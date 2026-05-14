「ロボットテクノロジージャパン2026」に出展

日本精工株式会社

日本精工株式会社（本社：東京都品川区、代表者：取締役 代表執行役社長・CEO 市井 明俊、以下NSK）は2026年6月11日(木)～6月13日(土)に 愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」 (愛知県常滑市)で開催される「ロボットテクノロジージャパン 2026」に出展します。

NSKブース

■展示会の概要

本展について|ロボットテクノロジージャパン2026- 愛知のロボット展示会 (robot-technology.jp) (https://robot-technology.jp/about/)

■主な出展内容(展示テーマ・展示製品)

今回のブースでは『技術が未来を引き寄せる。』をテーマに、環境へのやさしさを重視し、未来に向けた持続的価値を提供する製品とサービスを多数展示致します。

私たちNSKの未来・環境への貢献に対する決意を感じていただけるようなブースとなりますので、ぜひNSKブースへお立ち寄りいただけますようお願い申し上げます。

主な展示製品は、以下よりご覧いただけます。

ロボットテクノロジージャパン2026- 愛知のロボット展示会 (robot-technology.jp) (https://robot-technology.jp/visitor/Information/index/ChargeNo=74)

■出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139963/table/76_1_cd4a044678bd0beacfb3c66d9c6bc1af.jpg?v=202605140252 ]

■NSKについて

NSKは、1916年に日本で最初の軸受（ベアリング）を生産して以来、100年にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960年代初頭から海外に進出し、現在では30ヶ国以上に拠点を設け、軸受の分野で世界第3位、またボールねじ、電動パワーステアリングなどにおいても世界をリードしています。

NSKについては、こちら(https://www.nsk.com/jp/)のページをご覧ください。