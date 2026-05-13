世界へつながる挑戦。ワールドチャンピオンシップ2026開催決定

株式会社Ampus

株式会社Ampus（本社：東京都杉並区、代表取締役：岡島 和嗣）が運営するストライダージャパンは、2026年10月10日（土）に、アメリカ・フロリダ州サラソタにて『ストライダーカップ ワールドチャンピオンシップ 2026（12インチクラス）』が開催されることをお知らせいたします。

■ストライダーカップ ワールドチャンピオンシップとは？

「ストライダーカップ ワールドチャンピオンシップ」は、世界中からストライダーキッズが集うレースイベントです。

2011年にアメリカでスタートし、これまで各地で開催されてきた本大会は、2026年で15周年を迎えます。記念すべき今年は“すべての始まりの地”であるフロリダ州サラソタにて開催され、世界各国からたくさんのライダーが集結します。

本大会では、2028年ロサンゼルスオリンピック予選での使用が予定されているトラックを舞台にレースが行われます。世界のこどもたちと走ることができる、特別な機会となります。



ストライダージャパンでは、世界へ挑戦するストライダーファミリーに向けて、参加に関する情報発信などを通じたサポートを実施いたします。さらに、各クラス先着1名を対象に、ワールドチャンピオンシップへの挑戦を応援する渡航サポート（10万円相当）をご用意。あわせて、日本から参加するストライダーファミリーに向けてオリジナルグッズの制作も予定しています。

■イベント概要

イベント名：ストライダーカップ ワールドチャンピオンシップ 2026

開催日：2026年10月10日（土）（現地時間）

開催地：Sarasota BMX(https://www.sarasotabmx.com/)（アメリカ・フロリダ州サラソタ）

対象クラス（12インチ）：

・2才以下クラス

・3才クラス

・4才クラス

対象クラス（ストライダー14x）：

・3才クラス

・4才クラス

レース形式：予選／決勝

※2才未満のお子様も参加可能（2歳クラスとして出走）

■エントリーについて

申込方法：専用フォームより受付

エントリー締切：2026年8月14日（金）23:59（現地時間）

■イベントの見どころ

今年で15周年を迎える「ストライダーカップ ワールドチャンピオンシップ」は、レースだけでなく、世界中のストライダーファミリーが交流できる国際イベントとして開催されます。

会場では、地元出展ブースやゲーム、プレゼント企画など、来場者も楽しめるコンテンツを多数実施予定。さらに、翌10月11日（日）には、参加者同士が交流できるビーチパーティーも予定されています。

本大会にはこれまでも日本から多くのストライダーキッズが挑戦しており、歴代チャンピオンの誕生や、全カテゴリーでの入賞を果たした年もありました。世界チャンピオンになることは、決して夢ではありません。

レースに参加しないご家族や一般来場者も観戦可能となっており、世界中の子どもたちが全力で挑戦する姿を間近で体感いただけます。

■ストライダーについて

STRIDER(R)は、世界25ヶ国、400万人以上の子どもたちに愛されているただひとつのランニングバイクです。ストライダーは三輪車や補助輪付き自転車とは違い、子どもたちが、自ら直感的にバランスをとりコントロールする乗り物です。だからこそ、自然とバランス感覚が身につき、体幹も鍛えられ、ココロとカラダが大きく成長する1歳から4歳の間、子どもたちの好奇心を満たすことができます。

公式サイト：https://www.strider.jp/

■会社概要

ストライダージャパン（株式会社Ampus）

所在地：東京都杉並区高円寺南4-29-5 R7ビル

代表：代表取締役 岡島 和嗣

設立：1998年1月