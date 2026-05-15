株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国発のライフスタイルブランド「MERRYFRIDAY（メリーフライデー）」と日本総代理店契約を締結し、2026年5月22日(金)より日本国内で初展開いたします。

MERRYFRIDAYは、2023年に韓国でスタートしたファッションデザイナーとフォトグラファーによるスローケットブランド。"毎日が待ち遠しい金曜日のように楽しくあってほしい"という想いのもと、日常の何気ない瞬間を特別に変えるユニークなデザインを提案しています。

ブランドのシグネチャーであるスローケットは、ジャカード織りによって仕立てられた高い耐久性と存在感が特徴。キャンプやビーチなどのアウトドアシーンから、ベッドやソファのインテリアまで、シーンを横断して活躍します。すべてのデザインは一から描き起こされたオリジナルで、幾度もの工程を経て色味やディテールを丁寧に仕上げています。

コレクションは、ブランドを象徴するタイポグラフィシリーズをはじめ、空間にアクセントを加えるストライプ、クラシックなペイズリー柄やペルシャ柄など、多彩なラインナップを展開。

Happy Friday"というポジティブなメッセージを、"使う"だけでなく"見せる・纏う"ことまで想定したプロダクトに落とし込み表現しています。

MERRYFRIDAY - First Collection in Japan

Typography

MERRYFRIDAYのベストセラーであり、ブランドを象徴するタイポグラフィシリーズ。"毎日が幸せな金曜日になりますように"という想いを込め、オリジナルでデザインされたタイポグラフィを落とし込んだスローケットラインです。シーズンごとに新たなデザインを展開し、今後はサイズバリエーションの拡充も予定しています。

Stripe

空間に印象的なアクセントを加えるストライプシリーズ。キャンプやピクニックなどのアウトドアシーンにもよく馴染み、カラーごとに異なる表情を楽しめるデザインが魅力です。

Soleil：『太陽』を意味するイタリア語 Bleu Mer：『海の色』を意味するイタリア語

Paisley

クラシックなペイズリーパターンを、MERRYFRIDAYらしいアプローチで再構築したシリーズ。繊細なディテールの中にはブランドの頭文字である「M」がさりげなく表現されています。ヴィンテージ感と上品さを併せ持ち、空間に深みを与えるスローケットです。異なる4つのカラーバリエーションからお選びいただけます。

Persian

ペルシャの伝統模様からインスピレーションを得たデザインデザインシリーズ。繊細なパターンと奥行くきのある色合いが、空間に上質で洗練された雰囲気を添えます。ラージサイズで展開しており、広い空間にも取り入れやすい一枚です。

今後はオンラインを中心に展開しながら、POP-UPやイベント出展、卸売りを通じて、日本市場への本格的な展開を目指します。日常に彩りと楽しさをもたらす、新たなライフスタイルブランドにご注目ください。

◆発売情報

【発売日】2026年5月22日(金)

【販売店舗】CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）、ZOZOTOWNなど

◆About MERRYFRIDAY

現代の私たちの日常は忙しく、9時から18時までの毎日の中で「金曜日」を心待ちにしています。“Happy Friday”を迎え、自分らしく、楽しく、心満たされる週末を。金曜日にどこかへ出かけることを想像するだけで、私たちは楽しくなり、素敵な金曜日を迎えられることに幸せを感じます。 “Happy Friday”は必ず毎週私たちにやってくる。楽しい計画を立てるか、楽しい出会いを待つか、楽しい旅行に行くか... ユニークなデザインで日常に特別な彩りを。 ジャガード織りでしっかり編みたてられた耐久性のあるスローケットは、キャンプやビーチなどのアウトドアシーンから、ベッドやソファのインテリアまで。肌寒い時はラフに羽織ったっていい。いつも喜びで一週間を終える、その瞬間に寄り添うスローケットを。

◆お客様お問い合わせ先

株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201