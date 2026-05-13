『スター・ウォーズ』デザインのビックリマン！約10年ぶり*に再登場！「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」6月2日（火）より東日本先行発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は、2026年6月2日（火）より「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」を東日本先行で発売します。

本商品は、5月22日の『スター・ウォーズ』映画公開に合わせ、約10年ぶりに発売する『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコです。

景品シールは全24種で、映画で活躍するキャラクターに加え、「ルーク・スカイウォーカー」や「R2-D2」など、おなじみのキャラクターもラインアップしています。スター・ウォーズファンにもビックリマンファンにもお楽しみいただける商品です。近年高まる訪日需要も背景に、国内外の幅広いファンの皆さまに楽しんでいただきたいと考えています。

＊ビックリマンとして

(C) & (TM) Lucasfilm Ltd.

●商品パッケージ

●スターウォーズ／ビックリマンチョコ シールデザインを一部ご紹介

主要キャラクターに加え、「マンダロリアン」の印象的なシーンもビックリマンのタッチで表現！

(C) & (TM) Lucasfilm Ltd.

●商品特長- 世界で幅広い世代に愛される人気コンテンツ『スター・ウォーズ』をテーマにしたビックリマンです。- 景品シールは、『スター・ウォーズ』のキャラクターをデザインした全24種をラインアップしました。- スター・ウォーズファンにもビックリマンファンにも楽しんでいただけるエンターテイメント菓子です。[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2648_1_23fdc325537baadaf7832eff07f5e474.jpg?v=202605131152 ]

●ブランド担当者コメント

10年以上ぶりに再び『スター・ウォーズ』をテーマとした商品を実現できたことを心より嬉しく思います。前回の発売時には、国内外で凄まじい反響をいただきました。

本商品では、映画で活躍する「マンダロリアン」や「グローグー」を中心に、「ルーク・スカイウォーカー」など、おなじみのキャラクターまで全24種のシールをラインアップしています。1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生しているという背景も、両者の親和性の高さを感じさせるポイントです。インバウンド需要も高まる中、世界中のファンの方々に、日本が誇る「エンターテイメント菓子」として楽しんでいただければと願っております。

(C) & (TM) Lucasfilm Ltd.

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/