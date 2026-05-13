エンジニアのためのサイバーセキュリティカンファレンス『Hack Fes. 2026』 プログラム第一弾を発表

一般社団法人日本ハッカー協会

一般社団法人日本ハッカー協会（東京都千代田区、代表理事：杉浦隆幸）は、2026年7月18日（土）に秋葉原UDXにて、セキュリティエンジニア向けの対面限定イベント「Hack Fes. 2026」を開催いたします。

開催に先立ち、本イベントのプログラム第一弾を発表するとともに、5月13日よりPeatix（※）(https://hackfes2026.peatix.com/)にてチケットの事前販売を開始することをお知らせいたします。

※Peatix：https://hackfes2026.peatix.com/(https://hackfes2026.peatix.com/)

Hack Fes. 2026■Hack Fes.とは

Hack Fes. （ハック・フェス）」は、2023年から開始された、セキュリティ・エンジニアを対象にした対面開催限定のイベントです。オンライン配信は行わず、現地だからこそ味わえる熱量と直接交流の価値を重視しています。

堅苦しい勉強会ではなく「Fes. （フェスティバル）」という名前の通り、多くの人が集まる「ワクワク感」や「楽しさ」を共有し、参加者とともにお祭りを作り上げることをコンセプトとしています。専門知識を学んだりスキルを磨いたりするだけでなく、参加者同士の探究心を刺激し合う、業界の枠を超えたコミュニティの醸成を図ります。

■ 2026年のメインテーマは「ハッカーとサイバー防衛」

デジタル化の急速な進展に伴い、サイバー攻撃の脅威は企業や社会基盤まで広がっており、防衛能力の強化は喫緊の課題となっています。昨年、サイバー対処能力強化法及び同整備法が成立・公布され、能動的サイバー防衛の実現に向けた検討が本格化しました。

このような状況下において、サイバー防衛は専門家だけの課題ではなく、組織のセキュリティ担当者やアプリケーション開発者など、幅広い人材にとって重要な知識領域となっています。本年は、セキュリティ研究者やエンジニアはもとより、学術界や防衛関係者など、さまざまな分野の専門家にご登壇いただき、攻防両面の知見を共有していただきます。

講演

■イベントプログラム第一弾

『イラン戦争に学ぶサイバー空間での攻防の現状と今後』

齋藤 孝道（明治大学サイバーセキュリティ研究所 所長）

『宇宙システムの攻防：事例分析とシミュレーションで学ぶ宇宙サイバーセキュリティ』

鳥海 幸一（@Consejo_dei_X）

『AIエクスプロイト時代のサイバー防衛：現役ハッカーが語る、AIによる0-day発見の最前線と防衛側のSurvival of the Fittest』

辻 知希（@satoki00：Ikotas Labs）

『量子技術による暗号への脅威と量子耐性をもつ暗号システムの可能性』

富田 章久（NICT：国立研究開発法人 情報通信研究機構 主幹研究員）

『フェイクニュースの拡散現象とその対抗策』

笹原 和俊（東京科学大学 教授）

『「サイバー防衛」に内在するリスク：模擬検体の作成をめぐる刑事弁護の実例』

平野 敬（電羊法律事務所 所長）

ワークショップ

『徳丸本アップデート2026』

徳丸 浩（@ockeghem）



『AI時代のバグハンティング入門 ～AIエージェントと歩むバグハンターへの道～』

森岡 優太（@scgajge12）

スポンサーセッション

株式会社VLCセキュリティラボ

『AIエージェントが"顧客"になる日──BtoAI経済圏の到来とCISOが着手すべき防衛設計』



株式会社網屋

『なぜランサムウェアに感染し続けるのか ― 脆弱性だけじゃない、設定不備という盲点』



株式会社エルテス

『「故意」か「過失」か。サイバー攻撃と同様に巧妙化する、内部脅威の盲点』



チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社

『AIが変えた攻防の均衡 ── 生成AI・MCPが生む新たな攻撃サーフェイス、ゼロデイ対策、そしてAI CTFデモ』



フューチャーセキュアウェイブ株式会社

『マルウェアのかくれんぼ - アラートが出ないのは良いこと…とは限らない』

日本工学院専門学校 / 日本工学院八王子専門学校

『社会が求める仕事に就きたい生徒・学生に「それ、サイバーセキュリティの仕事だよ」と伝えたい』



株式会社ブロードバンドセキュリティ

『攻撃を守りに変換する ─ フロンティアLLM時代、AI防御パイプラインの先で見た“壊れた提案”』



MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社

『インシデント発生後、何を、いつ、どこまで出す？ “すぐ出す”だけではない情報公開の最適解

～業界最前線プレイヤーが語る本音～』

■講演募集（CFP）も実施中！ 締切は5月31日まで

Hack Fes. 2026では「サイバーセキュリティ」に関するテーマで講演者を募集します。メインテーマである「ハッカーとサイバー防衛」に限らず、以下の4つの枠から幅広い内容でご応募いただけます。

1. テクニカル（技術系の講演）・通常枠（50分間）

2. テクニカル・ショート枠（25分間）

3. ジェネラル（技術以外の講演）・通常枠（50分間）

4. ジェネラル・ショート枠（25分間）



採択された講演者様には、規定の講演料（交通費込）をお支払いするほか、本イベント（ネットワーキングパーティ含む）への無料参加、特製イベントTシャツをご提供いたします。ご応募をお待ちしております。詳細は応募フォーム（※）(https://forms.gle/T3CRxQ3bYKj8FGPi8)にてご確認ください。



※応募フォーム（Googleフォーム）：https://forms.gle/T3CRxQ3bYKj8FGPi8

■日本ハッカー協会について



一般社団法人日本ハッカー協会は「日本のハッカーがもっと活躍できる社会を作る」ことを目的に、2018年に設立された組織です。情報セキュリティやシステム開発など、さまざまな分野で活躍するハッカーの知識や技術力が正しく評価され、過大なリスクを負うことなく新たなイノベーションに邁進できる社会を目指しています。

主な活動として、研究活動などで法的なトラブルに巻き込まれたハッカーに対する「弁護費用の助成」、専門的なスキルと企業の求人を適切にマッチングさせ、キャリア形成を支援する「人材紹介事業」を展開しています。当協会は、ハッカーの地位向上と彼らの活躍を後押しすることで、ネット社会の安全および健全な発展に貢献してまいります。

※日本ハッカー協会：https://www.hacker.or.jp/(https://www.hacker.or.jp/)

■Hack Fes. 2026 開催概要

・名称：Hack Fes. 2026

・日程：2026年7月18日（土）

・時間：

【カンファレンス】10:00～17:40（予定）

【ネットワーキング（NW）パーティ】18:30～20:00（予定）

・会場：秋葉原UDX（東京都千代田区外神田4丁目14-1）

【カンファレンス】4F UDX Gallery+Gallery Next

【NWパーティ】4F UDX Gallery

・形式：対面開催（※オンライン配信は行いません）

・募集人数：【カンファレンス】500名（予定） / 【NWパーティ】200名（予定）

・参加費（税込）：【カンファレンスのみ】4,000円 / 【カンファレンス+NWパーティ】11,000円

・チケット販売：Peatixにて5月13日より販売開始

・主催・運営：一般社団法人日本ハッカー協会



・イベントスポンサー（順不同）

SCSKセキュリティ株式会社

株式会社ユービーセキュア

株式会社VLCセキュリティラボ

株式会社網屋

株式会社エルテス

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社

フューチャーセキュアウェイブ株式会社

日本工学院専門学校 / 日本工学院八王子専門学校

株式会社ブロードバンドセキュリティ

MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社

サイバーリーズン合同会社

■イベントスポンサー募集および取材のお申し込みについて

Hack Fes. 2026では、イベントをともに盛り上げていただける協賛企業を募集しております。また、メディア関係者からのご取材も随時受け付けております。 スポンサープログラムの詳細や取材につきましては、イベント公式サイト(https://hackfes2026.hacker.or.jp/)の専用フォームよりお気軽にお問い合わせください。



※ イベント公式サイト：https://hackfes2026.hacker.or.jp/(https://hackfes2026.hacker.or.jp/)

【本件に関するお問合せ先】

一般社団法人日本ハッカー協会

Mail： info@hacker.or.jp