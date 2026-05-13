東洋鋼鈑、FIP陸上風力発電所を活用したバーチャルPPAを導入

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HSEは、全国で30カ所、総容量255MWの風力発電所を運営しています。2023年度より再エネアグリゲーション事業を開始し、2026年度にはHSEグループのFIP（移行認定申請中の発電所を含む）風力発電所は19カ所、総容量167MWに拡大する予定です。国内トップクラスのFIP風力発電所を運営するアグリゲーター事業者として、国内におけるFIP制度の活用促進に大きく貢献しています。



HSEグループでは風力発電所の開発を推進してきており、全国で複数のプロジェクトを展開しています。再エネ電源の開発とFIP制度を活用したコーポレートPPAを通じて、エネルギーの地産地消の取り組みやお客さまのカーボンニュートラル実現に貢献していきます。



東洋鋼鈑について



1934年に日本で民間初のぶりきメーカーとして誕生し、これまでの歴史の中で培った鉄の圧延、表面処理等の当社固有の技術をもとに、アルミや樹脂等、鉄以外の製品分野への進出も果たし、人々の暮らしを支える様々な製品、サービスを提供し続けています。



東洋鋼鈑の存在意義は、「技術の可能性を追求することで新たな価値を生み出し、お客様とともに社会の発展に貢献」することです。これからも技術への挑戦を重ね、東洋鋼鈑ならではの製品、サービスをお客様に提供することで、人々の安心、安全で豊かな生活と持続可能な社会の実現に貢献していきます。



https://www.tkworks.jp/



東洋製罐グループについて



東洋製罐グループは、金属・プラスチック・紙・ガラス等、それぞれの素材が持つ特性を活かしたさまざまな容器をグローバルに提供する総合包装容器メーカーです。包装容器事業のほか、エンジニアリング・充填・物流事業、鋼板関連事業、機能材料関連事業、不動産関連事業の5つの事業を有しています。



当社グループは、社会や地球環境について長期的な視点で考え、すべてのステークホルダーの皆さまに提供する価値が最大化するよう、2050年を見据えた「長期経営ビジョン2050『未来をつつむ』」を2021年5月に策定しました。当社グループの目指す姿・ありたい姿を「世界中のあらゆる人びとを安心・安全・豊かさでつつむ『くらしのプラットフォーム』」と位置づけ、「多様性が受け入れられ、一人ひとりがより自分らしく生活できる社会の実現」「地球環境に負荷を与えずに、人々の幸せなくらしがずっと未来へ受け継がれる社会の実現」を目指し、事業活動を推進していきます。



1917年に創立し、国内44社（東洋製罐グループホールディングス含む）、海外50社のグループ会社を擁し、約19,000人の従業員が働いています（2025年3月末現在）。2025年3月期の連結売上高は9,225億円です。



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