたソリューションを展開しています。

公式サイト：https://orphe.io