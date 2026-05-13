＼大人気／三日月シートの鑑賞券が当たる！１４周年記念キャンペーン開催

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

エンタテインメントプラネタリウム施設「コニカミノルタプラネタリウム」のプラネタリウム天空(運営：コニカミノルタプラネタリウム株式会社/代表取締役社長：本由美子)は2026年5月22日(金)に14周年を迎えます。それに伴い、2026年5月8日(金)～5月31日(日)の期間中、上映作品を鑑賞した方の中から抽選で14組様に、プレミアムシート(三日月シート)の鑑賞券や、一般シート鑑賞券、オリジナルステッカーをプレゼントします。

■キャンペーン概要

期間：2026年5月8日(金)～5月31日(日)

3つのプレゼント

１）抽選で14名様 三日月シート鑑賞券(ペア)

２）抽選で14名様 一般シート鑑賞券(ペア)

３）来場者全員 14周年記念ステッカー

詳細はWEBサイトをご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/event/tenku_anniversary/?hall=tenku&rl=260507_tosh_anniversary(https://planetarium.konicaminolta.jp/event/tenku_anniversary/?hall=tenku&rl=260507_tosh_anniversary)

★コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)(押上)

東京スカイツリータウン(R)の開業と合わせてオープンしたプラネタリウム天空は、オリジナルアロマが香るヒーリング作品や、ドーム裏に配置された47個のスピーカーを活用した迫力ある作品が人気です。

また、大人気の三日月シートは２名様までご利用いただける座席のため、カップル・ご家族でのご利用や、お一人で贅沢に寝転んでいただくのもおすすめです。

■名称 コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)

■所 在 地 東京都墨田区押上一丁目1-2

東京スカイツリータウンイーストヤード7階

■営 業 日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:30～22:00／土日祝9:30~22:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/

見出し、本文などで、施設名称が⾧すぎて入りきらない場合、次の優先順位で省略形をお使いください。

★コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)

(1)コニカミノルタプラネタリウム天空

(2)プラネタリウム天空 なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2 回目以降は 天空 と記述していただいて構いません。