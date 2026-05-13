【イベント開催】現場が疲弊しない自治体LINEのDXとサポート体制(5/28)

プレイネクストラボ株式会社

プレイネクストラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：柏 匠、以下「プレイネクストラボ」）は、全国180以上の導入実績のある「スマート公共ラボ」の事例から、LINEのよる自治体DXの活用ポイントをテーマにしたオンラインセミナー「現場が疲弊しない自治体LINEのDXとサポート体制」を2026年5月28日（木）14時～15時にオンラインで開催いたします。

開催の背景

近年、自治体DXの加速によりLINE公式アカウントの導入が一般化しましたが、一方で「多機能すぎて設定が複雑」「職員の事務負担が想定より重い」といった運用の壁に直面するケースが増えています。本セミナーでは、180団体以上の導入支援実績から見えてきた、現場が疲弊しないための「持続可能なシステム」のポイントを解説します。

単なる機能の有無ではなく、仕様書だけでは見えない「実際の使い勝手」や「サポート体制」が運用成果に与える影響について、実際の自治体現場で起きた課題と解決の知見を交えてご紹介します。

本勉強会で学べること

- 導入後の「思っていたのと違う」を防ぐための選定基準- 職員の事務負担を最小限に抑える管理画面の見極め方- 特定担当者に依存しない、属人化を防ぎ方- 自団体のキャパシティに最適な「伴走型サポート」の活用法

セミナー概要

セミナー名：現場が疲弊しない自治体LINEのDXとサポート体制

開催日時：2026年5月28日(木)14:00~15:00

開催場所：オンライン(ZOOM)

参加費：無料

参加対象：自治体職員

プログラム：

1.スマート公共ラボについて(サービス、機能、サポートなど)

2.全国の事例紹介

3.質疑応答

お申し込み方法【LINE/WEBフォーム/電話】

イベントのお申し込みは、スマート公共ラボLINE公式アカウント、Webフォーム、電話のいずれかから受け付けています。

LINE：スマート公共ラボLINE公式アカウント：LINE ID @169hntco

WEBフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw7jLjfAL4F2b_mzY_LZaDv7s_vHVPMmGQu-QiD-awaEEKiw/viewform

電話：03-6303-9818(GovTech事業部)

■スマート公共ラボLINE公式アカウントからお申し込み

スマート公共ラボのLINEアカウントに友だち登録リッチメニュー「イベント」をタップし、タイムラインのイメージ画像「活用事例セミナー」をタップ必要事項に入力いただきお申込み完了お申込み完了後、セミナー開催場所のZOOM URLがご確認いただけます。

LINE ID @169hntco

このような自治体職員の方におすすめ

自治体のLINE公式アカウント運用ご担当者様現行ツールの設定が複雑で、一部の担当者に業務が属人化している方 導入後の事務負担が想定より大きく、現場が使いこなせていない方LINE運営ツールを導入検討中でベンダーのサポート体制に関心のある方LINEを活用したDX推進にご関心のある方

スマート公共ラボについて

スマート公共ラボは、役所での各種窓口業務や、お問い合わせ対応をLINEで完結でき、業務の効率化と住民の利便性向上させる行政DXソリューションです。

導入にあたり、企画段階からコンテンツ内容を相談しながら設計し、住民と職員の双方にとって満足して利用できるようサポート、リリース後も原課様が自走して運用できる支援致します。現在、全国180以上の自治体が導入。

「スマート公共ラボ」はLINEを行政DXのツールとして活用することで、行政手続きのデジタル化・広報・子育て・生活・防災・コロナ対応・観光・ふるさと納税など、多くの分野で住民サービスを展開することが可能です。

「スマート公共ラボ」は今後も同プログラムの導入支援を積極的に行うことを通じて、全国の自治体や公共機関のデジタル化・DX推進に貢献してまいります。

スマート公共ラボ導入先一覧

https://www.playnext-lab.co.jp/service-information/govtech-news/govtech-clients/

スマート公共ラボ導入事例冊子

https://www.playnext-lab.co.jp/service-information/casebook/

＜プレイネクストラボ株式会社について＞

会社名：プレイネクストラボ株式会社

https://www.playnext-lab.co.jp/

設立：2016年1月

本社：〒141-0021

東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前 9階

2016年創業。”技術と多様性で未来をつくる”をビジョンとし、スマホゲーム・HR TECHサービス・チャットボットシステム開発などの多彩なサービスを手がけてきた他、近年では行政と市民を繋ぐGovTech（ガブテック）のサービス提供にも注力しています。

17カ国からメンバーが集まるグローバルなエンジニアチームの開発力を武器に、自社サービスの成長を追求し、社会とクライアントを最新技術で支える「デジタルトランスフォーメーション創出カンパニー」を目指します。

＜問い合わせ先＞

本リリースに関するお問い合わせはこちら

プレイネクストラボ株式会社/問い合わせ窓口

E-mail: info@playnext-lab.co.jp