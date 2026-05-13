【議員業務に特化】支持者管理から陳情対応までAIで一元化するクラウドサービス「おまかせAI議員秘書」を提供開始

株式会社リタバースおまかせAI議員秘書

愛知県豊橋市のIT企業、株式会社RITAVERSE（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：萩本 陸汰）は、議員活動に特化したクラウド型業務支援サービス「おまかせAI議員秘書(https://ai-hisyo.ritaverse.jp/)」の提供を開始しました。支持者・名簿管理、訪問計画、行事通知、ポスター管理、陳情・要望の進捗管理までを一つのプラットフォームで完結。AIによる訪問ルートの最適化や支持者データの分析機能を備え、「秘書1人分の仕事」をクラウドで実現します。月額22,000円から、地方議員から国会議員まで規模に応じた3プランで提供します。

■開発の背景

議員事務所では、支持者名簿のExcel管理、手作業による訪問計画立案、電話・郵送中心の行事案内、属人化した陳情対応など、アナログな業務運用が依然として続いています。一般的なCRMは政務活動費の取り扱いやポスター・陳情管理など議員業務特有の要件に対応しておらず、議員と秘書の業務負担は増加傾向にあります。「おまかせAI議員秘書」は、こうした議員事務所の現場課題に対し、議員専用に設計したクラウドプラットフォームです。

■「おまかせAI議員秘書」の主な機能

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/183189/table/1_1_2f581aa6e36344cdd872225fac114dc7.jpg?v=202605130452 ]

スマートフォン対応により、訪問先や移動中でも支持者情報の確認・更新が可能です。

■料金プラン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/183189/table/1_2_482773aee9b80c2660c24759c25146ec.jpg?v=202605130452 ]

※政務活動費でのご利用は各自治体・会派の基準により異なります。ご利用前にご所属の自治体・会派の基準をご確認ください。

■代表コメント

「議員活動の現場では、政策立案や有権者との対話以上に、名簿更新や案内状の手配、陳情の進捗確認といった事務作業に多くの時間が割かれています。『秘書を雇いたいが予算が合わない』『秘書がいても業務が回らない』という声を多くいただき、AIとクラウドで“秘書1人分の仕事”を担えるサービスとして開発しました。議員活動の生産性を高めることが、地域や国の政策を前に進める力になると考えています」（株式会社RITAVERSE 代表取締役 萩本 陸汰）

■サービス概要

サービス名：おまかせAI議員秘書

サービスサイト：https://ai-hisyo.ritaverse.jp/(https://ai-hisyo.ritaverse.jp)

提供形態：クラウド（PC・スマートフォン対応）

お問い合わせ：info@ritaverse.jp

■会社概要

株式会社リタバース

会社名：株式会社RITAVERSE（リタバース）

代表者：代表取締役 萩本 陸汰

所在地：〒440-0038 愛知県豊橋市平川本町1-3-9

事業内容：クラウドサービス開発・提供、AI活用支援、Web制作・システム開発、中小企業のDX支援

コーポレートサイト：https://ritaverse.jp(https://ritaverse.jp)

お問い合わせ：info@ritaverse.jp



