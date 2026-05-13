【イラスト大公開！】ファン必見の一冊『ようこそ実力至上主義の教室へ 一之瀬帆波 キャラクターブック』は、9月25日（金）発売！　各専門店での予約も受付中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、9月25日（金）に発売予定の『ようこそ実力至上主義の教室へ 一之瀬帆波 キャラクターブック』について、表紙及び等身大タペストリーのイラストを公開したことをお知らせします。

『一之瀬帆波 キャラクターブック』のイラストを大公開！ 同時発売の特装版もお見逃しなく！

皆様、大変お待たせいたしました！

書籍情報公開時から話題を呼んだ、9月25日（金）に発売予定の『ようこそ実力至上主義の教室へ 一之瀬帆波 キャラクターブック』の表紙イラストを本日解禁いたします！

トモセシュンサク先生描き下ろし、一之瀬の魅力が100%詰まったイラストはこちらです！

また今回は、『等身大タペストリー付き特装版』も同時発売！ 特装版は、トモセシュンサク先生描き下ろしの『一之瀬帆波』等身大タペストリー＆専用BOXが付属した、超豪華な一冊となってます。

そんな等身大タペストリーのイラストも合わせて解禁！ それがこちら！

大迫力のイラストが描かれたタペストリー、この機会にぜひ手に入れてください！

そんな一之瀬帆波ファンの為の一冊は、9月25日（金）発売です。

▼各書店様でも予約受付中です。締切は5月27日（水）まで。

【とらのあな様】

有償特典パスケース：https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012786551/

特装版：https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012786547/

通常版：https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012786545/

【メロンブックス様】

特装版メロンブックス限定版A：https://www.melonbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=3566723

特装版メロンブックス限定版B：https://www.melonbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=3566725

特装版メロンブックス限定版コンプリートセット：

https://www.melonbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=3566726

メロンブックス限定版A：https://www.melonbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=3566717

メロンブックス限定版B：https://www.melonbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=3566720

メロンブックス限定版コンプリートセット：https://www.melonbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=3566722

【ゲーマーズ様】

A5アクリルフォトフレーム+応援うちわ風アクリルキーホルダー付特装版：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10885513/

応援うちわ風アクリルキーホルダー付特装版：https://www.gamers.co.jp/pd/10885512/

A5アクリルフォトフレーム+応援うちわ風アクリルキーホルダー付通常版：https://www.gamers.co.jp/pd/10885511/

応援うちわ風アクリルキーホルダー付通常版：

https://www.gamers.co.jp/pd/10885510/

【アニメイト様】

特装版：https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3443476/

通常版：https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3443475/

【未来屋書店様】

特装版：https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784046603210(https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784046603210)

通常版：https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784046603203(https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784046603203)

書誌情報

ようこそ実力至上主義の教室へ 一之瀬帆波 キャラクターブック

原作：衣笠彰梧 イラスト：トモセシュンサク

『よう実』の大人気ヒロイン『一之瀬帆波』のキャラクターブックが登場！

◎『ようこそ実力至上主義の教室へ』の大人気ヒロイン『一之瀬帆波』のキャラクターブックが登場！ 校内好感度No.1、分け隔てなく人と接する社交性に、誰も見捨てない心の優しさを持つクラスリーダー、一之瀬の魅力に迫る！

◎カバーイラストはトモセシュンサク先生描きおろし！ さらにトモセシュンサク先生によるカバーイラストのメイキングを収録！

◎1年生編～3年生編4巻までの一之瀬帆波の高度育成高等学校での学校生活を総まとめ！ 学校での日常、試験、そして気になるプライベートまで『一之瀬帆波の活躍まとめ』の他、気になる『一之瀬帆波のファッションチェック』、過去に一之瀬が掲示された『交通広告特集』など企画も盛りだくさん。一之瀬帆波の登場イラストをふんだんに収録した、まさに丸ごと１冊『一之瀬帆波』なキャラブック！

◎衣笠彰梧先生書き下ろしSSの他 、１年生編公式サイトに掲載されていた書籍未収録SS『一之瀬帆波の日常』、『一之瀬帆波の日常２』 を収録！

◎過去のイベントなどで他クリエイターが描いた『一之瀬帆波』イラストを収録！

発売日：2026年9月25日

定価：935円（本体850円+税）

刊行レーベル：MF文庫J

ISBN：9784046603203

書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322603001049/



ようこそ実力至上主義の教室へ 一之瀬帆波 キャラクターブック 等身大タペストリー付き特装版

原作：衣笠彰梧 イラスト：トモセシュンサク

『一之瀬帆波』のキャラブックが登場！ 特装版は等身大タペストリー付き！

◎特装版にはトモセシュンサク先生描き下ろしの『一之瀬帆波』等身大タペストリーが付属！

◎『ようこそ実力至上主義の教室へ』の大人気ヒロイン『一之瀬帆波』のキャラクターブックが登場！ 校内好感度No.1、分け隔てなく人と接する社交性に、誰も見捨てない心の優しさを持つクラスリーダー、一之瀬の魅力に迫る！

◎カバーイラストはトモセシュンサク先生描きおろし！ さらにトモセシュンサク先生によるカバーイラストのメイキングを収録！

◎1年生編～3年生編4巻までの一之瀬帆波の高度育成高等学校での学校生活を総まとめ！ 学校での日常、試験、そして気になるプライベートまで『一之瀬帆波の活躍まとめ』の他、気になる『一之瀬帆波のファッションチェック』、過去に一之瀬が掲示された『交通広告特集』など企画も盛りだくさん。一之瀬帆波の登場イラストをふんだんに収録した、まさに丸ごと１冊『一之瀬帆波』なキャラブック！

◎衣笠彰梧先生書き下ろしSSの他、１年生編公式サイトに掲載されていた書籍未収録SS『一之瀬帆波の日常』、『一之瀬帆波の日常２』を収録！

◎過去のイベントなどで他クリエイターが描いた『一之瀬帆波』イラストを収録！

◎特装版は等身大タペストリーイラストを掲載した専用BOXでお届け！

発売日：2026年9月25日

定価：12,100円（本体11,000円+税）

刊行レーベル：MF文庫J

ISBN：9784046603210

書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322603001051/

「3年生編」最新4巻は5月25日（月）発売！

3年生の無人島サバイバルゲーム試験が無事終了するも、休む間もなく次の試験が……!?

続きが気になるであろう皆様、5月25日（月）発売の最新4巻もお見逃しなく！

書誌情報

ようこそ実力至上主義の教室へ ３年生編４

著者：衣笠彰梧 イラスト：トモセシュンサク

おまえを退学者にすると決めたのはオレだからな。

３年生の無人島サバイバルゲーム試験は終了。各生徒が疲労困憊の中、次なる『トークン収集特別試験』が発表される。各クラス４人ずつの１６人で１グループを作りトークンを収集。全１０グループでの順位を競いながらも、試験中にトークンが最初に０になった生徒、試験終了時トークン数が学年最下位の生徒は退学となる。さらにトークンを得る課題も、学力、運動能力といった素の実力が試されるもの。トークンは譲渡可能なものの、広い無人島で特定の生徒への譲渡はタイミングが限定的。そしてルールを利用したある生徒の暴走が始まり――!?

「おまえを退学者にすると決めたのはオレだからな。それくらいの望みは聞こうか」

発売日：2026年5月25日（電子書籍配信日：2026年5月30日）

定価：902円（本体820円+税）

刊行レーベル：MF文庫J

ISBN：9784046601568

書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322601001363/

TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期」

2026年4月より好評放送中！

(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ4製作委員会

関連情報

■『ようこそ実力至上主義の教室へ３年生編』原作特設サイト：https://youkosozitsuryoku-3rd.com/

■TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』公式サイト：https://you-zitsu.com/

■『ようこそ実力至上主義の教室へ』公式X：https://twitter.com/youkosozitsu

■MF文庫J公式X：https://x.com/MF_bunkoJ