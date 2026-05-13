横須賀HUMAXシネマズ オープン6周年記念！hideライブ映像上映会決定！

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

株式会社ヒューマックスエンタテインメント(東京都新宿区、代表取締役社長：秋元巳智雄)が運営いたします横須賀HUMAXシネマズは2026年6月でオープン6周年を迎えます。

「JAZZ」をコンセプトにしたシックな内層や音響にこだわったシアター設備、幅広い上映ラインナップやイベントで地元のお客様にご愛顧いただいております。

6周年を迎えるにあたり、記念イベントといたしまして、昨年もご好評いただきました横須賀出身のhideのファースト、セカンドのライブツアーを収録した発売中の映像作品『hide ALIVE！』のBlu-ray上映会を開催いたします。

※本イベントは市販されているBlu-ray作品『hide ALIVE！』をシアターにて上映するものです。

今なおたくさんのファンを魅了するhideの伝説のライブ映像を、ぜひ地元・横須賀HUMAXシネマズにて劇場ならではの大スクリーンと音響でご堪能ください！

開催概要

(C)︎HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD. Photo by HIDEO CANNO (CAPS)上映日時・作品

5/30(土) 15:00～

「hide FIRST SOLO TOUR ’94 HIDE OUR PSYCHOMMUNITY ～hideの部屋へようこそ～」

5/31(日) 14:30～

「hide solo tour 1996 -PSYENCE A GO GO-」

料金

3,000円均一（税込）

会場

横須賀HUMAXシネマズ Movive theater(シネマ２)

※Movive theater はd&b audiotechnik のハイエンド・ハイスペックラウドスピーカーと、日本で初めて次世代音響システム「d&b Soundscape」を導入したシアターです。

ワンランク上の音響でライブ映像(Blu-ray)をお楽しみいただけます。

チケット販売

5月16日(土)0時～（=5/15(金)24時～）

※ヒューマックスシネマWEB会員 先行販売対象となります。（一般販売の3時間前より購入可能）

WEB会員のお客様は5/15(金)21時～ご購入いただけます。

WEB会員サービスの詳細はこちら(https://humax-cinema.co.jp/member)

その他、入場者特典も予定しております。

※詳細は確定次第横須賀HUMAXシネマズHP、Xにてご案内いたします。

5/30(土)オンラインチケット :https://reserve.smart-theater.com/projects/humaxcinema-production?theaterBranchCode=2071&scheduleDate=2026-05-305/31(日)オンラインチケット :https://reserve.smart-theater.com/projects/humaxcinema-production?theaterBranchCode=2071&scheduleDate=2026-05-31

5/30(土)上映

1994年、hide初のソロツアー

「hide FIRST SOLO TOUR ’94 HIDE OUR PSYCHOMMUNITY ～hideの部屋へようこそ～」

から1994年4月10日 横浜アリーナでのライブ

5/31(日)上映

1996年、2ndアルバム「PSYENCE」リリース直後からスタートしたセカンドソロツアー

「hide solo tour 1996 -PSYENCE A GO GO-」

から1996年10月20日 代々木第一体育館でのライブ

会社概要

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F

代表者 代表取締役社長 秋元 巳智雄

事業内容 シアター事業／ライブハウス事業／アミューズメント事業／メディア事業／ポストプロダクション事業

URL https://humax-ent.co.jp/