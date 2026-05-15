中野 亘と宮澤 卓宏は、2026年5月22日より3日間、京都で開催される国内最大級のインディーゲームイベント「BitSummit PUNCH」に「中野亘 × 宮澤卓宏」ブースを共同で出展します。





ブース内ではNintendo Switch(TM)とNintendo Switch(TM) 2用のダウンロードゲーム3タイトルを試遊できます。





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◆ イベント概要 ◆

イベント ： BitSummit PUNCH

期間 ： 2026年5月22日 ～ 2026年5月24日

会場 ： みやこめっせ(京都市勧業館)

ブース名 ： 「中野亘 × 宮澤卓宏」

公式サイト： https://bitsummit.org/









◆ 展示タイトル ◆

▼お絵かきキング

お絵かきキング、ゲーム画面1

お題の絵をJoy-Con(TM) 2のマウスで描いて、AI先生に採点してもらうゲームです。

1人でじっくり挑戦や、みんなでパーティーゲームとしても遊べます。

AIがソフトに内臓されているため、インターネットに接続せずにお楽しみ頂けます。





対応ハード ： Nintendo Switch 2

価格 ： 900円(税込)

ストアページ： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000112459

PV ： https://www.youtube.com/watch?v=qnlmNszQX60





お絵かきキング、ゲーム画面2





▼ワクチンケース

ワクチンケース、ゲーム画面1

「ワクチンケース」は、間取り図のように仕切られたケース内でドアを開いてワクチンを流し込み、ウイルスを退治していく思考型パズル。

難しいアクションや時間制限などはなく、一手ずつじっくり考えながら解いていくステージクリア型のパズルゲームです。





対応ハード ： Nintendo Switch

価格 ： 800円(税込)

ストアページ： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000111178

PV ： https://www.youtube.com/watch?v=g7WwlTGsiis





ワクチンケース、ゲーム画面2





▼箱だけのブルース

箱だけのブルース、ゲーム画面1

大きなダンボール箱をコントローラーとして使う体感アクションゲームで、プレイヤーは箱に入って中から持ち上げて操作する(Nintendo SwitchのIRカメラで箱の高さを検知)。

服をなくした男となって、通行人に見つからないよう箱で身を隠しながら帰宅を目指そう！





対応ハード ： Nintendo Switch

価格 ： 800円(税込)

ストアページ： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000079432

PV ： https://www.youtube.com/watch?v=ClkTMDTJB2M





箱だけのブルース、プレイの様子





(C) Wataru Nakano

(C) 宮澤卓宏

Nintendo Switchは任天堂の商標です。(C) Nintendo