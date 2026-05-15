【JAF大阪】泉南ロングパークにて開催されるABCラジオシーサイドカーフェスタ2026にJAFブースを出展！

一般社団法人 日本自動車連盟

ABCラジオシーサイドカーフェスタ2026

泉南ロングパークを舞台に家族や友達と楽しめるイベントです！JAFブースでは、子ども安全免許証やリフレクボックスなど、人気のコンテンツを実施します。そのほか、公開生放送や特別ステージ、パーソナリティとのふれあい企画など、多彩なコンテンツも用意されており、クルマとラジオの魅力を体感することができます。

～コンテンツ～

JAFブースの詳細はこちら（JAFナビ） :https://jaf.link/seaside-carfesta-prイメージ子ども安全免許証

交通安全のクイズに挑戦すると免許証そっくりのカードを発行します。お子さまの顔写真入りで作成でき、イベントの記念としてもお楽しみいただけます！イベントオリジナルの「子ども安全免許証」を取得しましょう♪

リフレクボックス

夜間の反射材の効果やクルマのヘッドライトの適切な使用方法が学べます。

ボックスの中をのぞいて「見え方の違い」を体験しましょう♪

思いやりティドライブ

イメージ

街をゆくすべてのクルマが思いやりいっぱいだったら、もっと素敵な交通社会が成り立つはず。そんな想いをみんなで叶える思いやりのプロジェクトです。賛同いただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼントいたします！

～イベント概要～

詳しくはこちら！ :https://jaf.link/osaka-omoiyalty-prイメージオリジナルステッカー（イメージ）

■開催日時

2026年5月23日（土）～24日（日）

9時30分～17時00分

※JAFブースの出展は各日10時00分～16時00分

※雨天決行、荒天中止

■開催場所

泉南ロングパーク

（泉南市りんくう南浜2-201）

■入場料

無料

■出展内容

・子ども安全免許証の発行

・リフレクボックス

・思いやりティドライブの賛同活動

■主催

朝日放送ラジオ株式会社

JAF大阪支部は、今後もメディア各社の企画・イベント等とも連携し交通安全啓発をより多くの方に届けてまいります。

～JAFブースに関するお問い合わせ～

JAF大阪支部 事業課

TEL：072-645-1300（平日10時00分～17時00分）