河合奈保子 珠玉のコンサートを今週末5/17(日)3本連続放送！CSホームドラマチャンネル
松竹ブロードキャスティング株式会社
「河合奈保子 愛のコンサート」(C)日本コロムビア
(C)日本コロムビア
BRILLIANT -Lady Naoko in Concert-
【BRILLIANT】セットリスト :
https://www.homedrama-ch.com/series/S87053
(C)日本コロムビア
愛のコンサート
【愛のコンサート】セットリスト :
https://www.homedrama-ch.com/series/S87054
(C)日本コロムビア
SUMMER SPECIAL in EAST '84
SUMMER SPECIALセットリスト :
https://www.homedrama-ch.com/series/S87055
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vIZvJOMdRoE ]
【河合奈保子特集】特設ページはこちら :
https://www.homedrama-ch.com/special/kawainaoko
「河合奈保子 愛のコンサート」(C)日本コロムビア
【河合奈保子デビュー45周年記念 コンサートセレクション】
CSホームドラマチャンネルにて 5月17日(日)午後6:30～ 3本連続放送！
(C)日本コロムビア
BRILLIANT -Lady Naoko in Concert-
弾き語り、アップテンポのメドレー、ダンスなど彼女の魅力が詰まった珠玉のステージ！
（1982年10月17日 東京・芝・郵便貯金ホール）
★午後6:30～放送
【BRILLIANT】セットリスト :
https://www.homedrama-ch.com/series/S87053
(C)日本コロムビア
愛のコンサート
20歳を迎えてヘアスタイルをショートに一新し、音楽的にも大きな飛躍を遂げた、83年10月のリサイタルを収録！
（1983年10月10日 東京・芝・郵便貯金ホール）
★午後7:45～放送
【愛のコンサート】セットリスト :
https://www.homedrama-ch.com/series/S87054
(C)日本コロムビア
SUMMER SPECIAL in EAST '84
デビュー5周年を機に、新たなアーティスト像を模索していた当時の姿勢が伺えるバースデー・コンサート！
（1984年7月24日 よみうりランド・イースト 他）
★午後9:00～放送
SUMMER SPECIALセットリスト :
https://www.homedrama-ch.com/series/S87055
●予告動画
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vIZvJOMdRoE ]
【河合奈保子特集】特設ページはこちら :
https://www.homedrama-ch.com/special/kawainaoko
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