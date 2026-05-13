河合奈保子 珠玉のコンサートを今週末5/17(日)3本連続放送！CSホームドラマチャンネル

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松竹ブロードキャスティング株式会社

「河合奈保子 愛のコンサート」(C)日本コロムビア

【河合奈保子デビュー45周年記念　コンサートセレクション】

CSホームドラマチャンネルにて 5月17日(日)午後6:30～ 3本連続放送！




(C)日本コロムビア
BRILLIANT -Lady Naoko in Concert-

弾き語り、アップテンポのメドレー、ダンスなど彼女の魅力が詰まった珠玉のステージ！


（1982年10月17日　東京・芝・郵便貯金ホール）



★午後6:30～放送





【BRILLIANT】セットリスト :
https://www.homedrama-ch.com/series/S87053



(C)日本コロムビア
愛のコンサート

20歳を迎えてヘアスタイルをショートに一新し、音楽的にも大きな飛躍を遂げた、83年10月のリサイタルを収録！


（1983年10月10日　東京・芝・郵便貯金ホール）



★午後7:45～放送





【愛のコンサート】セットリスト :
https://www.homedrama-ch.com/series/S87054



(C)日本コロムビア
SUMMER SPECIAL in EAST '84

デビュー5周年を機に、新たなアーティスト像を模索していた当時の姿勢が伺えるバースデー・コンサート！


（1984年7月24日　よみうりランド・イースト 他）



★午後9:00～放送





SUMMER SPECIALセットリスト :
https://www.homedrama-ch.com/series/S87055


●予告動画


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vIZvJOMdRoE ]


【河合奈保子特集】特設ページはこちら :
https://www.homedrama-ch.com/special/kawainaoko


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