[Denon アワード情報] 新しい空間オーディオスピーカーDENON HOME シリーズがiF Design Award 2026を受賞

株式会社ディーアンドエムホールディングス

2026年5月13日

デノンは、iFインターナショナルフォーラムデザイン（ドイツ・ハノーバー）主催のデザインアワード「iF Design Award」の「プロダクトデザイン部門」において、新しい空間オーディオスピーカー「DENON HOMEシリーズ」が「iF Design Award 2026」を受賞したことをお知らせします。

https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/denon-home/761410

iF Design Awardは、1954年にドイツで創設された、世界で最も歴史と権威のある国際デザイン賞の一つです。「IDEA賞」、「Red Dot Design Award」と並ぶ世界三大デザイン賞として知られ、毎年世界中から1万件を超える応募があります。国際的な専門家による厳正な審査を経て授与される本賞の受賞は、卓越したデザインと優れた品質を備えていることの、世界的な証明として広く認知されています。

100年以上に及ぶデノンの卓越したオーディオ技術によって作り上げられた「DENON HOMEシリーズ」は、まったく新しい空間オーディオ体験と妥協のない高音質で、ワイヤレスリスニングの概念を一新します。第2世代である「DENON HOME 200」、「DENON HOME 400」、「DENON HOME 600」は、デノンの新たなデザイン言語を体現しています。彫刻のような造形美、純粋で洗練された幾何学的フォルム、そして人に寄り添う温かみのある佇まいを備え、現代のインテリア空間と美しく調和するようにデザインされています。

GREEN FUNDINGで支援受付中

2026年6月7日（日）まで、CCCグループのクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、新しい「DENON HOMEシリーズ」のプロジェクトに対する支援を受け付けており、既に4千万円を超えるご支援をいただいています（5月13日現在）。このDENON HOMEシリーズの最新3モデルは、二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」、SHIBUYA TSUTAYA 4F 「GREEN FUNDING TOUCH & TRYブース」、梅田 蔦屋書店および全国のビックカメラ14店舗でお試しいただけます。

詳しくはGREEN FUNDINGの「DENON HOMEプロジェクト告知ページ」をご覧ください。

https://greenfunding.jp/lab/projects/9309

デノンについて

プレミアムオーディオ機器のリーディングメーカーであるデノンは、世界中の音楽愛好家に究極のリスニング体験を提供することに専念しています。1910年以来、デノンはオーディオエンジニアリングにおける技術的進歩の最前線に立ち、信頼性の高い製品を作り続けることで、オーディオファイルからカジュアルなリスナーまで、音楽愛好家の多様なニーズに応える、高品質なサウンドシステムの基準を確立してきました。詳しくはDenon.comをご覧ください。



HARMANについて

HARMANは、ライフスタイルオーディオおよび自動車技術（オートモーティブ・テクノロジー）におけるグローバルリーダーです。私たちは、道路上、家庭内、ステージ上、そしてその間のあらゆる場所において、人々の生活を豊かにするインテリジェントな体験を創造します。JBL(R)、Harman Kardon(R)、AKG(R)、Bowers & Wilkins(R)、Denon(R)、およびMarantz(R)を含む当社の象徴的なオーディオブランドは、世界中の消費者およびオーディオ／ビジュアルの専門家にプレミアムサウンドをもたらします。世界で5,000万台以上の車両が、より安全で、よりスマートで、より直感的な車内体験を提供するためにHARMANの技術を採用しています。HARMANはサムスン電子株式会社（Samsung Electronics Co., Ltd.）の完全子会社であり、世界中に約30,000人の従業員を擁しています。

GREEN FUNDINGについて

GREEN FUNDINGは、CCC（カルチュア・コンビニエンス・クラブ）グループが運営するクラウドファンディングサイトです。日本全国に「TSUTAYA」、 「TSUTAYA BOOKSTORE」、 「蔦屋書店」、 「蔦屋家電」等を約800店舗展開し、約1億5,400万人以上が保有するVポイントを運営するCCCグループのクラウドファンディングサイト。 CCCグループと連携し、 ガジェット・雑貨・映画・出版・音楽・地域活性化など様々なジャンルのプロジェクトを掲載。 現在5,800を超えるプロジェクト、 総計207億円以上の資金調達をサポートしています。



iF DESIGN AWARDについて

iFデザインアワードは、1954年以来、国際的に権威のあるデザインアワードのひとつとして、またiFロゴは優れたデザインの証として広く認知されています。

この賞は、「プロダクト」「パッケージ」「ブランディング＆コミュニケーション」「サービスデザイン」「建築」「インテリア・」「コンセプト」、「UX(ユーザーエクスペリエンス)」「UI（ユーザーインターフェース）」の9つの分野で構成されています。すべての受賞デザインは、ifdesign.com で公開されています。

製品に関するお問合せ先

D&Mお客様相談センター

TEL. 0570-666-112 / 050-3388-6801

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日、弊社休日を除く）

お問合せフォーム：https://www.denon.com/ja-jp/support/product-support.html

* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。

* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。