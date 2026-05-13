株式会社クラシテク、介護サービス事業者向けAIエージェント「カイゴAIオペ」を提供開始、初期費用・固定費・契約縛りゼロ、利用者1名あたりの完全従量課金制

背景と開発経緯

株式会社クラシテク

当社がすでに提供している訪問看護ステーション向けAIエージェント「ホウカンAIオペ」は、100以上のステーションへ導入されており、導入ステーションのレセプト業務・計画書作成・書類送付など、現場の書類・事務業務を大幅に効率化してまいりました。

この過程において、訪問介護、居宅などの介護サービス向けに同様のサービスを提供してくれないか、というご要望を多くいただくようになりました。今回、それらのご要望にお応えして「ホウカンAIオペ」で培った高精度な書類自動生成・レセプト処理・郵送FAX代行などの技術と、100ステーション超の導入を通じて蓄積した業務知見を最大限に活用し、介護サービス事業者特有の業務フローに最適化した「カイゴAIオペ」を開発・提供することとなりました。

介護サービス事業者においても、深刻な人手不足と煩雑な書類・事務作業は喫緊の課題であり、訪問看護の現場で実証済みの技術基盤をベースに、高い処理精度・迅速な対応・導入しやすい価格設計--現場が本当に求める3つの価値を、一気に実現します。

対応サービス種別

「カイゴAIオペ」は、介護保険サービスのすべてに対応しています。

主な機能

- 居宅サービス訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ、訪問入浴、居宅療養管理指導、通所介護（デイサービス）、通所リハビリ（デイケア）、短期入所生活介護（ショートステイ）、短期入所療養介護、福祉用具貸与・販売、住宅改修- 施設サービス特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院 居住系サービス グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅- 地域密着型サービス小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護 など

以下の書類・事務業務を、AIを活用し自動化します。

導入のしやすさとセキュリティ

- 書類作成の自動化：サービス提供記録をもとに、介護計画書や月次報告書を自動生成します。- レセプト業務支援：実績確認から請求データ作成まで、一連のレセプト業務を正確かつ迅速にサポートします。- 実績票のFAX送信：作成した実績票をそのままFAXで送信します。- 計画書・報告書の郵送代行：作成した計画書・報告書の印刷・封入・郵送までを一括代行します。- スケジュール・シフト管理：スタッフの稼働状況や利用者の希望を考慮した最適なシフト作成をAIが支援します。

「カイゴAIオペ」は、普段お使いのチャットツールから操作できるため、新たなシステム導入や操作研修は不要です。現場スタッフがすぐに使い始められるシンプルな設計を採用しています。

また、特定の請求ソフトへの依存がなく、現在お使いの介護請求ソフトをそのままご利用いただけます。システム移行や二重管理の手間なく、既存の業務フローにそのまま組み込めます。

セキュリティ面では、医療・介護現場で扱う個人情報・医療情報の保護を最優先に設計しており、通信の暗号化やアクセス制御など、業界水準に準拠した対策を実装しています。

料金体系

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160988/table/12_1_f9aecbab10218544daacec7f4acaaeb6.jpg?v=202605130451 ]

「使わない月も固定費がかかる」「利用者が増えると急に割高になる」--従来型の料金体系が持つ不合理を排し、事業所の規模や稼働状況に応じて無駄なく使えるシンプルな設計です。すべての事業者様がリスクなく最新のAI技術を導入できる環境を目指しました。

導入事例

社会福祉法人 翔陽会 様

北海道を拠点に、特別養護老人ホームおよび居宅介護支援事業所を運営する翔陽会では、異なるサービス種別をまたいで「カイゴAIオペ」を導入いただいています。

導入前は月間500時間以上を書類・事務作業に費やしており、本来注力すべきケアやスタッフへの指導・フォローに充てる時間が慢性的に不足していました。カイゴAIオペを活用してからは当該業務の工数を大幅に削減し、スタッフが本来業務に集中できる環境が実現しました。

「これまで月初は書類・事務業務に追われ、他のことが何もできず、また全く休めずにただただ疲れていましたが、今はカイゴAIオペとやり取りするだけです。本来、時間をかけるべき仕事に集中できるようになったことが、一番大きな変化です。」（サービス提供責任者）

AIオペについて

「AIオペ」は、クラシテクが提供する業界特化のAIエージェント・業務支援サービスです。医療・介護業界の書類・事務業務を自動化しており、訪問看護ステーションは現在すでに100以上のご契約をいただいています。初期費用ゼロ、固定費ゼロ、契約期間縛りゼロ、利用者人数ごとの料金で、リスクを負うことなく導入いただけます。

会社概要

会社名：株式会社クラシテク

所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目6-5

代表者：代表取締役 一岡 亮大

電話番号：050-1726-1253

事業内容：訪問看護ステーション向けAI業務支援サービスの開発・運営

コーポレートサイト：https://kteku.com/

サービスサイト：https://ai-operation.jp/kaigo

本件に関するお問い合わせ先

株式会社クラシテク

TEL: 050-1726-1253

メール：k.iehara@kteku.com（担当：家原）

お問い合わせフォーム: https://ai-operation.jp/kaigo/#contact