“ビッくらポン！”に“鮮度くん”…約70件の特許を取得!?大阪・堺発「くら寿司」が創り出す発明の数々に迫る！さらに、大阪地面師事件について徹底解説。大吉洋平が“詐欺師”役に初挑戦！

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪 MC：石井亮次 パネラー：石原良純、ナジャ・グランディーバ 解説：菊地幸夫

日曜午後2時からテレビ大阪で放送中の「もしものマネー道 もしマネ」がゴールデンタイムスペシャルとして、5月16日（土）よる7時54分から放送！

今回は「大阪・堺」発の大人気回転寿司チェーン“くら寿司”のもしマネポイントに迫る！さらに、大阪で起きた地面師詐欺事件を徹底解説。元MBSアナウンサー大吉洋平が詐欺師役を熱演！騙されないようにするには…？

1位は何？くら寿司の人気ネタトップ10を発表！

(C)テレビ大阪(C)テレビ大阪(C)テレビ大阪 織田信成が「くら寿司」に潜入！

今や回転寿司界をけん引する「くら寿司」。1977年に大阪・堺市で創業し、現在国内外に約700店舗を構えるまで規模を拡大している。人気のわけを調査するため、織田信成がくら寿司に潜入調査！

常連でもある織田がおよそ200種類のメニューから最初に注文したものは？

また、人気ネタトップ10を発表！3位には「はまち」がランクイン。この時代に1皿160円という低価格で提供している（※店舗により価格は異なる）。それを可能にする驚きのシステムとは？

そして、1位のあの“ネタ”をスタジオゲストが大絶賛！

業界の常識を覆す発明の数々！“ビッくらポン”に“鮮度くん”ができた理由とは？

(C)テレビ大阪(C)テレビ大阪 くら寿司株式会社 田中邦彦 代表取締役社長

これまで回転寿司界の常識を覆してきた「くら寿司」。取得している特許はなんと約70件に上る。これらを発明したのが、創業者でもある田中邦彦社長だ。番組では田中社長の発明のきっかけをご紹介！

くら寿司では定番の座席にある投入口からお皿を回収するシステム。この原点は女性のある悩みだった…!?

“ビッくらポン”に“鮮度くん”ができた理由は？

(C)テレビ大阪田中社長役を”赤井英和”が熱演！

さらに、2026年5月14日（木）になんば千日前にオープンした新店情報も紹介！2025年大阪・関西万博で話題となった店舗形態の特徴とは…？

詰めが甘すぎた…？『うめきた』地面師事件をもとに詐欺対策を解説！

(C)テレビ大阪 詐欺師役で“大吉洋平”が登場！

土地所有者を装い架空の売却話などで金を騙し取る”地面師詐欺”。番組では、大阪で実際に起きた地面師詐欺事件を再現ドラマと共に徹底解説！地面師に騙されないように気を付けることは？

本格演技初挑戦の元MBSアナウンサー大吉洋平にも注目！

さらに、番組終盤では菊地弁護士が「通販サイトのアカウント」乗っ取り詐欺について解説！今からできる対策とは？

《大吉洋平さんコメント》(C)テレビ大阪

・本格再現ドラマ“初”出演ということで、撮影を終えた率直な気持ちはいかがですか？

「たった1行の台詞が覚えられない」そんな瞬間の連続で、冷や汗が止まりませんでした。

アナウンサーの仕事は、たくさんの情報をインプットしたうえで、それをある程度“自分の言葉”として伝える仕事です。だから、最初は「これくらいなら話せるはず」と思っていたのです。でも、それが“台詞”になると全く違いました。驚くほど頭に入らない。役者の皆さんは、おそらく台詞が完全に“自分の言葉”になるところまで役に入り込んでいるのだと思います。演じることの特異性や奥深さに、出鼻をくじかれた経験でした。

・詐欺師役を演じてみて、意外だった自分の一面はありましたか？

「あれ、私って詐欺師役に向いているのかな」と、少し自画自賛してしまった瞬間がありました（笑）。アジトで仲間と話す時は本性むき出し。でも外に出れば、ポーカーフェイスを貫く。そのギャップを演じる非日常的な感覚が、実は快感でした。アナウンサーは本来カメラの前で“最もきちんとしている存在”であるべき仕事。でも今回は、人を騙し、感情をむき出しにし、最後には化けの皮が滑稽にはがれていく人物に自分がなる。もっとひどい悪役にも挑戦してみたいと思ってしまいました。貴重な経験に感謝です。

・視聴者の皆さんには、どんなところに注目してほしいですか？

最後、自転車で去っていくシーンです。そこまで何とか修羅場をくぐり抜けてきた詐欺師が、ついにどうにもならなくなって崩壊してしまう。追い詰められた末に、大阪弁で本音をぶっ放します。

実は、演じていて一番楽しかったのがあのシーンでした。これまで張り続けていた虚勢が一気にはがれて、人間臭さがむき出しになる瞬間です。必ず最後のシーンまで見て下さい。

収録を終えて…

スタジオ出演者の皆さんに収録の感想を聞いてみると…

(C)テレビ大阪 MC：石井亮次 パネラー：石原良純、ナジャ・グランディーバ 解説：菊地幸夫

石原良純さんは「くら寿司」のVTRを思い返し、「田中社長のアイデアにびっくりした」とコメント。

一方で、ナジャ・グランディーバさんは再現VTRについて「えっ？この人が？」と豪華な出演者について言及。菊地幸夫弁護士は詐欺事件について、「本当に事件にあっている人はいますから、気をつけてもらいたい」と対策の大切さを呼びかけました。最後にはMCの石井亮次さんが「見れば勉強になるし、くら寿司の新しい店舗に行きたくなるはず！」と締めくくった。

番組概要

この番組は、お金にまつわるターニングポイントを学ぶことで“マネーリテラシー”を高め、

あなたも巻き込まれるかもしれない「もしもの時」に備える、マネー活用バラエティ。

今回はゴールデンタイムスペシャルとして、5月16日（土）よる7時54分から放送！

（※レギュラー回は通常通り、5月17日（日）午後2時から放送。）

＜番組名＞

「もしものマネー道 もしマネゴールデンSP」

＜放送日時＞

5月16日(土)よる7時54分から8時54分放送

＜出演者＞

MC：石井亮次

パネラー：石原良純、ナジャ・グランディーバ

解説：菊地幸夫

VTR：赤井英和、大吉洋平、織田信成

※過去の放送回はTVer＆YouTubeで全国に配信中！

【TVer 番組ページ】

https://tver.jp/series/srxig6d8zn

【YouTube再生リスト】

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtu-h0BP6Mk-n6KEfGFbhk6dQLJuhYTgU

【番組HP】

https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/moshimane/