株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンスは、法人向けAIエージェント「ChatSense（チャットセンス）」のブラウザ自動操作ツール「Cowork」を提供しております。この度、Coworkにおいて、レシート・領収書の読取からスプレッドシートへの自動転記機能の強化を発表します。

大企業向けブラウザ自動操作ツール「Cowork」、レシート読取からスプレッドシート転記まで自動化を強化

この機能強化により、これまで手作業が中心だったレシート・領収書の読取や経費整理業務を、ブラウザ自動操作の延長として効率化できるようになります。

■ 背景

「Cowork」は、ChatSense上でAIに指示するだけで、ブラウザ上のあらゆる操作（検索・フォーム入力・データ収集など）を自動実行できる、法人向け自律型AIエージェントです。専門的な知識や事前設定なしに、複数のウェブサービスを横断した業務自動化を実現します。

一方で、レシートや領収書を手作業で読み取り、スプレッドシートへ整理・入力する作業は、経理・事務担当者にとって大きな負担となっていました。確認・修正に時間がかかるだけでなく、入力ミスのリスクも伴います。

今回の機能強化では、Coworkがレシート・領収書の内容を自動で読み取り、指定したExcelファイルや共有ドライブ上のスプレッドシートへ整理して転記できるようになりました。経理・事務の定型作業を大幅に短縮できます。

■ 機能の特徴

1. レシート・領収書の自動読取

撮影・アップロードしたレシートや領収書の内容をAIが自動で読み取り、日付・金額・品目などの情報を抽出します。手入力の手間と確認作業を省きます。

2. 指定スプレッドシートへの自動転記

読み取った情報を、あらかじめ指定したExcelファイルや共有スプレッドシートへ自動で整理・転記します。OneDrive / SharePoint 上のファイルへの書き込みにも対応しており、経理・事務の定型作業を大幅に短縮できます。

3. ブラウザ操作から転記まで一貫して自動化

ブラウザ上の操作だけでなく、実務上の転記作業まで一貫してCoworkに任せられます。経費精算・領収書管理など、反復的な業務フロー全体の自動化が可能です。

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

法人向け生成AIサービス「ChatSense」

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ＆ドラッグ整機機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、法人のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営 / 生成AIを活用したDX戦略コンサルティング / 社内外向けのソリューション開発

法人向けエージェント「Cowork」

https://chatsense.jp/function/cowork

スライドAIエージェント

https://chatsense.jp/gallery/slide-gen

エンタープライズ企業向け「Notebook」機能

https://chatsense.jp/function/notebook