紀の川市

貴志川生涯学習センターでは、生涯学習の推進を目的とした「市民カレッジ」を開催します。今年

は、多様なテーマに基づく６回の講座をお届けします。社会課題や身近な生活に関する学びを深める

機会として、誰もが気軽に参加できる内容です。テーマは以下の通りです。

１.「食料と農業の今」では、食と農業の最新事情を考察します。

２.「デジタル教育について」では、未来を担う教育の在り方を検討します。

３.「美術の楽しさを知ろう」では、アニメを通して文化の魅力に触れます。

４.「日本人の死生観を活かせる？」では、人生を見つめ直し、真の豊かさを考えます。

５.「心の健康について考える」では、心と身体の健康を考えます。

６.「共育コミュニティについて」では、地域の学びを深める場を提供します。

参加費は無料で、どなたでも歓迎です。ぜひ学びの場に参加ください！

和歌山県・紀の川市 教育部 生涯学習課 貴志川生涯学習センター

TEL：0736-64-2273

FAX：FAX：0736-64-9750

E-MAIL：k150451-001@city.kinokawa.lg.jp