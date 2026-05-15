【カシオ計算機株式会社登壇】VTuberを活用したプロモーション/VTuberや推し活などエンタメ領域での新規事業開発セミナー&交流会を5月18日(月)19時から開催

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、2026年5月18日（月）19時からVTuber活用に関心のある企業、自治体様向けにVTuberを活用したプロモーション/VTuberや推し活などエンタメ領域での新規事業開発について解説するセミナーと交流会を開催します。

今回のイベントではカシオ計算機株式会社様にご登壇いただき、カシオ計算機株式会社様と当社の取り組みについてもご紹介します。

《イベント開催の経緯》

現在VTuber市場は大きな成長を遂げており、多方面から注目される存在となりました。またそれに伴い、海外進出も凄まじい勢いで進んでいます。コンテンツの側面、ビジネスの側面、カルチャーの側面など、VTuber市場はさまざまな視点から見られています。

そこでVTuber活用に関心のある企業、自治体様向けに、VTuberを活用したプロモーション/VTuberや推し活などエンタメ領域での新規事業開発について解説するセミナーを開催し、VTuber市場や推し活市場などエンタメビジネスの可能性を多くの方に知っていただき、VTuber業界内外の発展に繋げます。またセミナー後には交流会を実施し、VTuberに関心のある方同士の交流の場を提供。VTuber業界内外の繋がりを作ります。

当日はカシオ計算機株式会社様開発の配信者向けサービス「Streamer Times（https://www.casio.com/jp/creator-economy/streamertimes/）」を取り上げながら、カシオ計算機株式会社のご担当者様と当社の代表プロデューサー金井がセミナーに登壇しお話させていただきます。

▼取り組みに関する記事はこちら

https://uyet.jp/showcase/casiostreamertimes_showcase/

＜Streamer Timesについて＞

「Streamer Times」は、ストリーマーとリスナーをより身近な存在へと導くライブ配信専用番組表型スケジューラーWebサービスです。本サービスを利用することで、配信者が視聴者に配信予定日の共有を行えたり、視聴者が配信者の配信予定日を確認したりすることが可能です。

Streamer Times URL：https://streamertimes.casio.com/

事業・商品紹介ページ：https://www.casio.com/jp/creator-economy/

＜本イベントがおすすめの方＞

・VTuberを活用したプロモーションを検討している方

・VTuberに関する新規事業の開発を検討している方

・VTuber、VTuberビジネスに関心のある方

など

▼参加申込はこちら

URL

《イベント詳細》

◻︎開催日時：

2026年5月18日(月)19:00~21:00（開場18:00）（出入り自由）

◻︎開催場所：

THE FLYING PENGUINS（東京都中央区）

https://theflyingpenguins.jp

◻︎参加方法：

事前申し込み（Peatix）

※人数把握のため、エントリー後の無断キャンセルはお控えください。

※エントリーなしでも空席があればご参加いただけます。

◻︎システム：

・チャージ1,000円/人

・1ドリンク以上の注文必須

・キャッシュレス決済のみ利用可能

・食事持ち込み無料（お箸や取り皿はご自身でご用意ください）

《カシオ計算機株式会社について》

1957年6月設立。時計、教育（一般電卓・関数電卓・ICT学習アプリ・電子辞書）、電子楽器の事業を展開するほか、新規領域においてはAIペットロボットや組込用プロジェクター、医療機器を手がける。



会社公式サイト：https://www.casio.co.jp/

《株式会社uyetについて》

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X(旧：Twitter)：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact