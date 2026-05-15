【栄光リンクスタディ】小学1・2・3年生対象「夏期講習キックオフ」、7月11日開催

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：下田勝昭）が運営するオンライン進学塾「EIKOH LiNKSTUDY（栄光リンクスタディ）」は、小学1・2・3年生を対象に「夏期講習キックオフ」を2026年7月11日（土）に開催します。オンライン授業や家庭学習の進め方、先生とのオンラインでのやり取りなど、オンライン進学塾を体験することができます。夏期講習を検討している方もぜひご参加ください。

夏期講習キックオフとは

詳細を見る :https://www.eikoh-link-study.com/event/jr_01/

オンライン進学塾「EIKOH LiNKSTUDY（栄光リンクスタディ）」を体験できる企画です。オンラインでの双方向ライブ授業（算数・国語）のほか、学習支援アプリを利用した宿題の提出や先生への質問、保護者への指導報告など、実際に塾に通っているような体験ができます。

体験授業後には、保護者対象の説明会を開催します。

これから塾選びを始めようとお考えの方や、夏期講習を検討している方、オンライン進学塾が気になっている方にもおすすめです。

なお、7月19日（日）より始まる夏期講習では、プレスクールで学習した内容をもとにカリキュラムが進んでいきます。夏期講習を検討している方もぜひご参加ください。

栄光リンクスタディのオンライン夏期講習 :https://www.eikoh-link-study.com/summercourses/

プレスクール概要

＜日時＞

2026年7月11日（土）

15:00～16:00（小学1年生）

17:00～18:30（小学2・3年生）

＜体験授業内容＞

小学1年生…算数「さんすうパズル／たし算・ひき算」、国語「国語パズル／『さるとかに』読解問題」

小学2年生…算数「時間・長さ・かさ／思考系文章問題」、国語「主語・述語／読解問題意味調べ」

小学3年生‥算数「円と球・三角形と角／思考系文章問題」、国語「主語・述語・修飾語／読解問題意味調べ」

※教材は、お申し込み後にご自宅に郵送します。

＜形式＞

Zoomを利用した双方向型オンライン指導

※カメラ付きのPCまたはタブレット端末をご使用ください。

※カメラ・音声をオンにできる環境でご参加ください。

＜費用＞

無料

＜ご準備いただくもの＞

カメラ付きPCまたはタブレット端末、ノート、筆記用具

＜申し込み締切＞

7月3日（金）

お申し込み :https://www.eikoh-link-study.com/event/jr_01/サイトのフォームよりお申し込みください。

お申し込み後の流れ

１.Web学力診断（算数・国語 各20分）

メールにて受験の詳細をご案内します。PC・タブレットで受検してください。

２.オンライン返却面談

Web学力診断完了後、面談をご予約ください。現在の学力状況を詳しく面談でお伝えし、学習アドバイスを行います。

３.教材・案内送付

教材と学習支援アプリのご案内をご自宅に郵送します。アプリを事前にダウンロードの上、体験授業にご参加ください。

栄光リンクスタディ「リンスタジュニアコース」

栄光リンクスタディは「全国の生徒へ、全員の第一志望へ」をブランドプロミスに、中学・高校・大学受験指導を行うオンライン専門進学塾です。

「リンスタジュニア」は、年長と小学1・2・3年生対象の低学年専門のグループ指導コースです。クラスのメンバーや先生たちと会話をしながら、学校で学んでいる内容を使って、思考力を育てる問題に取り組みます。低学年専門の教師が丁寧に指導するので、オンライン授業が初めてでも安心です。また、オンライン授業なので、保護者の方が授業の様子を見ることができます。中学受験・高校受験の進路選択お悩みの方にもおすすめです。

詳細を見る :https://www.eikoh-link-study.com/lsjunior/

株式会社栄光 会社概要

中学受験、高校受験対策の進学塾「栄光ゼミナール」や個別指導で目標達成へ導く学習塾「栄光の個別ビザビ」、大学受験対策塾「大学受験ナビオ」等を、首都圏を中心に展開。国内屈指の規模を持つ進学塾として多くの塾生をお預かりしています。また、オンライン授業に特化した中学・高校・大学受験指導の進学塾「EIKOH LiNKSTUDY」を開講。生徒の学ぶ意欲を引き出し、自ら学ぶ姿勢を育てることはもちろん、豊富なデータや経験を活かして効果的に指導を行い、中学受験・高校受験・大学受験合格へ導きます。

また、科学実験専門教室やロボット・プログラミング教室のＳＴＥＭ教育事業も行っています。

本社：東京都千代田区富士見二丁目11番11号

代表：代表取締役社長 下田勝昭

設立：1980年7月

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

栄光リンクスタディ お問い合わせ窓口

TEL：0120-122-853

［受付時間］月～土 11:00～19:00

メールでのお問い合わせ info@eikoh-link-study.com