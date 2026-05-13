[仙台版]【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 前月から小幅に低下

三幸エステート株式会社

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2026年4月度の仙台市オフィス賃貸状況（空室率＆現空面積：全規模、募集賃料＆募集面積：全規模、規模別空室率、主要エリア※1空室率：全規模）および全国6大都市（東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）の大規模ビルのマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2026年5月号仙台」を公表します。

※1：主要エリア＝仙台市駅西エリア・駅東エリア

※調査時点：2026年4月末現在および各年12月31日時点

※本リリース・公表データは次のURLからもご覧いただけます https://www.sanko-e.co.jp/data/

支店長の視点

せんだい都心再構築プロジェクト第7号案件である「（仮）仙台市青葉区一番町オフィス開発計画」は、2027年3月の竣工まで1年を切り、鉄骨が着々と組み上がってきている。1階店舗前面に公共スペースを整備し、屋上にはテラスを設置する。仙台では竣工後にテナント誘致が活発化する傾向にあるが、希少な新規供給として移転を検討するテナントの注目を集めるとみられる。(仙台支店長 関根洋一)

仙台市 全規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 前月から小幅に低下 「駅西」は12ヵ月ぶりの4%台に低下

空室率は前月比マイナス0.05ポイントの5.33％となり、前月から小幅に低下した。新築・築浅ビルを中心に、拡張やビルグレードの改善を目的とした移転等で空室消化が進んでいる。エリア別では「駅西」が12ヵ月ぶりで4％台に低下した。潜在空室率は前月比プラス0.09ポイントの6.83％だった。

オフィス需要は小口の面積帯が中心となっており、館内での移転事例も多く見られる。

＜空室率＆潜在空室率＞

仙台市 全規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 5ヵ月ぶりで上昇 12,000円／坪前後での横ばい傾向

募集賃料は前月比プラス148円／坪の12,092円／坪となった。5ヵ月ぶりで上昇し、賃料は12,000円／坪前後での横ばい傾向にある。

＜募集賃料＆募集面積＞

＜仙台市 規模別 空室率＞

＜仙台市 全規模ビル 主要エリア 空室率＞

＜空室率の推移（6大都市 大規模ビル）＞

＜募集賃料の推移（6大都市 大規模ビル・主要駅前地区）＞

三幸エステートHP：https://www.sanko-e.co.jp/

三幸エステート株式会社について

三幸エステート株式会社（1977年5月17日設立）は、企業のオフィス戦略を総合的にサポートしています。賃貸オフィスビルの選定サポートと仲介から、最適なワークプレイスの検証・提案、プロジェクト遂行に不可欠なマネジメント機能の提供まで、オフィスに関するあらゆるニーズに幅広くお応えしています。