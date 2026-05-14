3/28（土）IGアリーナで初の防災訓練を実施

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社

いつも名古屋ダイヤモンドドルフィンズへのご声援ありがとうございます。



3月28日（土）にIGアリーナで開催された群馬クレインサンダーズ戦の試合終了後に、ファンの皆さま、選手、チームスタッフ、クラブスタッフ、試合運営に関わるすべてのスタッフが一丸となり、地震発生を想定した防災訓練を実施しました。



これまでドルフィンズアリーナにおいて2年間にわたり、地震発生を想定とした防災訓練を実施してきました。今シーズンから収容規模が従来の約3倍となる新たなホームアリーナ「IGアリーナ」へ舞台を移し、IGアリーナでドルフィンズとして初めての防災訓練実施となりました。

本防災訓練は名古屋市北消防署予防課指導の下、名古屋市消防局消防団課、名古屋市大学生消防団にもご協力いただき実施いたしました。

名古屋市消防局消防団課、名古屋市大学生消防団の皆さまとは、ホームゲーム会場のブースで「応急手当体験」や「消防団車の展示」など防災に関する啓発活動や、ドルフィンズ練習場で救命講習を実施いただくなど、ドルフィンズスマイルの活動と連携いただいています。

防災訓練概要

活動レポート :https://nagoya-dolphins.jp/dolphins-smile/detail/id=200248/5（火）救命講習実施[表: https://prtimes.jp/data/corp/171266/table/62_1_f4bd77c891985e0073beac9fe2dd2ed5.jpg?v=202605141051 ]*緊急地震速報

緊急地震速報は、情報を見聞きしてから地震の強い揺れが来るまでの時間が数秒から数十秒しかありません。 その短い間に身を守るための行動を取る必要があります。 緊急地震速報を見聞きしたときの行動は、まわりの人に声をかけながら「周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保する」ことが基本です。

気象庁公式ホームページ :https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/eew/koudou/koudou.html

多くのお客様にご参加、ご協力いただきましてありがとうございます。

いつ起こるかわからない災害に対する備えをお客様にもご理解いただきながら実施できたことは貴重な取り組みとなりました。

今後も日頃の啓発活動を継続的に実施するとともに、日々の興行時にできることを考察しながら、災害時の備えとなる訓練を実施していけるよう引き続き取り組んで参ります。

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、Planet, People, Peace の各分野で展開する

「オフコートの3P」の取り組みを通して、スポーツの力を活用した社会的責任プロジェクト

「Dolphins Smile」の活動を実施しています。