2026年5月22日、BitSummit PUNCHに中野 亘と宮澤 卓宏が共同ブースを出展
中野 亘と宮澤 卓宏は、2026年5月22日より3日間、京都で開催される国内最大級のインディーゲームイベント「BitSummit PUNCH」に「中野亘 × 宮澤卓宏」ブースを共同で出展します。
ブース内ではNintendo Switch(TM)とNintendo Switch(TM) 2用のダウンロードゲーム3タイトルを試遊できます。
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◆ イベント概要 ◆
イベント ： BitSummit PUNCH
期間 ： 2026年5月22日 ～ 2026年5月24日
会場 ： みやこめっせ(京都市勧業館)
ブース名 ： 「中野亘 × 宮澤卓宏」
公式サイト： https://bitsummit.org/
◆ 展示タイトル ◆
▼お絵かきキング
お絵かきキング、ゲーム画面1
お題の絵をJoy-Con(TM) 2のマウスで描いて、AI先生に採点してもらうゲームです。
1人でじっくり挑戦や、みんなでパーティーゲームとしても遊べます。
AIがソフトに内臓されているため、インターネットに接続せずにお楽しみ頂けます。
対応ハード ： Nintendo Switch 2
価格 ： 900円(税込)
ストアページ： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000112459
PV ： https://www.youtube.com/watch?v=qnlmNszQX60
お絵かきキング、ゲーム画面2
▼ワクチンケース
ワクチンケース、ゲーム画面1
「ワクチンケース」は、間取り図のように仕切られたケース内でドアを開いてワクチンを流し込み、ウイルスを退治していく思考型パズル。
難しいアクションや時間制限などはなく、一手ずつじっくり考えながら解いていくステージクリア型のパズルゲームです。
対応ハード ： Nintendo Switch
価格 ： 800円(税込)
ストアページ： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000111178
PV ： https://www.youtube.com/watch?v=g7WwlTGsiis
ワクチンケース、ゲーム画面2
▼箱だけのブルース
箱だけのブルース、ゲーム画面1
大きなダンボール箱をコントローラーとして使う体感アクションゲームで、プレイヤーは箱に入って中から持ち上げて操作する(Nintendo SwitchのIRカメラで箱の高さを検知)。
服をなくした男となって、通行人に見つからないよう箱で身を隠しながら帰宅を目指そう！
対応ハード ： Nintendo Switch
価格 ： 800円(税込)
ストアページ： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000079432
PV ： https://www.youtube.com/watch?v=ClkTMDTJB2M
箱だけのブルース、プレイの様子
(C) Wataru Nakano
(C) 宮澤卓宏
Nintendo Switchは任天堂の商標です。(C) Nintendo