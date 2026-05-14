【ABCマート】トレンドに敏感な人が選ぶ、知る人ぞ知る一足　New Balance「204L」キャンペーン開催　加藤小夏が魅せる、ロープロファイルの新たな正解

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、New Balanceのロープロファイルモデル「204L」において、俳優の加藤小夏を起用したキャンペーンを2026年5月14日（木）より全国のABCマート及び公式オンラインストアにて開始いたします。

本キャンペーンでは、トレンドのロープロファイルをベースにした軽やかなシルエットと、どんなスタイルにも自然に馴染む汎用性の高さにフォーカスし、“迷わず選べる一足”としての価値を表現します。モダンで洗練されたビジュアルを通して、日常に無理なく取り入れられる、今の気分にフィットするスタイルを提案いたします。

●特設ページ：https://gs.abc-mart.net/feature/31249/

■New Balance「204L」について

2000年代のランニングシューズのデザインと、トレンドのロープロファイル(薄底ソール)を掛け合わせた「204L」。スリムでコンパクトなシルエットにより足元をすっきりと見せ、スタイリングに抜け感をもたらします。スエードとメッシュを組み合わせたアッパーが程よい存在感を加え、日常のスタイルに取り入れやすい一足です。ハイ＆ローの質感を活かしたディテールや立体感、抽象的なトレッドパターンのアウトソールなど、随所に個性を感じさせるデザインも特徴的です。

■どんなスタイルにも馴染み、自然と引き上げる204L

204Lが足元を軽やかに整え、スタイリングに自然な抜け感を表現。スリムでコンパクトなロープロシルエットにより、フェミニンからスポーツMIX、マニッシュ、リラックスまで、幅広いスタイルにバランスよく馴染むみます。上品さを崩さず、どんな着こなしも今の空気感へと引き上げる一足です。

■商品概要

商品名：U204L 4HH

カラー：GRAY/NAVY(4HH)

サイズ：22.5cm～28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm

価格 ：15,950円（税込）

商品名：U204L 155

カラー：BEIGE(155)

サイズ：22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）

価格 ：15,950円（税込）

商品名：U204L 1KP

カラー：SILVER(1KP)

サイズ：22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）

価格 ：13,970円（税込）

商品名：U204L 5WZ

カラー：BLK/BRWN(5WZ)

サイズ：22.5cm～25.0cm、26.5cm～28.0cm（0.5cm刻み）、

29.0cm

価格 ：16,940円（税込）

■出演者プロフィール

加藤小夏

13歳より芸能活動を開始。2019年放送のドラマ、BSスカパー!/スカパー!オンデマンド『I’’s』で注目を集める。2025年、主演を務めた北海道テレビ放送『ススキノ・インターン～マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記～』が「東京ドラマアウォード2025」でローカルドラマ賞を受賞。同年発売、主人公のフェイシャル＆モーションアクターを務めたゲーム『SILENT HILL f』が話題に。現在放送中のMBS/TBSドラマイズム『失恋カルタ』ではトリプル主演を務め、テレビ東京『るなしい』にも出演中。

■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）