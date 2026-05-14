【父の日の贈り物】資さんうどんの人気商品を詰め合わせた“父の日ギフト”を贈りませんか？5/15（金）販売スタート！送料無料3,980円～

父の日に、資さんうどんの“父の日ギフト”を贈りませんか？

5/15（金）～販売スタート！

株式会社資さん今年の父の日は、6月21日（日）です。

今年の父の日には、日ごろの感謝の気持ちをこめて、資さんうどんの“父の日ギフト”を贈りませんか？

資さんうどんでは、沢山のお父さんに喜んでいただきたいという想いから、父の日ギフトに『肉ごぼ天うどん』『ミニぼた餅』などの人気商品を詰め込みました。

また、資さんうどん定番商品の丸天うどんの“丸天”を、『おつまみ丸天』としてギフトのラインナップに加えています。

『おつまみ丸天』は、そのままでも、マヨネーズや一味などをつけても、もちろんうどんに入れても、おいしくお召し上がりいただけます。お酒との相性も抜群です♪

父の日ギフトの商品はすべて冷凍でお届けするため、好きなタイミングで楽しめるのも喜ばれるポイントです。

今年の父の日の贈り物に、ぜひ、資さんうどんの“父の日ギフト”をご検討ください。

【父の日ギフト】商品ラインナップ

資さんうどんでは、3種類の【父の日ギフト】をご用意しております。

３種類の全ギフトに、“お父さんいつもありがとう”のメッセージカードと、今治タオルハンカチを同封し、父の日限定の熨斗（のし）付きでお届けいたします！

※写真はイメージです。◆「だんらん」父の日ギフト

・肉ごぼ天うどん：１人前

・ごぼ天うどん：１人前

・焼きうどん：１人前

・おつまみ丸天：２枚

・ミニぼた餅：６個

・今治タオルハンカチ：１枚

【送料無料】3,980円（税込）

◆「まごころ」父の日ギフト

・肉ごぼ天うどん：２人前

・ごぼ天うどん：２人前

・焼きうどん：２人前

・おつまみ丸天：２枚

・ミニぼた餅：６個

・今治タオルハンカチ：１枚

【送料無料】5,480円（税込）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。「プレミアム感謝」父の日ギフト

・肉ごぼ天うどん：２人前

・肉うどん：２人前

・焼きうどん：２人前

・おつまみ丸天：２枚

・ミニぼた餅：６個

・今治タオルハンカチ：１枚

【送料無料】6,980円（税込）

“お父さんいつもありがとう”のメッセージカードと、今治タオルハンカチ

資さんうどんの【父の日ギフト】は、『資さんうどん 公式通販ストア』にてご購入いただけます。

※販売期間は、5/15（金）～6/23（火）です。

▼資さんうどん 公式通販ストア

URL：https://sukesanstore.com/

資さんの使命肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県、京都府の1都2府16県で100店以上舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

創業以来、私たちが守り続けているのは、毎日店舗で何度も出汁を取るという「手作り」のこだわりです。手間を惜しまず人の手で取った出汁には、「おいしさ」はもちろんですが、「お客さまにおいしいお食事を届けたい」という作り手の想いが詰まっています。

そんな自慢の「出汁」で味わう、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

また、営業時間の長さも多くのお客様に喜ばれているポイントの一つです。ほとんどの店舗が深夜まで営業しており、24時間営業の店舗も数多くございます。どの時間帯でも気軽にご来店いただきたいという想いから、深夜料金は一切設定しておりません。お好きな時間に、お好きなメニューを、いつもの価格でお楽しみください。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 社長：崎田 晴義

事業内容 ： 飲食業（うどん店104店展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年5月14日時点の情報です。