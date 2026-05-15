ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『日本酒』の還元率ランキングを発表します。

【日本酒の還元率1位】京都府京都市の源兵衛の原酒・上撰 本醸造 鉄斉・神聖 純米吟醸（720ml×3本セット）

還元率 45.10％ 寄付額 8000円

飲み比べの還元率1位は京都府京都市のふるさと納税返礼品創業300年を超える伏見の老舗・山本本家による「日本酒3本セット（720ml×3）」です。 看板ブランド「神聖」の純米吟醸、燗酒コンテスト最高金賞の「鉄斉（てっさい）」、そして濃厚な「源兵衛の原酒」を飲み比べできる贅沢な内容。伏見の銘水「伏水（ふしみず）」で仕込まれた、歴史と伝統を感じる本格的な地酒セットです。

2位以降の返礼品も見たい方

ふるさと納税でもらえる『日本酒』の還元率ランキングをもっと見たい方は特集ページをご覧ください。

還元率の計算方法

https://www.furusato-tax.club/ranking/sake.html

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。 ■還元率の計算方法 還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100 1万円の寄付で、 1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100） 3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100） 5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100） となります。 つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。 ※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。 還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。 ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

https://www.furusato-tax.club/