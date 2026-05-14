VOCE初登場！　横田真悠さんと見つけたTシャツのサマーリップの正解コーデ　VOCE7月号は5月21日(木)発売！

株式会社講談社

モデル、女優としてご活躍の横田真悠さん。編集部の願いが叶い、ついにVOCE７月号の巻頭メイク「Tシャツとサマーリップの最適解」に初めてご出演していただきました！

横田さんにまとっていただいたのは、この夏に着たいTシャツと、旬サマーリップ。夏の定番Tシャツでもあるボーダーに、ふわっじゅわっとやわらかく色づくミルキーピンクのリップを合わせたり、ピンクのTシャツに透け赤がちゅるんと可愛いリップを合わせたり。このほか、誰もが今すぐマネしたくなる最強の組み合わせを４パターン紹介しています。

「Tシャツにベストなリップを合わせることによって、シンプルなTシャツでもお洒落に見える相乗効果があるんですね。ビューティ誌ならではの、お洒落なリップにも出合えて幸せでした！ 夏らしいキラキラピンクのリップも可愛かったですし、秋のカラーだと思い込んでいたブラウンリップも大人のサマーフェイスみたいになって好みな仕上がりでした。Tシャツを着る機会がぐんと増えるこの夏、最強の組み合わせをプライベートでも楽しみたいです」と、この季節ならではの企画を楽しみながら撮影に取り組んでくれました。

Tシャツとサマーリップをまとうと、まるで演じるかのように４パターンの女性像を体現してくれた横田さん。スタッフ一同がモニターに釘付けとなった横田さんの見逃せないビューティショット。ぜひ本誌でご覧ください！

書籍情報

VOCE 2026年7月号

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1719/table/8438_1_fd51fdb4d14ce3daa0e51b3ee821149e.jpg?v=202605140951 ]

発売日：2026年5月21日（木） ※⾸都圏基準

発行元：株式会社講談社

※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。

特集・付録情報

特集

目指すのは

薄くても可愛い、崩れてもキレイ！

＜通常版付録＞

◆特別付録

【1】SK-II 素肌美を極める！ SK-IIのピテラ(TM)名品セット

１.フェイシャル トリートメント エッセンス（10ml・約5回分）

２.ジェノプティクス エアリー UV クリーム SPF50＋・PA＋＋＋＋ （1包）

３.ジェノプティクス CC プライマー ロージーピンク、ナチュラルベージュ SPF50＋・PA＋＋＋＋（各1包）

【2】est

・エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED〈医薬部外品〉（ミニチューブ1本・23g・約12回分）

【3】ビオレバズ2品付録BOX

１.ビオレ おうちdeエステ ディープクレイ洗顔（ミニチューブ1本・20g・約10回分）

２.ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム（ミニチューブ1本・10g）

◆貼り込み付録

【1】KISSME FERME

１.キスミー フェルム セラムケア UVプライマー SPF50＋・PA＋＋＋＋（1包）

２.キスミー フェルム セラムカバーリキッドファンデ SPF50＋・PA＋＋＋＋ 01、02、 03（各1包）



【2】SOFINA iP

・ソフィーナ iP ハリ弾力注入美容液 2包

◆綴じ込み付録

BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）スペシャルピンナップ



＜Special Edition＞

◆特別付録

＼透明感爆上がりの水膜ツヤリップに！／

コーラルヘイズの“水滴ティント”

【1】デュードロップティント（1本）

※8色のうち1色がランダムにIN

【2】est

・エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED〈医薬部外品〉（ミニチューブ1本・23g・約12回分）

【3】ビオレバズ2品付録BOX

１.ビオレ おうちdeエステ ディープクレイ洗顔（ミニチューブ1本・20g・約10回分）

２.ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム（ミニチューブ1本・10g）

◆貼り込み付録

【1】KISSME FERME

１.キスミー フェルム セラムケア UVプライマー SPF50＋・PA＋＋＋＋（1包）

２.キスミー フェルム セラムカバーリキッドファンデ SPF50＋・PA＋＋＋＋ 01、02、 03（各1包）

【2】SOFINA iP

・ソフィーナ iP ハリ弾力注入美容液 2包

◆綴じ込み付録

BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）スペシャルピンナップ



＜Special Edition増刊＞

◆特別付録

＼潤う水分バブル洗顔セット／

１.Torriden ダイブイン クレンジングフォーム（50ml・約30回分）

２.泡立てネット

◆綴じ込み付録

BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）スペシャルピンナップ



7月号のラインナップはこちら！

「軽×盛」肌のつくり方

限界社会人のための崩れないベースメイク

“ナチュ盛りの天才”小澤桜メイクを大解剖

“崩れない肌”をつくる朝仕込みケア

正しいケアで消し去る、夏の「白毛穴」「黒毛穴」

ヘアメイク夢月責任監修 120％可愛くなる一重メイク

「出せる二の腕魅せる背中」3days集中ケア

セルフネイル基本のき。

神崎恵さんの湿度に負けないさらツヤ髪のルール

BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER） the Beauty

ACEes このまばゆさがエースの証！