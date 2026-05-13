河合奈保子 珠玉のコンサートを今週末5/17(日)3本連続放送！CSホームドラマチャンネル

【河合奈保子デビュー45周年記念 コンサートセレクション】

松竹ブロードキャスティング株式会社「河合奈保子 愛のコンサート」(C)日本コロムビア

CSホームドラマチャンネルにて 5月17日(日)午後6:30～ 3本連続放送！

(C)日本コロムビアBRILLIANT -Lady Naoko in Concert-

弾き語り、アップテンポのメドレー、ダンスなど彼女の魅力が詰まった珠玉のステージ！

（1982年10月17日 東京・芝・郵便貯金ホール）

★午後6:30～放送

【BRILLIANT】セットリスト :https://www.homedrama-ch.com/series/S87053

(C)日本コロムビア愛のコンサート

20歳を迎えてヘアスタイルをショートに一新し、音楽的にも大きな飛躍を遂げた、83年10月のリサイタルを収録！

（1983年10月10日 東京・芝・郵便貯金ホール）

★午後7:45～放送

【愛のコンサート】セットリスト :https://www.homedrama-ch.com/series/S87054

(C)日本コロムビアSUMMER SPECIAL in EAST '84

デビュー5周年を機に、新たなアーティスト像を模索していた当時の姿勢が伺えるバースデー・コンサート！

（1984年7月24日 よみうりランド・イースト 他）

★午後9:00～放送

SUMMER SPECIALセットリスト :https://www.homedrama-ch.com/series/S87055

●予告動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vIZvJOMdRoE ]

【河合奈保子特集】特設ページはこちら :https://www.homedrama-ch.com/special/kawainaoko

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