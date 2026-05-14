【5/17開催】『あやめまつり応援フェア』PRイベントをホテル日航成田で開催します！【千葉県香取市】

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香取市

　



水郷佐原あやめ祭りの嫁入り舟の様子

千葉県香取市は、ホテル日航成田、潮来市及び佐倉市との連携事業として、5月17日（日）にホテル日航成田において、『あやめまつり応援フェア』PRイベントを開催します。


本イベントでは3市の首長をはじめ、香取市の「水郷佐原あやめ観光大使」、潮来市の「あやめ娘」、各ご当地キャラクターも揃ってホテル日航成田のお客様をお出迎えし、対象のレストランフェアや各市のPRをします。



『あやめまつり応援フェア』PRイベント開催概要

■日時　2026年5月17日(日) 10時45分～、13時～


■場所　〒286-0106　千葉県成田市取香500　ホテル日航成田


　　　　別館1階ロビーラウンジ「カジュアル・リゾート・ダイニング　セリーナ前」


■お出迎え予定


　市長／香取市　伊藤友則、潮来市　原浩道、佐倉市　西田三十五


　議長／香取市　内山勝己、潮来市　飯田幸弘、佐倉市


　ホテル日航成田／総支配人　山田篤


　ご当地キャラクター／香取市　ちゅうけいＳＵＮ、潮来市　あやめ、千葉県　チーバくん


　その他／香取市　水郷佐原あやめ観光大使、潮来市、あやめ娘


■主なPRイベント


[表: https://prtimes.jp/data/corp/132436/table/66_1_7ce13eedaa69a6e2fc600d7ba0438a6c.jpg?v=202605141151 ]


◇詳しくは、ホテル日航成田の公式サイト(https://www.nikko-narita.com/event/stamprally_ayame.html)よりご確認ください。


令和8年度　水郷佐原あやめ祭り

約400品種150万本のハナショウブが咲き乱れ、一面を紫色の絨毯に染め上げます。


また全国数ある花菖蒲園のなかでも、園内をサッパ舟とよばれる小舟に乗ってめぐることができるのも、「水郷佐原あやめパーク」だけです。水面を吹き抜けるさわやかな風とともに、格段の美しさを誇るハナショウブをお楽しみください。



■日時　2026年5月23日(土)～6月21日(日) 8時～18時


■場所　水郷佐原あやめパーク


　　　　〒287-0801　千葉県香取市扇島1837-2　


■イベント


　詳細は水郷佐原あやめパークの公式サイト(https://ayamepark.jp/)をご覧ください。


お問い合わせ先

　■あやめまつり応援フェアについて


　　ホテル日航成田


　　TEL：0476-32-0032（代表）


　


■水郷佐原あやめ祭りについて


　　水郷佐原あやめパーク
　　E-mail：ayamesawara01@gmail.com


　 TEL：0478-56-0411


　　香取市商工観光課


　　TEL：0478-50-1212