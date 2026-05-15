サイバーリンク、動画編集ソフト PowerDirector 365 に 「動画クイック操作」と「 AI 動画オブジェクト除去」の新機能を追加

サイバーリンク株式会社

サイバーリンク株式会社（以下、サイバーリンク）は、11 年連続国内販売シェアNo.1*の動画編集ソフト「PowerDirector 365」において、「動画クイック操作」と「 AI 動画オブジェクト除去」の新機能を追加したことを発表しました。

■動画クイック操作

動画クイック操作機能は、動画をより手軽かつスピーディーに調整できる機能です。 編集したい動画を選択するだけで、AI が映像を自動分析し、明るさや色味など最適な調整項目を自動で提案。複数の項目をスライダー操作でまとめて編集できます。



初期設定には、おすすめの調整内容を反映した「おすすめ設定」を用意しているため、そのまま書き出したりタイムラインへ追加したりすることも可能です。もちろん、各項目を自分好みに細かく調整することもできます。

【動画クイック操作画面】

■AI 動画オブジェクト除去

AI 動画オブジェクト除去機能は、動画内に映り込んだ不要なオブジェクトを自然に削除できる機能です。

削除したい部分を選択するだけで、AI が映像を自動解析し、周囲の背景になじむように補完した動画を生成します。処理は数分で完了し、特別な編集スキルがなくても手軽に利用できます。

通行人や不要な物体が映り込んでしまい、そのままでは使いづらい映像でも、本機能を活用することで素材を無駄にすることなく、より自然な映像に仕上げることが可能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=i0OI79A_TuA ]

【AI 動画オブジェクト除去機能使用例】右手前の女性を除去してみました。

※AI 動画オブジェクト除去機能の利用にはクレジットが必要です。クレジット消費量は、動画 1 秒あたり 2 クレジットとなります。

*BCN AWARD 2016 ～ 2026 ビデオ関連ソフト部門 最優秀賞受賞

＜PowerDirector 365 価格＞

12 か月プラン \9,280 / 年

1 か月プラン \2,480 / 月

PowerDirector のサイトはこちら

https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-software/overview_ja_JP.html

PowerDirector 公式 Instagram: https://www.instagram.com/powerdirectorjp/

サイバーリンク公式ブログ

動画編集・写真編集のノウハウをお届け。YouTube や SNS 投稿、ビジネス等に役に立つ編集の基礎や、一歩進んだテクニックをご紹介しています。

https://jp.cyberlink.com/blog

■サイバーリンクについて

サイバーリンクは 1996 年に設立。パソコン上で動作するデジタルマルチメディア分野での世界的リーダーであり、パイオニアです。優秀なソフトウェアエンジニアらにより、コーデックを中心とする多数の特許に裏付けられた技術を所有しています。サイバーリンクは世界をリードする PC メーカーへの高い技術の提供、迅速な製品化への貢献にてその名声を築きました。我々のビジネスパートナーは、IT 産業のリーダーとなる PC メーカー、ドライブメーカー、グラフィックスカードメーカー等です。

■本ニュースリリースについて

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