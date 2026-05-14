AIが就活を均質化する時代こそ、あなたの″好き″が企画力になる｜28卒向けサマーインターンシップを開催

デジタルハリウッド株式会社「企画×マーケティングの実務体験」あなたの好きが企画力になる ー デジタルハリウッド株式会社で今夏、3daysサマーインターンシップを開催

IT関連及びデジタルコンテンツの人材養成スクール・大学・大学院を展開するデジタルハリウッド株式会社（本社/本校:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:藤井雅徳）は、2026年8月25日(火)、26日(水)、27日(木)に、2028年卒の大学生向けにサマーインターンシップを開催します。

当社では、ポップカルチャーへの造詣が深い社員が90年代アーティストを集めたアートイベントを企画し、ゲームが好きな社員がゲーム講座を開発するなど、社員個人の"好き"が事業の推進力になっています。本インターンシップは、そのようなカルチャーを参加者自身が体感しながら、実際の予算と課題でマーケティング企画に挑む実践型プログラムです。2026年4月入社の新入社員の8割がこのプログラムの経験者であり、企業理解というインターンシップ本来の目的にも合致しています。

【企画の背景と目的】

就職活動における生成AIの活用が急拡大しています。報道（※）では学生の76.2%が就活で生成AIを利用した経験があると回答しており、この流れを受けて採用フローを変更する企業も現れ始めました。生成AIは、情報収集や文章作成、面接対策を効率化する一方で、学生がAIの提示する“もっともらしい答え”に自分を寄せてしまうことで、自己表現が均質化していく可能性もあります。これは企業にとっては学生の個性の評価を、学生にとっては他者との差別化を難しくしています。

※【就活生のAI利用はもう常識!?】就職活動での生成AI活用実態調査 https://www.seohacks.net/column/30459/

こうした均質化へのカウンターとなるのが、個人の"好き"や関心です。データや分析から導かれる答えは誰でも到達できますが、自分の興味・好奇心・視点を起点にした企画は、その人にしか生まれません。強烈な世界観やビジョンを持つことは、マーケティングにおいても本質的な差異になります。

当社でも創立以来、このカルチャーを実践してきました。社員個人の関心や得意分野を組織の推進力として重視し、本インターンシップでは参加者自身の"好き"を再発見し、それをマーケティング企画の起点として使う体験を設計しています。まずDay0で自身の消費行動を俯瞰することで「消費者」から「マーケター」への視点転換を体感し、Day1～3では実際の予算と課題のもとで企画立案に取り組みます。

【インターンシップで得られること】

・消費者目線からマーケター目線へ視点の転換を体感すること

・自分の“好き”や関心を自身の強みとして捉えること

・デジタルハリウッドのカルチャーに触れ、働く自分を想像すること

【このインターンシップが向いている人】

・クリエイティブやエンタメ、ポップカルチャーに関心がある

・自分の「好き」や関心を企画の視点に変えてみたい

・同世代に届くマーケティング企画を考えてみたい

・マーケティングの実践的なワークに挑戦したい

・正解を求めるより自分で考える仕事に関心がある



【インターンシップ開催概要】

■日時：2026年8月25日(火)、26日(水)、27日(木) 各日11:00-18:00

■会場：デジタルハリウッド本社(https://www.dhw.co.jp/location/)（東京・御茶ノ水）

■エントリー資格：2028年4月以降に就業を希望する大学生・大学院生で上記すべての日程に現地でご参加いただける方

■募集定員：20名程度

■詳細・エントリー：https://www.dhw.co.jp/jobs/internship/

■選考方法：書類審査

■エントリー締切と合否連絡：

・6/09(火)までのエントリー＞6/12(金)合否連絡

・6/30(火)までのエントリー＞7/03(金)合否連絡

・7/28(火)までのエントリー＞7/31(金)合否連絡

・8/11(火)までのエントリー＞8/14(金)合否連絡

【インターンシップ関連イベント】

プログラムの全体像をお伝えする「事前説明会」と、本編の導入編となる「Day0」があります。すべてご参加いただくことも、事前説明会やDay0にご参加いただいたうえでインターンシップ本編（Day1-3）のエントリーを検討いただくことも可能です。

■事前説明会(オンライン/45分)

会社概要とプログラムの全体像を把握するための時間。まずは知るところからスタートしたい方におすすめです。

開催日程：

・5月26日(火)18:00-18:45

・6月11日(木)12:00-12:45

・6月24日(水)18:00-18:45

・7月03日(金)12:00-12:45

・7月24日(金)18:00-18:45

事前説明会申込フォーム :https://public.n-ats.hrmos.co/dhw/events/2253735205826424832

■Day0(オンライン/2時間)

インターンシップ本編の導入となる「消費者」から「マーケター」へ視点の切り替えを体感するプログラムです。お試しとして参加してから今後を検討したい方、本編への参加を希望する方におすすめです。選考はありません。

開催日程：

・6月16日(火)18:00-20:00

・7月18日(土)12:00-14:00

Day0申込フォーム :https://public.n-ats.hrmos.co/dhw/events/2252707298323894272

■選べる入口

候補者の皆さんがご自身のフェーズや希望に合わせて入り口を選ぶことができます。最初からインターンシップ本編（Day1-3）にエントリーいただくことも、事前説明会やDay0にご参加いただいたうえで本編のエントリーを検討いただくことも可能です。

【デジタルハリウッド株式会社】

https://www.dhw.co.jp/

1994年10月、会社設立と同時に日本初の実践的産学協同のクリエイター養成スクールを開校。

現在、東京と大阪に専門スクール「デジタルハリウッド」と、全国の各都市にWebや動画などが学べるラーニングスタジオ「デジタルハリウッドSTUDIO」を約40拠点、そしてeラーニングで学べる「デジハリ・オンラインスクール」を展開。

2004年には日本初、株式会社によるビジネス×ICT×クリエイティブの高度人材育成機関「デジタルハリウッド大学院（専門職）」、翌2005年4月に四年制大学「デジタルハリウッド大学」を開学。

設立以来、デジタルハリウッド全体で10万人以上の卒業生を輩出している。

また、デジタルハリウッド大学開学時より導入している、動画教材と対面授業を組み合わせた「ブレンディッド・ラーニング」のノウハウを活かして、大学・専門学校の教育機関をはじめ塾・障害者支援サービス企業・教育サービス企業向けに、オンライン授業の導入及び活用支援サービス「デジタルハリウッドアカデミー」を国内外に展開。

さらに2015年4月、スタートアップ志望者を対象としたエンジニア養成学校「ジーズアカデミー（現：ジーズ）」を開校し現在東京と福岡に展開。同年11月には、日本初のドローンビジネスとロボットサービス産業の推進を目的とした「デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー」を開校するなど、デジタルコンテンツ業界の人材育成と、産業インキュベーションに力を注ぐ。

2025年2月、ベネッセコーポレーショングループの一員となる。