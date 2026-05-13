貧血市場の規模、シェア、成長収益、および予測分析（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、『貧血市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートを発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、およびそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
貧血市場：世界的動向、推進要因、および課題に関する包括的概要
世界の貧血市場は、特に発展途上国における貧血有病率の上昇を背景に、大きな成長を遂げています。その要因には、栄養不良、慢性疾患、妊娠関連問題などが含まれます。赤血球またはヘモグロビン不足を特徴とする貧血は、世界人口の非常に大きな割合に影響を与えており、世界保健機関（WHO）によると、2019年だけでも妊娠していない女性の30%、妊婦の37%が貧血の影響を受けていました。この急増する患者数が、従来の鉄剤から先進的な遺伝子治療に至るまで、革新的治療法への需要を押し上げています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/521
市場規模と成長軌道
世界の貧血市場に関する調査レポートによると、貧血市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9%で成長し、2035年末までに131億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は74億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349129/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
貧血市場は、製品開発および治療戦略を形成するいくつかの重要な側面に基づいて分類できます。
疾患タイプ別：
鉄欠乏性貧血（IDA）：
栄養不足や慢性的な出血によって引き起こされる、最大かつ最も一般的なセグメントです。今後も市場を支配すると予測されています。
慢性腎臓病（CKD）関連貧血：
CKD患者は赤血球産生障害を頻繁に伴うため、重要かつ急成長しているセグメントです。
鎌状赤血球貧血およびサラセミア：
遺伝性血液疾患であり、遺伝子治療や輸血を含む専門的かつ高額な治療が必要です。
再生不良性貧血および溶血性貧血：
稀ではあるものの重篤な疾患であり、新しい生物学的製剤や免疫抑制剤が治療を牽引しています。
治療クラスおよび製品タイプ別：
経口鉄剤：
IDAに対する第一選択治療であり、アクセス性と確立された有効性により、市販薬および処方薬市場を支配しています。
静脈内（IV）鉄剤：
中等度から重度のIDAおよびCKD関連貧血向けで最も急成長しているセグメントであり、経口剤より迅速な補充と優れた忍容性を提供します。
赤血球造血刺激因子（ESA）：
赤血球産生を促進する生物学的製剤であり、主にCKDおよびがん関連貧血に使用されます。
低酸素誘導因子プロリン水酸化酵素（HIF-PH）阻害剤：
CKD関連貧血向けの革新的な経口薬クラスであり、注射型ESAに代わる利便性の高い選択肢を提供します。
投与経路別：
経口（錠剤、カプセル、液剤）：
サプリメントおよび初期IDA向けで最大のセグメントであり、利便性と服薬継続の容易さが評価されています。
注射および静脈内投与：
中等度から重度の貧血における主要投与経路であり、特に病院や専門クリニックで利用されています。
エンドユーザー別：
貧血市場：世界的動向、推進要因、および課題に関する包括的概要
世界の貧血市場は、特に発展途上国における貧血有病率の上昇を背景に、大きな成長を遂げています。その要因には、栄養不良、慢性疾患、妊娠関連問題などが含まれます。赤血球またはヘモグロビン不足を特徴とする貧血は、世界人口の非常に大きな割合に影響を与えており、世界保健機関（WHO）によると、2019年だけでも妊娠していない女性の30%、妊婦の37%が貧血の影響を受けていました。この急増する患者数が、従来の鉄剤から先進的な遺伝子治療に至るまで、革新的治療法への需要を押し上げています。
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市場規模と成長軌道
世界の貧血市場に関する調査レポートによると、貧血市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9%で成長し、2035年末までに131億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は74億米ドルでした。
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市場セグメンテーション
貧血市場は、製品開発および治療戦略を形成するいくつかの重要な側面に基づいて分類できます。
疾患タイプ別：
鉄欠乏性貧血（IDA）：
栄養不足や慢性的な出血によって引き起こされる、最大かつ最も一般的なセグメントです。今後も市場を支配すると予測されています。
慢性腎臓病（CKD）関連貧血：
CKD患者は赤血球産生障害を頻繁に伴うため、重要かつ急成長しているセグメントです。
鎌状赤血球貧血およびサラセミア：
遺伝性血液疾患であり、遺伝子治療や輸血を含む専門的かつ高額な治療が必要です。
再生不良性貧血および溶血性貧血：
稀ではあるものの重篤な疾患であり、新しい生物学的製剤や免疫抑制剤が治療を牽引しています。
治療クラスおよび製品タイプ別：
経口鉄剤：
IDAに対する第一選択治療であり、アクセス性と確立された有効性により、市販薬および処方薬市場を支配しています。
静脈内（IV）鉄剤：
中等度から重度のIDAおよびCKD関連貧血向けで最も急成長しているセグメントであり、経口剤より迅速な補充と優れた忍容性を提供します。
赤血球造血刺激因子（ESA）：
赤血球産生を促進する生物学的製剤であり、主にCKDおよびがん関連貧血に使用されます。
低酸素誘導因子プロリン水酸化酵素（HIF-PH）阻害剤：
CKD関連貧血向けの革新的な経口薬クラスであり、注射型ESAに代わる利便性の高い選択肢を提供します。
投与経路別：
経口（錠剤、カプセル、液剤）：
サプリメントおよび初期IDA向けで最大のセグメントであり、利便性と服薬継続の容易さが評価されています。
注射および静脈内投与：
中等度から重度の貧血における主要投与経路であり、特に病院や専門クリニックで利用されています。
エンドユーザー別：