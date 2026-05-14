【明日開催】日本最大級の「お金」の総合展から、待望の経営者・富裕層特化型イベントが誕生

RX Japan合同会社

日本最大の展示会主催会社 RX Japan合同会社 は、明日2026年5月15日（金）、東京ビッグサイトにて開催される「資産運用EXPO【夏】」の会場内にて、2027年7月新設の「第1回 資産防衛・相続EXPO」開催発表会を実施いたします。

資産運用EXPOとは？

今回で延べ20回目の開催となる「資産運用EXPO」は、金融・不動産から家計の見直しまでを幅広くカバーする、日本最大級の「お金」の総合展です。投資初心者から上級者まで、毎年多くの来場者が「見る・聞く・相談する」を目的に訪れ、出展企業との活発な相談や、著名講師による幅広いテーマでのセミナーが行われています。

昨今、超高齢社会の進展に伴う「大相続時代」の到来や、頻発する税制改正、さらには不安定な経済情勢下でのインフレ対策など、資産を取り巻く環境はかつてないほど複雑化しています。こうした社会的背景から、資産運用EXPOの現場でも「攻め」の運用だけでなく、「より高度で専門的な、資産の『守り（防衛）』と『次世代への承継』について、信頼できるパートナーに直接相談したい」という、経営者や富裕層からの切実なニーズが急増しています。

こうした声に応え、日本の資産を守り、円滑に次世代へ引き継ぐための専門プラットフォームとして、本展の立ち上げを決定いたしました。明日の発表会では、その全貌を公開いたします。

明日開催：開催発表会 概要（出展検討企業向け）

日時： 5月15日（金） 12:20 ～ 13:00

場所： 東京ビッグサイト（資産運用EXPO【夏】内 セミナー会場H）

お申込（直前受付中）： https://www.am-expo.jp/tokyo-1/ja-jp/gbs/sales/ex/wealth.html

会場視察のメリット

１.圧倒的な「熱量」を体感

「資産運用EXPO」には、3日間で約12,000名の投資家・資産家が来場します。発表会場へお越しの際は、展示会場を直接視察いただき、貴社の将来の顧客となる層の多さと、対面相談への高い意欲をその目でお確かめください。

２.総合展から「特化型」への深化

初心者からカバーする「資産運用EXPO」の枠を超え、さらにターゲットを経営者・地主・富裕層に絞り込んだ「資産防衛・相続EXPO」 だからこそ提供できる、質の高いリード獲得戦略を共有いたします。

「第1回 資産防衛・相続EXPO」本開催 概要

会期： 2027年7月9日（金）～11日（日）

場： 東京ビッグサイト 南3・4ホール

後援： 一般社団法人 相続診断協会

イベントパートナー： 三井住友トラストクラブ（ダイナーズクラブ）、ZUU 他

【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan合同会社

資産防衛・相続EXPO 事務局

TEL：048-233-9247

MAIL：asset.jp@rxglobal.com

公式HP：https://www.am-expo.jp/wealth/ja-jp.html