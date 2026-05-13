LINEヤフーが相談件数6倍を実現した「DS.INSIGHT」でのユーザー活用支援事例、miibo公式サイトで詳細インタビューを公開

株式会社miibo

株式会社miibo（本社：東京都港区、代表取締役：功刀 雅士）は、LINEヤフー株式会社の提供するデスクリサーチツール「DS.INSIGHT」サービスサイトとサービスUIにおけるAIチャット活用事例について、同社のデータソリューション企画開発ユニット 猪目 美紗氏、松井 裕子氏、待場 由羽氏へのインタビューを公式サイトで公開しました。

注目のポイント

インタビュー記事の主な内容

- 少人数体制のまま、ユーザーからの相談件数を約6倍に拡大- サービスサイトとサービスUI内の2軸でAIチャットを展開し、幅広いユーザー接点を確保- Function Calling機能で会話から該当データページへ直接誘導し、アクションまでシームレスに連結- GASによるナレッジ自動更新で、FAQとコミュニティ投稿を常に最新の状態に維持- miibo導入に踏み切った背景- - 少人数体制での顧客対応が限界に近づき、繰り返し届く同種の問い合わせへの対応負荷と属人化が課題- - ユーザー側でも窓口担当者に社内からの質問が集中し、問い合わせフォームへの心理的ハードルも高く「気軽に聞ける場」が存在しなかった- - 「ちょっとしたことを聞くには敷居が高いという声もあり、もっと気軽に聞ける場が必要だという意識が強くなりました」（待場氏）- miiboを選んだ理由- - 自社開発も検討したが、問い合わせ対応という目的に絞れば外部ツールで十分と判断し複数サービスを比較- - エンジニア不在でも設定・運用できること、厳格な社内セキュリティ要件をクリアしていることが決め手- - 「シナリオ設計は、普段のメール配信やマーケティングツールの感覚で入れる部分が多く、ビジネスサイドのメンバーが主体的に関われるツールだと感じています」（松井氏）- 「DS.INSIGHT」におけるAIチャットの特徴的な活用方法- - サービスサイト（トライアルユーザー向け）とサービスUI内の2軸で展開- - Function Calling機能を活用し、会話の中でユーザーに提案したキーワードの該当データページxRLをAIがリアルタイムで生成・誘導- - GASでFAQリストをmiiboのナレッジデータストアへ毎週自動入稿し、常に最新状態を維持- 導入による具体的な成果- - 問い合わせフォームへの基本的なツール操作に関する質問がほぼゼロに- - 同一人員体制のままユーザーからの相談件数が約6倍に拡大- - 正答率8～9割を達成し、答えられない場合は問い合わせフォームへ誘導する設計でユーザーの信頼を確保- - 「AI相手だからこそ、ユーザーが気兼ねなく『ここが分からない』と心の内を明かしてくれる側面もあると感じています」（待場氏）- 今後の展望- - ナレッジの継続的なアップデートによりユーザーのセルフオンボーディング支援体制をさらに強化- - アイデアを素早く形にして検証できるツールとして社内外への積極的な展開を推進

インタビューの意義

- BtoBデータ分析サービスにおける、少人数チームでの顧客対応スケールアップの具体的実践例- サービスサイト・プロダクトUI双方へのAIチャット展開という、多層的なユーザー接点設計のモデルケース- Function CallingやGAS連携など、ノーコードツールと外部システムを組み合わせた高度な運用の実例- 会話ログをプロダクト改善・マニュアル整備に活かす、AIを起点にしたフィードバックループの提示インタビュー記事はこちら

詳細なインタビューは、以下の記事にてご覧いただけます。

miibo公式サイト：https://miibo.ai/interview/(https://miibo.ai/interview/lineyahoo)lineyahoo(https://miibo.ai/interview/lineyahoo)

株式会社miiboについて

株式会社miiboは、「AI技術で人々の生活を豊かに」をミッションに、会話型AI構築プラットフォーム「miibo」を開発・提供しています。本事例のように、AI技術を活用して社会課題の解決に取り組んでいます。

https://miibo.co.jp

会話型AI構築プラットフォーム「miibo」について

株式会社miiboが手掛ける会話型AI構築プラットフォーム「miibo」は、ノーコードで簡単に実用的な会話型AIをつくることのできるサービスです。

公式サイト：https://miibo.ai

- 誰でもカンタンAIアプリケーション制作- - 難しいスキルも言語も不要！お使いのデータベースと大規模言語モデル(LLM)を活用して、AI搭載アプリケーションをすぐに作ることができる会話型AI構築プラットフォームです。- つくって・ためす超アジャイル開発- - 素早い実装・実証実験・効果検証・ブラッシュアップ。開発の一連のPDCAを何度でも爆速で。お客さんへのスピード感ある提案を可能にします。

様々な用途に活用可能な会話型AIがmiiboを活用して日々生み出されており、上場企業や行政、地方自治体などでも導入が進んでいます。



