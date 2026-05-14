【5/17開催】『あやめまつり応援フェア』PRイベントをホテル日航成田で開催します！【千葉県香取市】

香取市

水郷佐原あやめ祭りの嫁入り舟の様子

千葉県香取市は、ホテル日航成田、潮来市及び佐倉市との連携事業として、5月17日（日）にホテル日航成田において、『あやめまつり応援フェア』PRイベントを開催します。

本イベントでは3市の首長をはじめ、香取市の「水郷佐原あやめ観光大使」、潮来市の「あやめ娘」、各ご当地キャラクターも揃ってホテル日航成田のお客様をお出迎えし、対象のレストランフェアや各市のPRをします。

『あやめまつり応援フェア』PRイベント開催概要

■日時 2026年5月17日(日) 10時45分～、13時～

■場所 〒286-0106 千葉県成田市取香500 ホテル日航成田

別館1階ロビーラウンジ「カジュアル・リゾート・ダイニング セリーナ前」

■お出迎え予定

市長／香取市 伊藤友則、潮来市 原浩道、佐倉市 西田三十五

議長／香取市 内山勝己、潮来市 飯田幸弘、佐倉市

ホテル日航成田／総支配人 山田篤

ご当地キャラクター／香取市 ちゅうけいＳＵＮ、潮来市 あやめ、千葉県 チーバくん

その他／香取市 水郷佐原あやめ観光大使、潮来市、あやめ娘

■主なPRイベント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/132436/table/66_1_7ce13eedaa69a6e2fc600d7ba0438a6c.jpg?v=202605141151 ]

◇詳しくは、ホテル日航成田の公式サイト(https://www.nikko-narita.com/event/stamprally_ayame.html)よりご確認ください。

令和8年度 水郷佐原あやめ祭り

約400品種150万本のハナショウブが咲き乱れ、一面を紫色の絨毯に染め上げます。

また全国数ある花菖蒲園のなかでも、園内をサッパ舟とよばれる小舟に乗ってめぐることができるのも、「水郷佐原あやめパーク」だけです。水面を吹き抜けるさわやかな風とともに、格段の美しさを誇るハナショウブをお楽しみください。

■日時 2026年5月23日(土)～6月21日(日) 8時～18時

■場所 水郷佐原あやめパーク

〒287-0801 千葉県香取市扇島1837-2

■イベント

詳細は水郷佐原あやめパークの公式サイト(https://ayamepark.jp/)をご覧ください。

お問い合わせ先

■あやめまつり応援フェアについて

ホテル日航成田

TEL：0476-32-0032（代表）

■水郷佐原あやめ祭りについて

水郷佐原あやめパーク

E-mail：ayamesawara01@gmail.com

TEL：0478-56-0411

香取市商工観光課

TEL：0478-50-1212