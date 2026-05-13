中日本カプセル、スターチレス製法による新食感グミ『TCグミ』を開発、特許取得（特許番号：7800971号）

中日本カプセル株式会社

中日本カプセル（本社：岐阜県大垣市荒尾町229-2、代表取締役社長：山中 利恭）は、スターチレスモールド製法に対応した新しいグミ「TCグミ」を開発し、このたび関連技術の特許を取得しました（特許番号：第7800971号）。

※「TCグミ」は、Trehalose Crystal に由来する当社独自のネーミングです。

今回の特許取得は、トレハロース結晶を活用したグミ表面設計における独自性と新規性が認められたものです。TCグミは、グミ表面に均一なトレハロース結晶層を形成することで、表面品質に新たな設計アプローチをもたらし、コーティング工程の簡略化や独自の食感付与を可能にします。

中日本カプセルは、本技術を通じて、グミ製品における差別化提案をさらに強化してまいります。

開発背景

近年、グミ製品は嗜好性の高さや食べやすさに加え、機能性素材との親和性の高さからも注目されており、幅広い分野で商品開発が進んでいます。

スターチレスモールド製法によるグミにおいては、製品の仕上がりや見た目、設計意図に応じて、光沢剤や粉末オブラートなどを用いた表面仕上げが行われることがあります。これらの方法は、品質設計や外観調整の一手法として活用されてきました。

一方で中日本カプセルは、表面に外部素材を付与するのではなく、グミそのものの組成や製造工程を活かすことで、新たな表面設計が可能になる点に着目しました。

こうした発想のもと、当社はグミ表面そのものに結晶層を形成する新しいアプローチを検討し、独自技術の開発を進めてきました。

「TCグミ」とは

「TCグミ」は、Trehalose Crystal に由来する当社独自のネーミングであり、トレハロースの結晶性に着目して独自開発した新しいグミです。

使用する糖類を、結晶性を有するトレハロースに置き換え、乾燥を行うことで、グミ表面から均一なトレハロース結晶層を析出させます。

この結晶層がグミ表面を覆うことで、ベタツキや製品同士の付着を抑えやすくし、グミ表面の新たな仕上げ方法として活用できます。

これにより、光沢剤や粉末オブラートなどを用いる従来の仕上げ方法とは異なる、コーティングレスという新しい発想の製品設計が可能になります。

「TCグミ」の特長

結晶化前結晶析出の様子結晶化後

1．独自特許技術が実現する、グミ表面の新しい仕上げ設計

当社保有の特許技術により、トレハロース結晶を活用したグミ表面の新たな仕上げ設計が可能になりました。グミ表面をトレハロースの結晶層が覆うことで、ベタつきや付着を抑えやすくし、従来とは異なるアプローチによる表面品質の差別化に活用できます。

さらに、外部コーティング材に頼らずに仕上げ設計ができるため、素材の個性や設計意図を活かした製品づくりにもつなげやすい点が特長です。

2．従来のグミのイメージを覆す、新しい食感体験

特許製法とトレハロースの特性を掛け合わせることで、これまでのグミとは一線を画す新食感を実現しました。トレハロースの結晶層形成を活かすことで、口に入れた瞬間の印象や、噛むごとに変化する独自の質感を生み出し、従来品にはない新しい食体験を提案できます。

また、糖類の組み合わせや配合比率を調整することで、食感のバリエーション設計にも柔軟に対応可能です。単なるグミとしてではなく、食べる楽しさそのものに価値を持たせた商品設計が可能です。

3．すっきりとした甘さと満足感を追求した商品設計

本商品は、砂糖を使わずトレハロースを活用することで、甘さを控えめに抑えた、すっきりとした味わいに仕上げることができます。トレハロースは砂糖に比べて甘味が穏やかで、後味の軽やかさや食べやすさに配慮しやすい点も特長です。

また、トレハロースは摂取後の血糖値の上昇・降下が比較的穏やかな糖質として知られており、甘さの質だけでなく、日常的に取り入れやすい商品設計の方向性にもつなげることができます。素材本来の魅力を活かしながら、満足感のある味わいを提案します。

4．品質安定性にも配慮した設計

本設計では、通常のグミに比べて水分活性（AW）を低く設計しやすいことも特長のひとつです。これにより、保存中の品質変化に配慮した商品設計がしやすくなります。

加えて、トレハロースは還元性を持たない糖質であり、アミノ酸やたんぱく質との反応によるメイラード反応が起こりにくい性質があります。そのため、変色リスクを抑えやすく、風味や外観の安定性に配慮した商品開発に活用できます。見た目の美しさや商品品質を重視した設計提案が可能です。

5．試作から量産まで、小ロットで柔軟に対応

試作段階から量産まで、お客様の開発フェーズに応じた柔軟な対応が可能です。在庫リスクを抑えながら、市場テストや新規商品の立ち上げをスムーズに進めていただけます。

独自技術による表面設計、食感バリエーション、甘さ設計、品質安定性への配慮まで含めて、小ロットから段階的に検証できるため、初めての製品開発でも安心してご相談いただける体制を整えております。

サプリメント製造を本業として培ってきた知見と独自の提案力を活かし、お客様の商品設計を全力でサポートいたします。

処方設計から剤形提案、差別化のご提案まで、目的やご要望に応じて幅広く対応いたします。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問合せはこちらから :https://www.nakanihon-cap.co.jp/contact/お問合せフォームにご入力をお願い致します。

中日本カプセル株式会社

■本社：岐阜県大垣市荒尾町229-2

■創業：1996年

■代表取締役社長：山中 利恭

■事業内容：ソフトカプセル、ハードカプセル、グミなどの健康食 品・サプリメントの受託製造ならびに各種包装

■所在地

【本社工場】：岐阜県大垣市荒尾町229-2

【養老工場】：岐阜県養老郡養老町一色1176

【東京支店】：東京都中野区中野5-32-4-503

【海外法人】：CJT VIETNAM Co.,Ltd.（ベトナム・ハノイ市）

※東京支店は、2026年6月15日より下記住所へ移転いたします。

移転先：〒164-0001 東京都中野区中野3丁目35-3 NNC中野駅 前ビル201 TEL/FAX番号：変更なし