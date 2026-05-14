第25回「スルッとKANSAIバスまつり」にヤサカバスが出展いたします

彌榮自動車株式会社（ヤサカグループ本社）

ヤサカグループのひとつで、京都市ならびに向日市を中心に路線バス事業を展開する株式会社ヤサカバス（以下：ヤサカバス）は、2026年6月7日に大阪府吹田市にある万博記念公園で行われる「第25回 スルッとKANSAI バスまつり（主催：スルッとKANSAI 協議会）」に出展することをお知らせいたします。これは前回の「第24回スルッとKANSAIバスまつり」に続いて、2回目の参加となります。

参加の背景

秋の桂坂（京都市西京区）を進むヤサカバス

ヤサカバスは、彌榮自動車を基幹会社とするヤサカグループの一つとして2002年に設立され、京都市西部から向日市を中心とする洛西地区で、路線バス事業を展開してきました。2023年11月には洛西地域全体の活性化を目的とした「洛西”SAIKO（さぁ、いこう）”プロジェクト」(https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000312065.html)に参画しました。その取組の一環として2024年4月にスルッとKANSAI協議会へ加入し、2025年3月からは京都市バスIC定期券ならびに福祉乗車証の共通利用化など、利便性の向上に努めてまいりました。

またスルッとKANSAI協議会への加入により、2024年の第24回スルッとKANSAIバスまつりへの初参加を果たし、今回2回目の参加となります。

第25回 スルッとKAISAIバスまつり イベントについて

開催日時：2026年6月7日（日） 10時～16時

※雨天決行、荒天中止

開催場所：万博記念公園（大阪府吹田市）

会場へのアクセス：大阪モノレール「万博記念公園」すぐ、阪急バス「万博記念公園駅」すぐ

※会場周辺には専用駐車場はございません、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。

※イベント詳細はスルッとKAISAI協議会「第25回 スルッとKANSAIバスまつり」(https://www.surutto.com/bus/)ホームページをご覧ください。

イベント詳細ホームページ：https://www.surutto.com/bus/

イベント当日は下記内容を予定しています

・路線バスの展示

・これまで使用されてきた車両部品の販売

・ヤサカグループオリジナルグッズ（バス・タクシー等、非売品含む）の販売 ほか

上記内容は各種状況等によって変更となる可能性があります、あらかじめご了承ください。

ヤサカバスをはじめとするヤサカグループ関係各社は、創業の地・京都とともに歩んできました。これからも京都を代表するモビリティブランドとして、地域社会における「移動におけるさらなる価値の追求と創造」に取り組んでまいります。

株式会社ヤサカバス 会社概要

2002年に設立され。主に京都市西京区、向日市を中心とする洛西地区において路線バス事業を展開。現在は同地区を中心に路線バス17両で4路線を運行しており、2018年には年間約190万人が利用する同地域では重要な交通インフラとなっています。また2004年からは、地域住民と交通事業者の連携による「市民共同方式」という全国初の試みである「醍醐コミュニティバス」を4路線で運行しています。

彌榮自動車株式会社 会社概要

明治末年創業。1945年に京都市内の全てのハイヤー会社を戦時統合してヤサカグループ本社である彌榮自動車株式会社を設立。「ヤサカタクシー」として広く親しまれているタクシー・ハイヤー事業を基盤に、観光バス、路線バス（株式会社ヤサカバス）、旅行、不動産、トヨタ系ディーラーなど、多様な事業を中心に関西圏および首都圏で展開。7業種15社からなる「ヤサカグループ」の本社として成長を続けています。